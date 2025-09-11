Economía

El riesgo país volvió a subir ante una nueva caída de precios de los bonos en dólares

Los títulos interrumpieron una serie de dos días en alza y cedieron 0,5% en promedio. La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondaba los 1.040 puntos básicos

Wall Street subió fuerte, pero
Wall Street subió fuerte, pero los activos argentinos no acompañaron.

Los bonos soberanos argentinos interrumpen el rebote de las pasadas dos ruedas operativas para caer un 0,5% en promedio en las emisiones en dólares, Globales y Bonares.

El riesgo país, es decir la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones, se ubicaba a las 16 horas en torno a los 1.040 puntos básicos, desde un cierre el miércoles en 1.024 puntos.

Con estos guarismos, el Gobierno argentino todavía está muy lejos de la posibilidad de colocar nuevos títulos públicos en mercados del exterior y a una tasa razonable, dado que el retorno presente de los bonos que son negociados en el mercado secundario supera hoy el 14% anual en dólares.

“No todo es riesgo ‘Kuka’. También la improvisación pasa factura. Eso lo vemos en la dinámica del riesgo país. Por supuesto es de sabios aceptar errores y hacer reajustes. Veremos si alcanza para ganar el partido, o por lo menos para no perder con una diferencia tan amplia de goles. El Gobierno debe poner foco en la micro, exportaciones, bajar el costo financiero -tasas-, que por supuesto no es de la noche a la mañana”, consideró Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

En 2025, el indicador de riesgo país de JP Morgan prácticamente se duplicó desde el reciente mínimo de 560 unidades del 9 de enero a los 1.108 puntos que marcó el lunes 8 de septiembre.

“Se reconoce que todavía resta un largo camino de compresión de tasas para poder recuperar acceso a los mercados, y así poder impulsar un roll-over de los vencimientos en dólares", consignó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Este “corset” financiero para renovar los vencimientos de deuda pública se da a la par de un período de estancamiento de las reservas internacionales del Banco Central, que precisa incorpora unos USD 5.000 millones hasta fin de año para cumplir con las metas acordadas con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Personal del FMI fue informado por Argentina de una reciente decisión de intervenir en el mercado de divisas y el organismo alentó al Gobierno a continuar reconstituyendo reservas y a fortalecer confianza en el peso, indicó este jueves un portavoz del organismo.

A falta de financiamiento en el exterior, toma protagonismo la capacidad del Gobierno de captar fondos en pesos en el mercado doméstico, aún cuando se trata de emisiones de corto plazo.

En cuanto a la deuda en pesos, el Ministerio de Economía consiguió este martes un resultado positivo en su última licitación de deuda, al lograr refinanciar el 91,4% de los vencimientos previstos por un total de $7,2 billones. En la operación, el Tesoro colocó nuevos instrumentos por $6,6 billones, con tasas que rondaron el 59% para las Letras Capitalizables (Lecap) de corto plazo.

“La colocación se dio en un contexto desafiante, marcado por una caída en la demanda de dinero tras los comicios del domingo en la Provincia de Buenos Aires, donde el mercado reaccionó con sorpresa ante un resultado electoral adverso. Pese a ese escenario, el equipo económico logró captar un volumen significativo de fondos, lo que permitió descomprimir las necesidades de financiamiento inmediato”, añadió Morales.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron la adhesión de los inversores, especialmente en un momento de elevada incertidumbre política y económica, y consideraron que el resultado contribuye a mantener la estabilidad del frente fiscal y financiero en el corto plazo.

“A diferencia de las últimas licitaciones, el 91% de rollover se consiguió sin cambios en los encajes y convalidando tasas levemente más bajas”, precisaron los analistas de Max Capital.

