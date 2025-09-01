Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

El dólar blue avanzó a $1.355 en las primeras horas del día, con un incremento de 0,74% o 10 pesos.
Por el feriado de Labor Day en Estados Unidos, Wall Street permanece cerrado y las operaciones de acciones y bonos argentinos quedan sin la referencia del principal mercado financiero global. Además, el mercado cambiario local reduce su actividad, ya que la mayor parte del volumen opera a través de cuentas asentadas en ese país.
La Bolsa porteña, por ejemplo, se mueve sin la referencia de los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York y los bonos soberanos tienen menos volumen. Con todo, eso no implica que no haya movimientos en las cotizaciones locales, pero sí obliga a esperar a la rueda de mañana para conocer qué tan firmes son las cifras.
La semana que terminó tal vez fue la peor que atravesó el gobierno en los mercados. Pero la que comienza hoy puede ser la más candente, porque salió a la luz un dato no informado que detectaron consultoras y economistas. La caída de los depósitos oficiales en dólares fueron de USD 354 millones entre el 11 y 27 de agosto. Resta saber que pasó el jueves y viernes.
El dólar oficial abrió a $1.380 y el dólar tarjeta a $1.794. El dólar blue comenzó la rueda en $1.345. En el segmento financiero, el dólar MEP cotiza en $1.368,98 y el contado con liquidación se ubica en $1.373,39.