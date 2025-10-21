Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube por sexto día y supera los 1.500 pesos

A falta de cuatro ruedas operativas, la plaza financiera mantiene la tensión y las expectativas. Los negocios de este lunes dieron una pauta de cómo se desarrollarán los acontecimientos hasta conocerse el resultado de las elecciones legislativas del domingo: un dólar que continuará desafiando el techo de las bandas, con puntuales intervenciones a cuenta del Tesoro de EEUU para evitar desbordes, y movimientos abruptos en los precios de acciones y bonos, muy sensibles a los anuncios del Gobierno.

A seis días de las elecciones de medio término, el Banco Central (BCRA) oficializó la firma del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y con ello, se conoció parte de la letra chica sobre cuándo se activará el primer tramo y qué condiciones de uso tiene.

Será una semana poblada de anuncios positivos para mejorar el destino del domingo en las urnas. Ayer el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que “comenzaron tratativas” con organismos multilaterales y agencias de Estados Unidos para recomprar deuda . En otras palabras, estarían tomando dólares a tasas más bajas de las que pagan los bonos que van a recomprar. Para tener acceso a esos fondos, los ahorros que genera la operación serán destinados a la educación. Están utilizando una de las ventanas del Banco Mundial y de agencias internacionales que facilitan dinero para educación.

A solo días de las elecciones, la expectativa de una suba del tipo de cambio real y la persistencia de estrategias defensivas quedaron plasmadas en tres gráficos que refuerzan la prudencia de los inversores . Instrumentos como las Lecap, los bonos CER y los futuros de dólar anticipan ajustes en el mercado. La intervención oficial, aunque relevante, no logró contener la cautela, mientras el diseño de las bandas cambiarias agrega tensión según algunos análisis.

El precio minorista del dólar avanzó el lunes 20 pesos o 0,4%, a $1.495 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,61 para la venta (suba de 4 pesos o 0,3%) y a $1.444,28 para la compra.

El precio del dólar blue sube 20 pesos o 1,3% este martes, a $1.425 para la veta un nuevo máximo nominal, por encima de la anterior marca de $1.520 del 19 de septiembre último.

El precio del dólar al público sube diez pesos o 0,7%, a $1.505 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se acerca así a su valor más alto, de $1.515 del viernes 19 de septiembre último.

Luego de posturas máximas en $1.489, el dólar mayorista se acomoda a $1.482 para la venta, con una suba de siete pesos o 0,5%, en la sexta sesión en alza. El régimen de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central dispuso para la fecha un límite superior en los $1.491,07, apenas 9,07 pesos o 0,6% del tipo de cambio oficial.

Últimas noticias

Duro cruce entre Luis Caputo y la hija de Agustín Rossi por la recompra de deuda El ministro de Economía cuestionó a Delfina Rossi en redes sociales por sus ingresos en el sector público como respuesta a una crítica por su pasado en JP Morgan

Scott Bessent oficializó el swap con la Argentina y afirmó: “No queremos otro Estado fallido en América Latina” El secretario del Tesoro norteamericano se refirió al acuerdo alcanzado con el Banco Central y dijo que apunta a un futuro mejor para el país, pero no es un rescate. Volvió a apoyar las reformas del gobierno de Javier Milei

Robo de celulares: cómo proteger las billeteras virtuales y apps bancarias de los ladrones Las medidas preventivas y las respuestas inmediatas reducen el riesgo de ataques a las credenciales de acceso en dispositivos sustraídos

Según Wall Street Journal, los bancos que trabajan en un paquete de ayuda para la Argentina buscan garantías para avanzar El medio especializado consultó con fuentes allegadas a las negociaciones. El paquete de USD 20.000 millones tiene dificultades para concretarse al no estar respaldado por activos, como sí ocurrió en el caso de México en los 90