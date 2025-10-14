Una familia tipo argentina debe ganar $1.176.852 por mes para no ser pobre

Los hogares que ganan menos de $527.736 son considerados indigentes.

Junto con el dato de inflación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el valor de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondientes al mes de septiembre. En el primer caso, la medición obtuvo un monto de $1.176.852, mientras que para la CBA se midió un valor de 527.736 pesos.

No se trata de datos irrelevantes. Por el contrario, son números muy importantes para la medición de la pobreza y la indigencia. Es que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia tipo por mes para cubrir el total de sus necesidades básicas, por lo que aquellos hogares con ingresos inferiores a ese monto son considerados “pobres”. En tanto, la CBA se enfoca en el total de gastos que debe realizar el mismo grupo familiar para cubrir el 100% de sus necesidades alimenticias. En ese caso, quienes no llegan a esa barrera son técnicamente “indigentes”.

Ahora bien, lo interesante, más allá de los valores en sí, es cuánto aumentaron ambas canastas con relación al mes anterior. Según la medición del Indec, las dos canastas tuvieron un incremento del 1,4% en el noveno mes del año, en comparación con agosto. Es decir que las dos tuvieron un nivel de aumento inferior a la inflación general, que fue de 2,1% en septiembre. Eso significa que los productos de primera necesidad subieron a un ritmo menor que el promedio del resto de los precios de la economía.

