Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

El dólar oficial abrió a $1.380 y el dólar tarjeta a $1.794. El dólar blue comenzó la rueda en $1.345. En el segmento financiero, el dólar MEP cotiza en $1.368,98 y el contado con liquidación se ubica en $1.373,39.

La semana que terminó tal vez fue la peor que atravesó el gobierno en los mercados. Pero la que comienza hoy puede ser la más candente, porque salió a la luz un dato no informado que detectaron consultoras y economistas. La caída de los depósitos oficiales en dólares fueron de USD 354 millones entre el 11 y 27 de agosto. Resta saber que pasó el jueves y viernes.

La Bolsa porteña, por ejemplo, se mueve sin la referencia de los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York y los bonos soberanos tienen menos volumen. Con todo, eso no implica que no haya movimientos en las cotizaciones locales, pero sí obliga a esperar a la rueda de mañana para conocer qué tan firmes son las cifras.

Por el feriado de Labor Day en Estados Unidos, Wall Street permanece cerrado y las operaciones de acciones y bonos argentinos quedan sin la referencia del principal mercado financiero global. Además, el mercado cambiario local reduce su actividad, ya que la mayor parte del volumen opera a través de cuentas asentadas en ese país.

El dólar blue avanzó a $1.355 en las primeras horas del día, con un incremento de 0,74% o 10 pesos.

