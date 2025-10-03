Cuáles son las condiciones del swap con EEUU que más inquietud generan en los mercados

REUTERS/Al Drago/File Photo

El swap de USD 20.000 millones que va a otorgar Estados Unidos tiene más incógnitas que precisiones. Se sabe que es contra pesos argentinos que irán aumentando su monto a medida que se devalúe la moneda. Se cree que inicialmente sería por un año, pero es materia de negociación por eso se ignora tiempo, tramo y la tasa. “No te puedo decir si es positivo hasta no tener esos datos”, dijo un ex funcionario que conoció la función pública y actuó en operaciones similares en otros países, incluidos el swap de China la Argentina. “Es un swap de monedas con garantía de recompra al que hay que fijarle tiempo, forma y tramos”, explicó. A diferencia del swap chino no se puede utilizar para pagar importaciones.

Por eso, el viaje de hoy del ministro de Economía Luis Caputo a Estados Unidos entusiasmó a inversores descreídos.

A pesar de que las incógnitas superaran a las certezas, el solo hecho de que Caputo se embarcara a Estados Unidos hizo volar a los bonos de la deuda soberana en hasta 6,4% como fue el caso del más representativo del menú, el Global 2035, en la medición del riesgo país que quedó sin actualizar, pero debe haber vuelto a su nivel por debajo de los 1.100 puntos que tenía hasta el lunes pasado.

La euforia en bonos no impidió que el Tesoro tenga que vender divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) donde se negociaron USD 436 millones y la intervención oficial se acercó a USD 400 millones para evitar que el dólar mayorista trepe a la bandas superior.

Los dólares financieros bajaron 1,5%. El dólar MEP cerró en $1.500 y el contado con liquidación (CCL) en $1.548. El “blue” tuvo un retroceso de $10 a $1.450.

El movimiento se dio porque el Banco Central canjeó LECAP a tasa fija en pesos por bonos dollar linked que ajustan por la devaluación del dólar y vencen en noviembre después de las elecciones, lo que le deja poco más de USD 7.000 millones si hay que intervenir en el mercado mayorista. Los dollar linked bajaron hasta 1,5% ante la posibilidad de una abundante oferta.

La consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “los futuros reaccionaron con caídas que fueron más acentuadas en el tramo corto. Esto, con un tipo de cambio levemente al alza derivó en tasas implícitas corridas hacia abajo. El interés abierto (IA) sufrió un recorte de 37,8 millones producto, principalmente, del desarme en fin de octubre. Mientras tanto, fin de mayo volvió a sumar al IA, un monto más acotado de $6 millones. De todos modos, aunque en futuros hubo desarme neto, bonos soberanos DL se operaron otros 296 millones de valor nominal t+1, (24 horas) de los cuales 211 millones fueron a la letra D31O5 que vence a fin de octubre. De modo que esta posición se desarmó en futuros, pero presumiblemente reforzó mucho más en bonos DL”.

La Bolsa tuvo un leve rebote. El S&P Merval de las acciones líderes, subió 2,5% en pesos y 2% en dólares. Las acciones más destacadas fueron Transportadora Gas del Norte (+8,4%), Metrogas (+8,3%) y Banco Supervielle (+5,56%).

Para hoy se espera ver qué rumbo tomará el mercado que, a pesar de ser un dato esperado, no recibió bien el rechazo al veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y el aumento salarial para profesionales del Garrahan. Es la tercera derrota consecutiva del Gobierno que preocupa pensando en las elecciones de octubre. También tienen dudas por las acusaciones contra José Luis Espert por la influencia en la provincia de Buenos Aires. Un acuerdo por el swap no influirá tanto en las elecciones como la decisión política que debería tomar el Gobierno.