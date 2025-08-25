Causa “Cupón PBI”: la Justicia de Nueva York falló en favor de la posición argentina

REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Un pronunciamiento de la justicia de EEUU favoreció a la Argentina e impedirá un potencial pago de USD 500 millones a sus demandantes, en el marco de la causa “cupón PBI”. En ese juicio, fondos de inversión reclamaron judicialmente ante el país por la manipulación de los índices de crecimiento económico que limitó el pago de los rendimientos atados a la evolución del Producto Bruto Interno.

“La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, en el caso “Aurelius” (sobre “Cupón PBI”), rechazó el pedido de los demandantes de revisar su decisión previa audiencia ante el panel que dictó la sentencia o ante el Tribunal en pleno", señaló mediante un comunicado la Procuración del Tesoro de la Nación.

De esta manera, explicó el organismo, “el Tribunal reafirmó su decisión del 16 de julio, en el cual rechazó la apelación de los demandantes y confirmó la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska”.

En dicha sentencia se falló a favor de la República Argentina al determinar que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.

“La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente $500 millones de dólares. La Procuración del Tesoro, bajo el liderazgo del Presidente Javier Milei, reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos en todos los procesos judiciales”, afirmó el comunicado.

