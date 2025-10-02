Economía

Por segunda vez en el año, en septiembre se vendieron más motos que autos 0 km

Esta situación era común en 2022 y 2023, cuando la crisis económica deprimió el mercado de los autos 0km. En marzo de 2025 había ocurrido como un hecho aislado

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Guardar
Las motos de 110 cm3
Las motos de 110 cm3 volvieron a ser el tipo de vehículo más vendido del mercado automotor argentino (Foto: Shutterstock)

Como suele suceder cada vez que se produce una situación de incertidumbre en la economía argentina, la “vida paralela” entre el mercado de las motos y los autos suele actuar como un termómetro que indica la situación de los compradores de unidades cero kilómetro.

Por tener un precio transaccional más accesible, pero también un costo de uso y mantenimiento inferior al de un automóvil, la moto suele ser el tipo de vehículo que más se vende en épocas con menor acceso al crédito y de una economía familiar ajustada como la actual.

Tres meses atrás, con las elecciones de medio término todavía muy lejos como para generar preocupaciones, tasas de interés relativamente bajas, un dólar estable que incluso había bajado tras la suba inicial luego de la salida del cepo, y con índices de inflación también a la baja, las cifras mostraban un mercado automotor de 62.818 automóviles contra 54.602 motocicletas.

En tres meses cambió el
En tres meses cambió el escenario en el mercado automotor. En julio se vendieron más autos que motos, en agosto empataron y en septiembre quedaron primeras las motocicletas

Pero ya en agosto las cifras se emparejaron con los primeros signos de inestabilidad cambiaria, ya que ese mes se patentaron 54.888 automotores contra 54.813 vehículos de dos y tres ruedas. Había una baja del 13,7% de las ventas de autos 0km y una leve suba del 0,4% en las motocicletas.

Los números de septiembre

Las cifras oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) de septiembre mostraron que la diferencia ahora está otra vez a favor de los motovehículos, algo que no ocurría desde marzo, el único mes del año que había registrado más ventas de motos que autos. En septiembre se patentaron 55.827 automotores y 59.056 motos y triciclos, es decir un 5,8% más.

Dentro del rubro de los motovehículos, estos números representan una suba del 7,7% entre agosto y septiembre, y un alza del 45,5% respecto a agosto de 2024. En el acumulado del año, en 2025 ya se vendieron 474.575 unidades entre todos los segmentos, lo que representa un crecimiento del 39,8% respecto del mismo período del año anterior.

Honda Wave lideró las ventas
Honda Wave lideró las ventas de septiembre y se mantiene primera por un mínimo margen sobre la Gilera Smash

Honda, líder en marcas y modelos

En cuanto a las marcas, Honda volvió a ampliar la diferencia a favor en el primer lugar del ranking de ventas con 11.547 unidades. Segundo quedó Gilera con 8.091, delante de Motomel con 6.999, Zanella con 5.372 y Keller con 5.269 unidades.

En el acumulado del año, Honda suma 84.480 motos vendidas, segunda está Motomel con 65.682, tercera Gilera con 58.744, y las cinco marcas con mayores ventas se completan con Corven con 45.580 y Zanella con 43.649 unidades.

Las motocicletas de 110 cm3 siguen siendo las más vendidas del mercado con la Honda Wave en primer lugar tanto en septiembre como en la suma de los primeros 9 meses del año.

En el parcial vendió 6.056 unidades y en el año lleva 42.527, exactamente la mitad de todas las Honda que se venden en Argentina. En segundo lugar quedó la Gilera Smash, con 5.478 patentamientos en el mes, pero tan sólo 5 motos detrás de Wave en el cómputo total de los 9 meses del año.

El liderazgo de Honda se
El liderazgo de Honda se afirmó con la llegada de nuevos modelos que amplian la oferta

Detrás de ambas dominadoras el mercado, el tercer puesto el mes pasado quedó para la Keller KN110 con 4.581 unidades, seguida por la Motomel B110 con 3.506 y la Corven Energy 110 con 3.084.

El liderazgo de Honda, sin embargo, no se debe solo a la exitosa Wave, que creció en el último mes un 13,3% respecto de agosto. Otros tres modelos quedaron entre las 5 motos que mejoraron su performance de ventas por encima del 10% en septiembre.

La Honda XR150L subió un 16,2%; la Honda Navi un 12,7%; y la Honda CB 125F Twister creció el último mes un 14,6%. La única moto que también superó el 10% de crecimiento fue la Zanella ZB110, que terminó septiembre un 10,1% por sobre sus números del mes anterior.

Temas Relacionados

ventas motos 0kmmercado automotormercado de motosmotos 0kmHondaúltimas noticias

Últimas Noticias

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

En medio del regreso de la volatilidad cambiaria, caída de los bonos y suba del riesgo país, el secretario del Tesoro norteamericano volvió a hablar de las negociaciones que tiene con el gobierno de Javier Milei para ofrecer ayuda

Scott Bessent: “No estamos poniendo

Cuándo cobro la jubilación de ANSES de octubre 2025

El organismo difundió el cronograma completo y precisó los beneficios destinados a mejorar el ingreso de más de siete millones de personas en todo el país

Cuándo cobro la jubilación de

Los bonos soberanos reaccionaron con subas al mensaje de Bessent

Los activos comenzaron a repuntar ante una nueva señal por parte del gobierno estadounidense acerca del rescate financiero

Los bonos soberanos reaccionaron con

El secretario del Tesoro de EEUU anticipó que discutirá “en persona” con el equipo económico argentino las opciones para la ayuda financiera

Scott Bessent aseguró que acordó con Luis Caputo que en los próximos días viaje una comitiva del gobierno nacional para seguir negociando el acuerdo. “Estamos totalmente preparados para hacer lo que sea necesario”, reiteró el funcionario de la administración Trump

El secretario del Tesoro de

Aerolíneas Argentinas anunció un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país

La línea aérea de bandera informó esta nueva promoción para destinos de cabotaje sin restricción de fechas de viaje

Aerolíneas Argentinas anunció un 20%
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Premio Dr. José Balseiro 2025: se abrió la convocatoria para proyectos de innovación científica y tecnológica

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Neuquén

Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades

INFOBAE AMÉRICA
Un youtuber vivió 12 años

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Descubrieron una nueva especie de murciélago

La Justicia de Corea del Sur le negó la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

Por qué Ucrania necesita renovar sus defensas ante los ataques masivos de Putin

TELESHOW
Daniela Celis se conmovió por

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges