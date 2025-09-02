Dólar cerca de $1.400: a qué precio lo vende cada banco

Las variaciones del dólar en los bancos locales refuerzan la dispersión de valores en las pizarras del sector minorista

La escalada del dólar estadounidense en el circuito minorista impulsa a las entidades bancarias a revisar su política de precios. El tipo de cambio para la venta minorista se ubicó en valores cercanos a los $1.400 en la plaza local durante el cierre de la primera jornada de septiembre. Las pizarras expusieron una dispersión relevante en los precios ofrecidos según el banco y la estrategia de cada operador.

La operatoria del contexto cambiario local encuentra a los bancos en un escenario de volatilidad que desafía las previsiones de los ahorristas. Las cotizaciones informadas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) evidencian el grado de incertidumbre reinante, donde la plaza minorista constituye un termómetro sensible ante el mínimo movimiento del mercado mayorista. Las disparidades entre el precio de compra y el de venta reflejaron no solo la presión de la demanda sino también las decisiones internas de cada banco para enfrentar el fenómeno.

A lo largo de la jornada, los precios expuestos por las principales entidades bancarias muestran diferencias que no pasan inadvertidas. Si bien existe una mayoría que optó por valores alineados en torno a los $1.390 para la venta, otras instituciones adoptaron estrategias más agresivas o conservadoras, con cotizaciones que rondaron los $1.407 en el extremo superior. En la compra, los bancos también propusieron un rango de valores, lo que evidenció la necesidad de ajustar márgenes y políticas internas en base a sus estrategias de gestión de liquidez.

La tensión que provoca la suba del dólar desdibuja el atractivo de los instrumentos de inversión que funcionaban como refugio de corto plazo, mientras la paridad cambiaria establece un nuevo techo psicológico para el público minorista. El sector bancario responde mostrando precios más ajustados a la demanda acumulada de billetes, una tendencia que termina impactando en la formación del tipo de cambio de referencia. La dinámica se acelera ante la magnitud de los saltos registrados semana tras semana en los distintos segmentos del mercado local.

El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., el Banco de la Nación Argentina, el Banco BBVA Argentina S.A., el Banco Santander Argentina S.A., el Banco Patagonia S.A., el Banco Piano S.A. y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado decidieron fijar el precio de venta en $1.390 por unidad y compras también a $1.350 en la mayoría de los casos, según lo informado al BCRA. De este modo, consolidaron una referencia que sirvió de guía para una parte relevante del sistema, aunque no constituyó el techo para los operadores más conservadores.

En el otro extremo, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC) exhibió una posición más elevada con una cotización para la venta de $1.407 y una compra en $1.345, el rango más alto del segmento informante. Este diferencial evidencia cómo las entidades de capital extranjero ponderan la volatilidad local y optan por un margen de seguridad superior en su política de precios. En sintonía, el Banco Macro S.A. determinó un precio vendedor de $1.402 y una compra a $1.355, valores situados en la parte alta del espectro.

El Banco Supervielle S.A. marcó la dispersión del mercado minorista, al ofrecer la compra en $1.257 y la venta en $1.397, un spread que sobresalió dentro del muestrario de los bancos participantes. El Banco Hipotecario S.A. ofreció una compra de $1.335 y una venta de $1.370, ocupando uno de los lugares con menor diferencial entre ambas puntas.

El margen entre precio de compra y venta expone la estrategia de cada entidad frente a la volatilidad cambiaria (Bloomberg)

La dispersión en los precios marcó una diferencia de hasta $50 en el caso del Banco Supervielle S.A., si se compara con los valores de compra más altos compitiendo por captar el flujo de clientes en un escenario de fuerte demanda. Esta brecha le permite a la entidad, en un contexto volátil, sostener una posición que contempla la cobertura de riesgos ante oscilaciones abruptas de la plaza.

Por su parte, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires fijó el valor de compra en $1.345 y el de venta en $1.395, posicionándose entre el grueso de las instituciones tradicionales que procuran no distanciarse del promedio del sistema. Brubank S.A.U. también se mantiene cerca de ese rango con una compra de $1.366 y venta de $1.388, evidenciando una preferencia por márgenes más ajustados y competitivos. Las decisiones responden a la puja por ganar cuota de mercado en el ámbito digital, buscando atraer a los usuarios que priorizan operar desde aplicaciones y canales electrónicos.

La formación del tipo de cambio minorista constituye un reflejo de la expectativa del público frente a la dinámica de las ruedas en el mercado mayorista. En las jornadas previas, la aceleración de los precios llegó a potenciar la dispersión de las cotizaciones en vidriera, con bancos optando por márgenes más holgados si necesitaban reponer billetes o captar depósitos en moneda extranjera.

El segmento bancario, según expuso el relevamiento de precios comunicados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), consolidó un rango de volatilidad que obliga a los operadores a monitorear de cerca el movimiento de los fondos entrando y saliendo del sistema en busca de cobertura frente a la suba de la moneda estadounidense. La presión persistente sobre el tipo de cambio llevó a una recomposición de estrategias en la plaza, con un foco puesto en el mantenimiento de la liquidez y la protección del patrimonio en dólares.

Fuentes del sector financiero resaltaron la importancia de la actualización permanente de los valores, en especial a la luz de las intervenciones de grandes jugadores institucionales que pueden incidir sobre la formación de precios. Las entidades consultadas reconocieron un aumento del tráfico de clientes interesados en operaciones de cambio, al punto que los canales digitales sumaron tiempos de espera superiores al promedio habitual. La competencia por captar la preferencia de los usuarios empuja a los bancos a revisar sus cuotas de liquidez diaria y a ajustar márgenes según los volúmenes operados en la rueda de cada jornada.

La tendencia se consolidó tras detectarse una mayor demanda de efectivo en las sucursales. El flujo en casas matrices y plataformas online mostró comportamientos similares, con búsquedas centradas en la cotización actual y la disponibilidad inmediata de billetes. El impacto de la brecha cambiaria y la expectativa de movimientos adicionales del tipo de cambio mayorista incide en las decisiones del público minorista, que compara precios antes de abordar una operación.

A continuación, se presenta una infografía con las cotizaciones informadas en la última rueda, organizada en un cuadro de doble entrada para facilitar la consulta de los valores de compra y venta ofrecidos por cada banco:

Las diferencias detectadas responden a los cambios en el flujo de operaciones y a las políticas individuales de las entidades. La respuesta de los bancos ante la presión sobre el tipo de cambio pone de manifiesto un comportamiento heterogéneo, donde cada uno de ellos adapta su oferta según su percepción de riesgo y sus necesidades internas de liquidez. El seguimiento de la evolución de estas cotizaciones permite prever un escenario de ajustes constantes, a medida que el dólar se aproxima a un nuevo techo en el sistema financiero minorista.