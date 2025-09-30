Economía

Mercados: caen las acciones en Wall Street, rebotan los bonos y el riesgo país sigue cerca de los 1.100 puntos

Los ADR caen hasta 3% en Nueva York, mientras que los títulos públicos en dólares recuperan un 1% en promedio

Prima la cautela inversora sobre los activos argentinos.

En la plaza financiera se mantiene la incertidumbre, a 17 ruedas operativas de las trascendentales elecciones legislativas, que van a delimitar la base política e institucional con la que el gobierno de Javier Milei transitará los próximos dos años de mandato.

A las 11:20 horas, las acciones y los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street operan con mayoría de pérdidas, entre las que destacan YPF (-3,3%), Mercado Libre (-2,9%) y Grupo Galicia (-2,8%), justamente los títulos que concentran el volumen de negocios, reflejo de que son los grades fondos los que se están desprendiendo del “riesgo” argentino.

Las acciones argentinas negociadas en el exterior caen por cuarta rueda seguida, con lo que descontaron buena parte del rebote fuerte acumulado entre el lunes y el miércoles de la semana anterior, inmediatamente después del apoyo financiero a la Argentina comprometido por el gobierno de los EEUU.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una ganancia de 1%, luego de tres jornadas negativas. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, recorta 17 unidades para la Argentina, en los 1.098 puntos básicos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede 2,9%, en los 1.740.000 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumula un descenso de 12% desde el jueves 25 inclusive, aunque sostiene una mejora de 8% respecto del viernes 19, previo a los anuncios del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, enfatizó que “el ojo del mercado en estos días pasa, en el frente macro financiero, casi exclusivamente por dos cuestiones: qué tantos dólares compra el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las restricciones dispuestas el viernes sobre operaciones de arbitraje de tipo de cambio”.

“Respecto a lo primero, estimamos que el Tesoro habría comprado el 43,8% de lo liquidado por el agro bajo retenciones cero, por lo que estaremos atentos a cuánto más logra adquirir. Respecto a la brecha, esta se ubica en torno al 10% y creemos que las restricciones dispuestas deberían tener la menor duración posible dado que a la larga estas medidas terminan impactando negativamente sobre reservas. Estas dos cuestiones, y la dinámica política en la cuenta regresiva a las elecciones de octubre se llevarán todas las miradas durante las próximas semanas”, definió Franco.

Un reporte de MegaQM señaló que “en las ultimas semanas se vio un proceso de corrida cambiaria o de eventual overshooting. En esos ciclos la oferta se corre por completo y la demanda aparece con fuerza buscando tomar coberturas. El problema de esos ciclos es que no sirven como referencia para entender cuál es el equilibrio real del mercado cambiario. Son ciclos en los cuales el nivel de demanda alcanza valores que no se pueden sostener en el tiempo, como los últimos datos de Atesoramiento, donde en agosto se demandaron USD 3.200 millones. Eso implica que en los últimos 4 meses el ritmo anualizado de ahorro en dólares ha sido de 48.000 millones. Probablemente en septiembre ese ritmo puede haber aumentado nuevamente".

“La caída en la demanda de atesoramiento, puede ser una señal de vinculación entre el ritmo de liquidación de dólares y las compras de individuos en el mercado cambiario. En paralelo la oferta empieza a correrse, esperando a que el tipo de cambio alcance un nuevo equilibrio y maximizar así sus ingresos”, aportó MegaQM.

