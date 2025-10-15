Mercados: reacción alcista de acciones y bonos argentinos en Wall Street, el día después de la cumbre Milei-Trump

Los activos argentinos atraviesan una etapa de alta tensión y volatilidad.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que Estados Unidos mantiene su compromiso de mantener una línea ‘swap’ de divisas por valor de 20.000 millones de dólares, sin tener en cuenta el resultado que salga de las elecciones legislativas que se celebrarán en dos semanas.

En declaraciones a los medios al término de la reunión entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, en la Casa Blanca, Caputo intentó calmar a los mercados ante la condición de ofrecer apoyo financiero a cambio de la victoria del partido que actualmente está en el Gobierno argentino.

“Obviamente no se refería a eso, sino a la continuidad de las políticas”, señaló Caputo al ser consultado sobre el comentario de Trump. “Continúa el apoyo “cueste lo que cueste” que Estados Unidos está dando a los argentinos”, añadió.

A las 11:20 horas, los ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street operaban con alzas encabezadas por Central Puerto (+3,7%). Grupo Galicia ascendía un 0,3%, mientras que YPF rebotaba un 1,1 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)

Por otra parte los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- avanzan un 1,2% en promedio. Vale recordar que el martes los ADR se hundieron hasta 8% y los títulos públicos, hasta un 7 por ciento. El riesgo país de JP Morgan marcó al cierre de los mercados del martes más de 1.000 puntos básicos.

Esto fue luego de que Trump deslizó en conferencia de prensa que Estados Unidos no apoyaría financieramente a Argentina en base a los resultados de las elecciones legislativas: “Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande”, afirmó.

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, comentó que “el día estaba siendo muy positivo, con expectativa y euforia. Hasta que Trump dijo que si Milei perdía ‘no seremos generosos’. Y ahí es donde el mercado se desplomo en menos de cinco minutos con los bonos cayendo más o menos 10% intradiario en cuestión de minutos... Las acciones también cayendo porque el mercado estaba ‘priceando’ un acuerdo nunca antes visto, un acuerdo de libre comercio y no sucedió.

“Argentina es un país muy riesgoso desde las elecciones de Provincia de Buenos Aires estamos teniendo subas y bajas... 30% de subas en una semana, 30% de baja en la otra semana ya sea que analices bonos soberanos, acciones o el activo que sea estamos viendo subas más o menos de 25%, 30% incluso en unos papeles 40% subas, y bajas también. Esto es una cuestión de un mes, un mes y una semana es una volatilidad absolutamente histórica la que estamos viviendo en Argentina Si uno considera que el oficialismo puede ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre y que el apoyo de Estados Unidos va a continuar materializándose hay mucho para subir ahora bien, lo que pasó recién es una clara evidencia de lo que podría pasar en un escenario negativo entonces hay que tener cuidado”, definió Palais.

No obstante, Luis Caputo aseguró que el Tesoro estadounidense está ultimando los detalles de la línea de canje, pero que la Administración Trump seguirá apoyando al peso cuando sea necesario.

Por otra parte, Caputo declinó comentar acerca de cuánto había intervenido el Tesoro estadounidense en el mercado local de divisas la semana pasada, aunque sí avanzó que son posibles más acciones en el corto plazo.

“Al tratarse de una elección legislativa, el Gobierno podría interpretar como una victoria cualquier mejora en su representación parlamentaria, lo que le permitiría mostrar un avance en gobernabilidad. En ese escenario, el respaldo de Estados Unidos debería mantenerse mientras el gobierno conserve su capacidad de gestión, algo probable, bajo la premisa de que dicho apoyo reforzará aún más el respaldo a Milei hacia adelante”, puntualizó Max Capital en un informe.

“En consecuencia, creemos que escenarios de paridad, incluso aquellos en los que el peronismo como bloque supere a La Libertad Avanza por algunos puntos, no serían negativos para las valuaciones, ya que el apoyo estadounidense se mantendría. El principal riesgo radica en una victoria contundente del peronismo que debilite políticamente al presidente Milei, un escenario que las encuestas no anticipan, aunque no puede descartarse por completo”, añadió Max Capital.