Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.415 para la venta

Hubo dardos internos en el Gobierno tras la reunión con Trump, pero creen que las aclaraciones sirvieron y miran los mercados En el sector vinculado a Santiago Caputo cuestionaron las gestiones previas del canciller, Gerardo Werthein. Activaron un operativo de control de daños y contactos con el mundo financiero. Creen que las acciones y bonos argentinos repuntarán hoy, pero dejan lugar a las dudas

U.S. President Donald Trump points a finger as he welcomes Argentina's President Javier Milei at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

“Es impresionante. Era la jugada maestra y por ineficiencia salió así. Es impresionante”, dijeron, sin salir de su asombro, cerca de Santiago Caputo, apenas después de que terminara el anhelado encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca. En distintos despachos se imponía, ayer por la tarde, la sensación de que acababa de arruinarse un momento cumbre para el Gobierno con las lecturas que surgieron de la bilateral que debía llevar calma definitiva a los mercados y estabilizar el dólar al menos hasta las elecciones del 26 y que, al final, generó una nueva caída de los activos financieros.