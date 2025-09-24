PAE y Tango Energy invertirán USD 36 millones en un plan piloto de hidrocarburos no convencionales en Río Negro

PAE expande sus actividades en el upstream e ingresa como operador de un área en la provincia de Río Negro

La provincia de Río Negro dio un paso inédito en su desarrollo energético al aprobar la primera Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) en su territorio, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera local.

La autorización, formalizada mediante el decreto provincial N° 827/25, permitirá a Pan American Energy (PAE) y Tango Energy Argentina reconvertir el área Loma Guadalosa y avanzar en la exploración y eventual desarrollo de recursos no convencionales.

“Con este anuncio, PAE expande sus actividades en el upstream e ingresa como operador de un área en la provincia de Río Negro. La compañía también tiene operaciones en la Cuenca Neuquina y en el Golfo San Jorge, donde opera uno de los yacimientos más importantes del país, Cerro Dragón, en el cual recientemente anunció la ejecución de un plan piloto con objetivo no convencional que podría darle un nuevo horizonte de inversión a esta cuenca madura”, explicaron en la petrolera cuyo CEO es Marcos Bulgheroni.

El área Loma Guadalosa, situada en el sector este de la Cuenca Neuquina y a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Cipolletti, abarca una superficie de 101 kilómetros cuadrados.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE

Según los datos oficiales, los recursos prospectivos no convencionales en esta zona se estiman en 48 millones de barriles equivalentes de petróleo (MMBOE), lo que motivó a PAE y TANGO a ejercer el derecho previsto en la Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319, la Ley Nacional N° 27.742 y el Decreto Nacional N° 1057/24 para solicitar la reconversión de la concesión convencional en una CENCH.

El plan piloto aprobado contempla una inversión de USD 36 millones para la perforación de dos pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral, con el objetivo de evaluar y delinear el potencial productivo del área durante un período de tres años. El primer pozo, que se perforará en 2026, incluirá además un pozo vertical de 3.000 metros de profundidad. De acuerdo con la información oficial, si los resultados del piloto resultan satisfactorios, se podría avanzar hacia un desarrollo más amplio que incluiría hasta 44 pozos horizontales adicionales.

La estructura de participación en la concesión quedó definida tras la aprobación de las cesiones correspondientes: PAE asume el rol de operador y detenta el 65% de participación, mientras que Tango posee el 35% restante.

demás, la provincia de Río Negro, a través de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA), recibirá ingresos adicionales equivalentes al 2,5 % del volumen total de hidrocarburos producido en la CENCH Loma Guadalosa.

Antes de esta reconversión, la provincia había adjudicado a Petrolera Aconcagua Energía (actualmente Tango) y a EDHIPSA una concesión convencional sobre el área. La transición a la explotación no convencional, según lo dispuesto en el decreto, busca no solo incrementar la producción y las regalías asociadas, sino también fomentar el empleo local y atraer nuevas inversiones al sector energético provincial.

De Aconcagua a Tango

El socio de PAE en este proyecto es Tango Energy, la ex Aconcagua Energía.

En junio pasado, Aconcagua había anunciado la llegada de un nuevo accionista mayoritario que le permitía superar una crisis financiera tras declararse en default un mes antes.

El ingreso de Tango Energy, controlada por el ex-CEO de YPF Pablo Iuliano y con participación de Vista y Trafigura —ambos acreedores de la compañía— permitió la reestructuración de un pasivo de alrededor de USD 220 millones. El grupo liderado por Tango Energy tomó el 90% de las acciones de la petrolera, mientras que el 10% permanecerá en manos de los socios fundadores. El acuerdo incluyó una inyección de cerca de USD 36 millones y la designación de Iuliano como nuevo CEO para la empresa fundada en 2015 por los ex-YPF Diego Trabucco y Javier Basso.

Aconcagua Energía alcanzó una adhesión del 96,4% de los tenedores de obligaciones negociables, lo que habilitó el desembolso de fondos y la concreción del acuerdo.