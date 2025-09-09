Economía

Vence el Impuesto Automotor bonaerense: cómo pagarlo a tiempo y con descuento

Se trata de la cuarta cuota del tributo en la provincia de Buenos Aires

Los contribuyentes bonaerenses que no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, tienen una bonificación de hasta el 10% en el pago del tributo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta cuota del Impuesto Automotor bonaerense vence este martes.

El plazo para abonar la cuarta cuota del Impuesto Automotor bonaerense y acceder a un descuento del 10% vence este martes 9 de septiembre, de acuerdo al cronograma estipulado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

El organismo recordó que los contribuyentes bonaerenses que no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, tienen una bonificación de hasta el 10% en el pago del tributo.

En las opciones para efectuar el pago predominan las vías digitales. Una alternativa es abonar desde la web de ARBA con tarjeta de crédito o por cajero automático, después de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital a través de Cuenta DNI, escaneando el código QR recibido por correo electrónico, el cual se encuentra vigente hasta el vencimiento de la cuota. Por otro lado, quienes elijan realizar el pago de manera presencial podrán hacerlo en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Débito automático con descuento

ARBA permite a los contribuyentes adherir el pago de impuestos provinciales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito. Esta opción, que otorga el beneficio del 10% de descuento está disponible para todos los impuestos patrimoniales y alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran adheridos.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, se debe ingresar en la web del organismo en la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y luego seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral derecho.

Quienes no tengan registrado un CBU, o deseen agregar uno nuevo, pueden hacerlo desde la opción “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)” o también dentro de Autogestión.

En el caso de optar por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato y se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.

Fallo a favor de la Provincia

Hoy hubo otra noticias vinculada a los impuestos bonaerenses: el gobernador Axel Kicillof obtuvo un fallo a favor en su pelea con Nación por al pago de impuestos en registros seccionales del automotor.

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata dictó una resolución que revirtió el escenario judicial en el conflicto entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la recaudación de tributos en los registros seccionales del automotor. El tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA, mediante la cual se dispuso que los encargados de los registros continúen actuando como agentes de percepción de los impuestos Automotor y de Sellos en territorio bonaerense.

Para los funcionarios provinciales, el fallo significó un aval a la potestad tributaria provincial y un revés para la estrategia impulsada por la administración nacional. Los jueces Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez consideraron que no se encontraba acreditado un peligro irreparable en la demora y destacaron que la práctica de utilizar a los registros como agentes de recaudación funcionó durante más de tres décadas sin afectar el servicio registral.Con información de NA

