Cuánto cuesta una escapada en familia durante el fin de semana largo, según un relevamiento privado

El turismo interno se consolida como una alternativa elegida por las familias durante los fines de semana largos

Con la llegada de octubre, miles de familias argentinas anticipan el próximo fin de semana largo como una oportunidad para salir de la rutina y reencontrarse con distintos paisajes del país. Este receso, propiciado por el feriado del 12, actúa como antesala del movimiento que suele anticipar la temporada de verano y funciona como termómetro del ánimo de consumo de los hogares. En un escenario marcado por la inflación, la búsqueda de escapadas accesibles y la recuperación en los ingresos, el turismo interior se posiciona como un fenómeno social y económico en transformación.

Durante este período, el turismo interno ofreció diversas realidades para quienes planearon viajes dentro del país. Según el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (INECO-UADE), una familia tipo necesitó, en promedio, $472.952 para cubrir los costos básicos de transporte y alojamiento durante estos días, cifra que representó cerca del 30% del salario medio nacional. INECO-UADE informó que este porcentaje no varió respecto de igual periodo de 2024, lo que remarcó una estabilidad en la relación costo-ingreso para quienes optaron por viajar.

El análisis de INECO cubrió las principales plazas turísticas nacionales. El cálculo contempló dos variables: el costo de traslado en ómnibus de larga distancia y el alojamiento. El estudio no incluyó gastos adicionales como alimentación, actividades o compras, ya que estos conceptos dependen del comportamiento individual de cada grupo familiar.

El informe se apoyó en una familia tipo definida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se consideró un grupo de dos adultos jóvenes, con un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos menores de 10 años. Los datos de salarios se basaron en cifras oficiales provistas por el Ministerio de Trabajo, en particular el indicador de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y resultaron complementados con proyecciones del área de investigación de la universidad.

Costos y disparidad entre destinos

El relevamiento permitió observar diferencias marcadas entre localidades. Cariló resultó el enclave más oneroso, con un presupuesto necesario de $803.653, mientras que Necochea ocupó el extremo opuesto, con $203.059. Viajar a Cariló exigió un desembolso que cuadruplicó el requerido para Necochea, según el cuadro presentado por el instituto de investigación.

Grandes balnearios como Mar de las Pampas, Pinamar y Villa Gesell presentaron presupuestos promedios de $739.793, $627.130 y $590.347 respectivamente, en tanto que alternativas del interior como Tandil y la Ciudad de Córdoba requirieron $690.115 y $410.156.

La ciudad de Córdoba se consolidó como alternativa de menor costo dentro de los destinos urbanos, en contraste con polos de mayor valor en la costa atlántica. Otros balnearios tradicionales como Mar de Ajó, San Clemente del Tuyú y San Bernardo del Tuyú registraron costos que rondaron $400.617, $392.508 y $391.384 respectivamente. Una familia tipo reservó, en promedio, un 0,30 del sueldo medio nacional del mes de agosto de 2025 para costear el viaje, frente a un 0,31 del año previo.

El transporte resultó una variable estabilizada entre localidades; la diferencia principal provino del precio del hospedaje. El informe también remarcó que los destinos más accesibles en términos relativos fueron los balnearios de la Costa Atlántica sur, mientras que Gualeguaychú, Tandil y Necochea incrementaron su costo relativo respecto del año anterior.

Precios vs 2024

Todos los destinos experimentaron aumentos en términos nominales, es decir, considerados en valor absoluto. El crecimiento salarial actuó como amortiguador en el esfuerzo económico que afrontaron las familias. La suba de salarios permitió que, en términos reales, el impacto en la economía doméstica apenas descendiera. El estudio consignó que el poder adquisitivo orientado al turismo interno permaneció prácticamente estable en comparación con octubre de 2024, con una mínima disminución que no alteró el resultado general.

Los destinos de la Costa Atlántica y del interior concentran la mayor demanda para el fin de semana largo

El centro de investigación dividió el relevamiento en dos años consecutivos para trazar una comparación directa. En promedio, el costo pasó de $484.583 en 2024 a $472.951 en 2025, una baja nominal explicada por diferencias ajustadas de precio y salario. El desglose incluye un repaso por las variaciones de cada destino, con porcentajes que reflejan la tendencia de cada plaza respecto de 2024: Cariló redujo el costo relativo en un 2,46%, Mar de Ajó en un 4,58% y San Bernardo del Tuyú en un 4,70%, mientras que otros como Tandil y Gualeguaychú prácticamente no mostraron cambios. En la mayoría de los balnearios analizados, la variación fue inferior al 5%.

El documento explicó que la estimación del salario promedio para agosto de 2025 alcanzó los $1.568.632, frente a $1.032.479 del mismo mes del año anterior. El cálculo incluyó únicamente el traslado en autobús y el alojamiento en cada destino, sin considerar gastos complementarios, que dependerán del tipo de turismo que prefiera cada núcleo familiar.

Entre las conclusiones del análisis, Mar de Ajó, San Clemente del Tuyú y San Bernardo del Tuyú resultaron los destinos que más mejoras relativas ofrecieron respecto de 2024. Según el informe, estas localidades de la Costa Atlántica se volvieron más atractivas para el turismo nacional por su accesibilidad. Los incrementos salariales lograron compensar parte de los aumentos en alojamiento y transporte.

En contraste, lugares como Gualeguaychú, Tandil y Necochea fueron señalados como aquellos que incrementaron en mayor medida su costo relativo. El mercado mostró, de todos modos, que el turismo interno siguió como una alternativa de consumo elegida en la Argentina, a pesar de las variaciones de precios y salarios. “La capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo estable respecto al periodo anterior”, puntualizó el relevamiento realizado por el área de economía de la universidad.

