Carlos Melconian: “Para la Argentina, Bessent fue igual a caerse infartado en la puerta de la clínica y salir con tres stents”

El economista brindó una entrevista a Radio Rivadavia. “Estos días, hasta la votación, estamos en manos de ellos”, expresó en referencia a la ayuda económica de EEUU

Carlos Melconian con Jonatan Viale en Radio Rivadavia

El economista Carlos Melconian aseguró hoy que el secretario del Tesoro Scott Bessent funcionó como un stent para la Argentina, a quien comparó con un paciente que se cayó en la puerta de la clínica y descubrieron que tenía un infarto.

Melconian dijo que el “salvataje” es el “último timbre” en la cadena que tenía el país para conseguir dólares, en un contexto de reservas del BCRA que siguen siendo negativas. “Si no aparecía Bessent terminábamos en devaluación o en algo”, dijo.

“Bessent es un ‘llegué de pedo’. Me caí en la vereda del sanatorio, me metieron adentro y salí con tres stents. Eso fue Bessent. Todo esto terminó en la clínica con tres stents. Más allá del feriado americano, hoy y estos diez días hábiles hasta la elección, ¿cómo iban a ser? Si no hay más vender. Estábamos a la puerta del infarto”, describió.

Maximiliano Luna
El ex presidente del Banco Nación dijo que, de esa manera, se estiró la vida del mercado cambiario, en principio por los días hábiles que hay hasta las elecciones. “Estos días, hasta la votación, estamos en manos de ellos”, expresó.

“Ahora, para adelante, será vida normal pero tenés que entrar en algún cuidado. No aparecía Bessent y qué hacíamos si en las cuentas que podemos seguir, el Tesoro y el Banco Central no hay más plata”, agregó en una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

Melconian insistió con la idea de fortalecer las reservas comprando dólares, un problema que el país acumula hace varias décadas, y con que hay que conocer el detalle del acuerdo que se anunciaría mañana, luego de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.

“La venta de exportaciones y el ingreso de dólares es reactivante para un economía como la Argentina. Reactivante para el exportador. Luego viene los otros sectores que están muy golpeados y están en negativos importantes, como industria, comercio y producción”.

Para luego de las elecciones, destacó, habrá que analizar cuatro factores:

  • Qué pasó en estos días hasta votar en los mercados.
  • Los detalles del acuerdo y la reunión en EEUU.
  • Quién ganó la elección.
  • Si se adelantó mucho el ingreso exportador hacia noviembre y diciembre “porque se adelantó la cena al almuerzo”. “Habrá que ver si Bessent estará cerca esos días”, se preguntó.

“Se metieron a vigilar estos días, pero hablaron de peronism, se están metiendo en la política electoral. Deberían hacerlo aunque ganen, pierdan o empaten. Si van a dar una ayuda se la tiene que dar a un país, no a un partido o Gobierno. Me hubiera gustado que el tuit no tuviera ese involucramiento", dijo el economista.

Finalmente, para luego de las elecciones, aseguró que el foco deberá estar puesto en al gobernabilidad, con un Presupuesto aprobado y un acuerdo sobre cómo se debe seguir en términos cambiarios. “Se supone que el tipo de cambio flotará, pero para qué se metieron a decir que el tipo de cambio está barato y que las bandas están bien. ¿Van a ser esclavos de eso ahora?“, se preguntó.

Esta mañana, antes de viajar, el presidente Javier Milei se mostró muy optimista con el futuro económico del país en la previa de su reunión con Donald Trump, donde se espera que haya nuevos anuncios sobre la asistencia financiera de la Casa Blanca a la Argentina.

El mandatario estimó que habrá una “avalancha de dólares” gracias a las fortalezas naturales y productivas del país: “Nos van salir dólares por las orejas”. Esa situación provocará -proyectó- un aumento “fenomenal” de los ingresos de los argentinos.

