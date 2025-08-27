A pesar de las altas tasas de interés, casi la mitad de los autos 0 km se vendieron con financiación en julio

Aunque es sostenido por subvención de las propias marcas, el mercado mantiene las ventas de la mitad de los autos 0km con herramientas de financiación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado automotor argentino mostró en julio un fuerte repunte en las ventas de autos mediante financiación, con especial contraste entre los segmentos de autos 0km y usados, según los informes del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA). La evolución estuvo condicionada por la suba de las tasas de interés, un factor que incidió de forma desigual en cada categoría por el origen de la financiación.

La cantidad total de operaciones concretadas a través de créditos prendarios alcanzó 43.744 unidades el mes pasado, el segundo registro más alto del año, solo superado por el récord de enero. De ese total, 30.313 correspondieron a vehículos 0 km y 13.431 a usados. La financiación representó en julio el 18,3% de todas las operaciones dentro del mercado, mientras que en el caso de los autos nuevos las prendas financiadas representaron el 48,3% del total de patentamientos.

Durante julio, las ventas financiadas de 0 km registraron una mejora del 23,7% respecto de junio y una suba interanual del 68,4%. En contraste, las operaciones con autos usados a través de créditos crecieron 38,3% comparadas con junio, aunque quedaron 18,5% por debajo del mismo mes de 2024. La proporción de prendas sobre las transferencias de usados se mantuvo en 7,5%, nivel similar al de los meses previos.

La reducción de la oferta crediticia a tasas bajas en el sistema bancario impactó negativamente en el mercado de auto usados

El contexto que acompaña estos números tiene como eje la política monetaria y sus consecuencias. De acuerdo con SIOMAA, “el devenir de las condiciones macro, el aumento en el tipo de cambio y tasas algo más altas están afectando a las operaciones de compra de vehículos nuevos y usados con instrumentos de financiación prendaria”. Este impacto resultó especialmente notorio en el segmento de usados, donde la ausencia de financiamiento subvencionado por las terminales obligó a tomar préstamos bancarios bajo condiciones mucho más estrictas.

La brecha entre el financiamiento de 0 km y usados radica en la fuente de los créditos. Los vehículos nuevos se adquieren mayoritariamente mediante financiaciones impulsadas por las propias automotrices, tanto por vía de los planes de ahorro como de las financieras de marca, que logran ofrecer tasas sustancialmente menores por medio de un subsidio propio.

Según los datos de SIOMAA, el 59% de los créditos prendarios para 0 km tiene como acreedor una terminal de ahorro, un 23% proviene de financieras de marca, y solo 16% de bancos tradicionales. La sumatoria de opciones con apoyo de los fabricantes permitió que la financiación de 0 km mantuviera un ritmo elevado en julio.

A medida que avanza el año, la recuperación del crédito en la comparación interanual se reduce, pero mantiene un promedio cercano al 48% del total de ventas de autos 0km

En el segmento de autos usados, el acceso al financiamiento se vio condicionado principalmente por la política de tasas de los bancos. El informe revela que solo el 14% de los créditos para la compra de usados estuvo a cargo de bancos, mientras que un 44% lo otorgaron terminales de ahorro y un 40% las llamadas financieras de marca. La mayor parte de la financiación bancaria aplica para autos usados, un rubro más expuesto al aumento de tasas, lo que derivó en una contracción interanual de las operaciones, aun cuando hubo una mejora respecto a junio.

El informe señala que, pese a la suba intermensual, las prendas continúan financiando una porción acotada del mercado de usados, con registros en torno al 7-8% de las transferencias totales. Este comportamiento se explica por la sensibilidad de la demanda a las condiciones crediticias más exigentes y la menor oferta de opciones con tasas promocionales.

Entre enero y julio, los autos nuevos financiados muestran una expansión acumulada de 110,4% frente a igual período del año anterior, impulsada por las estrategias comerciales de las terminales. Por su parte, el segmento de usados creció 41,7% en ese lapso, aunque la comparación interanual mensual sigue reflejando caídas.

El mapa de las ofertas de financiación varió sustancialmente en el último año con un crecimiento de las compañías financieras de las marcas

En junio, la situación había sido diferente: la financiación total anotó 34.333 prendas (24.502 0km y 9.831 usados), cifras que implicaron una baja de 13% ante mayo y que estuvieron influenciadas principalmente por el desplome de operaciones con usados. Las inscripciones para nuevos también habían retrocedido, pero en menor medida, lo que contribuyó al resultado general del mes. SIOMAA remarcó en ese momento que “la contracción se explica principalmente por la caída en las prendas inscriptas para la compra de usados”, mientras que la financiación de 0km mostró resiliencia gracias a las políticas de las terminales.

La composición por tipo de acreedor ilustra la disparidad: para los 0 km, las terminales automotrices y sus estructuras de planes y financieras abarcan casi el 82% del crédito otorgado. Para los vehículos usados, la financiación bancaria se mantiene como principal alternativa pero pierde peso ante el endurecimiento de las condiciones.

El informe del SIOMAA subraya que, si bien la financiación prendaria mantiene un rol creciente en el mercado automotor argentino y fue motor de buena parte de la recuperación, “el efecto tasas afecta de manera más directa al usado y se amortigua en los 0 km por la arquitectura crediticia del sector”. Esta diferencia estructural tiende a profundizar la brecha entre ambos submercados, favoreciendo las compras de unidades nuevas por sobre las de segunda mano al menos en lo que refiere a operaciones intermediadas por crédito.