Economía

Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

El dólar minorista trepa 20 pesos este lunes. El feriado del día del trabajo en los EEUU hace que los precios locales sean poco significativos

Guardar
15:08 hsHoy

El dólar blue sube en la mañana

El dólar blue avanzó a $1.355 en las primeras horas del día, con un incremento de 0,74% o 10 pesos.

14:57 hsHoy

El feriado en EEUU apaga al mercado local

Por el feriado de Labor Day en Estados Unidos, Wall Street permanece cerrado y las operaciones de acciones y bonos argentinos quedan sin la referencia del principal mercado financiero global. Además, el mercado cambiario local reduce su actividad, ya que la mayor parte del volumen opera a través de cuentas asentadas en ese país.

La Bolsa porteña, por ejemplo, se mueve sin la referencia de los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York y los bonos soberanos tienen menos volumen. Con todo, eso no implica que no haya movimientos en las cotizaciones locales, pero sí obliga a esperar a la rueda de mañana para conocer qué tan firmes son las cifras.

14:52 hsHoy

En la semana previa a la elección bonaerense, el mercado mostrará su reacción a las recientes intervenciones del gobierno

El descubrimiento de operaciones del Tesoro para bajar al dólar cayó mal entre los inversores y habría más presión sobre la divisa de EEUU

Luis Beldi

Por Luis Beldi

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de
FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 17 de julio de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La semana que terminó tal vez fue la peor que atravesó el gobierno en los mercados. Pero la que comienza hoy puede ser la más candente, porque salió a la luz un dato no informado que detectaron consultoras y economistas. La caída de los depósitos oficiales en dólares fueron de USD 354 millones entre el 11 y 27 de agosto. Resta saber que pasó el jueves y viernes.

Leer la nota completa
14:44 hsHoy

Apertura de las cotizaciones del dólar en Argentina

El dólar oficial abrió a $1.380 y el dólar tarjeta a $1.794. El dólar blue comenzó la rueda en $1.345. En el segmento financiero, el dólar MEP cotiza en $1.368,98 y el contado con liquidación se ubica en $1.373,39.

Temas Relacionados

Dolar hoyDolarMercadosÚltimas Noticias

Últimas noticias

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

La Secretaría de Justicia habilitó nuevos proveedores y reforzó la logística para responder al alza en la demanda de vehículos 0 km. El trámite de entrega recuperó ritmo tras el colapso de 2023 y los registros informan la disponibilidad en 48 horas

El Gobierno aseguró que se

Celulosa Argentina se presentó en concurso preventivo de quiebra

Paralización en plantas y proceso formal por deudas marcan un nuevo capítulo en uno de los mayores fabricantes de productos de papel del país

Celulosa Argentina se presentó en

El drama de las inundaciones en el campo: “Hay miles de hectáreas bajo el agua sin producir, sin pagar impuestos”

Los excesos hídricos en el centro bonaerense generaron pérdidas en cosechas, ganadería y tambos. Productores advirtieron que no hubo obras para mitigar el impacto

El drama de las inundaciones

¿Se va un reconocido shopping de Palermo?: el Gobierno le puso un precio millonario a la subasta del terreno donde se aloja

El predio de 42.044 metros cuadrados en la intersección de Cerviño y Bullrich quedó bajo un proceso de venta impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado

¿Se va un reconocido shopping

El Gobierno adjudicó contratos de almacenamiento eléctrico por más de USD 540 millones para reducir cortes de luz en el AMBA

El programa Alma-GBA es una iniciativa de almacenamiento a gran escala, basada en un sistemas de baterías, que permite responder a emergencias y cubrir picos de demanda

El Gobierno adjudicó contratos de

ÚLTIMAS NOTICIAS

La bióloga que se convirtió

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

Celulosa Argentina se presentó en concurso preventivo de quiebra

Medicamentos GLP-1 para bajar de peso: aunque son eficaces, solo el 8% mantiene el tratamiento prolongado

INFOBAE AMÉRICA

El presidente del Frente Amplio

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Parques de realidad inmersiva revolucionan el ocio en Estados Unidos

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

Sharon Osbourne se pronuncia en redes por primera vez tras la muerte de Ozzy

La agricultura urbana transforma Nueva York: auge de huertas verticales y tecnología sostenible

DEPORTES

El romance entre el número

El romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y una modelo ex novia de un piloto de Fórmula 1: el descuido que reveló la relación

“CEO millonario”: descubrieron al espectador que le robó a un niño el regalo de un tenista en el US Open y generó repudio

Enfrentamiento en la selección de Brasil: Neymar desmintió a Ancelotti tras no ser citado para los partidos de Eliminatorias

Lo que no se vio de la pelea en la derrota del Inter Miami: agresión de Busquets y el mensaje de una figura de Seattle tras ganarle a Messi

El encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala en el GP de Países Bajos de Fórmula 1: regalo especial y un consejo