Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

El dólar al público finalizó el martes con baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.310 para la venta en el Banco Nación. El billete anota una caída de 70 pesos o 5,1% en agosto. El Banco Central informó que en las entidades financieras la divisa minorista cerró a un promedio de $1.312,80 para la venta (baja de 1,44 peso o 0,1%) y a $1.271,81 para la compra.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 56 millones, a USD 41.705 millones. En la baja influyó la caída de 0,6% en la cotización del oro, que integra estos activos.
Conviven dos tasas, dos mundos opuestos en donde el mercado financiero enfrenta hoy su primer test político. Los inversores aguardan la sesión de Diputados donde tratarán de alcanzar los dos tercios para bloquear el veto a los fondos de emergencia para Bahía Blanca y mantener las leyes de aumento de los jubilados y a los prestadores de servicios de emergencia en discapacidad. También intentarán crear una pensión no contributiva por discapacidad que represente 70% de la jubilación mínima.
La cotización del dólar blue terminó el martes sin variantes respecto del lunes, a $1.340 para la venta. Por la mañana la divisa informal llegó a negociarse a 1.335 pesos. El blue se mantiene como el precio del dólar más alto, con una brecha de 3,7% frente al mayorista.
En un intento por estabilizar el mercado financiero y frenar la volatilidad de las tasas, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía desplegaron en las últimas semanas una serie de medidas que apuntan a absorber pesos del sistema, reforzar la demanda de títulos públicos y ordenar la curva de rendimientos en moneda local. Esta estrategia, que implica un endurecimiento de las condiciones monetarias, se consolida en un contexto de creciente nominalidad y tensiones en el mercado de deuda en pesos, tras la eliminación de las LEFI a comienzos de julio.