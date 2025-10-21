Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube por sexto día y supera los 1.500 pesos

El dólar al público gana diez pesos en el día, a $1.505 para la venta. El dólar blue asciende a $1.525 y marca un nuevo récord nominal

14:19 hsHoy

Sube el dólar mayorista

Luego de posturas máximas en $1.489, el dólar mayorista se acomoda a $1.482 para la venta, con una suba de siete pesos o 0,5%, en la sexta sesión en alza. El régimen de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central dispuso para la fecha un límite superior en los $1.491,07, apenas 9,07 pesos o 0,6% del tipo de cambio oficial.

14:10 hsHoy

El dólar sube a $1.505 en el Banco Nación

El precio del dólar al público sube diez pesos o 0,7%, a $1.505 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista se acerca así a su valor más alto, de $1.515 del viernes 19 de septiembre último.

14:09 hsHoy

El dolar blue marca un nuevo récord

El precio del dólar blue sube 20 pesos o 1,3% este martes, a $1.425 para la veta un nuevo máximo nominal, por encima de la anterior marca de $1.520 del 19 de septiembre último.

14:09 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El precio minorista del dólar avanzó el lunes 20 pesos o 0,4%, a $1.495 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,61 para la venta (suba de 4 pesos o 0,3%) y a $1.444,28 para la compra.

13:06 hsHoy

Dólar: tres gráficos clave que muestran la desconfianza de los inversores a pocos días de las elecciones

Movimientos recientes en instrumentos de cobertura, acciones oficiales y evolución de los límites cambiarios exponen las tensiones del mercado ante la inminente definición política

La búsqueda de cobertura y
La búsqueda de cobertura y la incertidumbre están a la orden del día ante las definiciones políticas que impactan en el mercado cambiario (Reuters)

A solo días de las elecciones, la expectativa de una suba del tipo de cambio real y la persistencia de estrategias defensivas quedaron plasmadas en tres gráficos que refuerzan la prudencia de los inversores. Instrumentos como las Lecap, los bonos CER y los futuros de dólar anticipan ajustes en el mercado. La intervención oficial, aunque relevante, no logró contener la cautela, mientras el diseño de las bandas cambiarias agrega tensión según algunos análisis.

13:06 hsHoy

El Gobierno busca sembrar la semana con anuncios financieros positivos para llegar mejor a las elecciones

Su idea es dar señales para bajar el riesgo país a cualquier precio y evitar el uso de los USD 20.000 millones para cancelar deuda soberana que vence el año próximo

Luis Beldi

Por Luis Beldi

REUTERS/Agustín Marcarian/
REUTERS/Agustín Marcarian/

Será una semana poblada de anuncios positivos para mejorar el destino del domingo en las urnas. Ayer el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que “comenzaron tratativas” con organismos multilaterales y agencias de Estados Unidos para recomprar deuda. En otras palabras, estarían tomando dólares a tasas más bajas de las que pagan los bonos que van a recomprar. Para tener acceso a esos fondos, los ahorros que genera la operación serán destinados a la educación. Están utilizando una de las ventanas del Banco Mundial y de agencias internacionales que facilitan dinero para educación.

13:06 hsHoy

Cómo funcionará el swap por USD 20.000 millones con EEUU para pagar deuda e intervenir entre las bandas

El Banco Central (BCRA) comunicó la firma del acuerdo con el Tesoro norteamericano, pero todavía hay dudas sobre la manera en la que se accederá a las divisas y las condiciones de uso

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Foto de archivo: el ministro
Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili en una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en Buenos Aieres, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

A seis días de las elecciones de medio término, el Banco Central (BCRA) oficializó la firma del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y con ello, se conoció parte de la letra chica sobre cuándo se activará el primer tramo y qué condiciones de uso tiene.

13:06 hsHoy

Jornada financiera: con el dólar firme, los bonos rebotaron 2% y las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 5%

Los títulos públicos en dólares subieron con el anuncio de recompra de deuda y la confirmación del “swap” con EEUU. Pero los ADR bajaron, sujetos a la presión cambiaria local. El dólar subió por quinto día y cerró a $1.495 en el Banco Nación

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Los activos argentinos siguen volátiles
Los activos argentinos siguen volátiles antes del evento electoral.

A falta de cuatro ruedas operativas, la plaza financiera mantiene la tensión y las expectativas. Los negocios de este lunes dieron una pauta de cómo se desarrollarán los acontecimientos hasta conocerse el resultado de las elecciones legislativas del domingo: un dólar que continuará desafiando el techo de las bandas, con puntuales intervenciones a cuenta del Tesoro de EEUU para evitar desbordes, y movimientos abruptos en los precios de acciones y bonos, muy sensibles a los anuncios del Gobierno.

