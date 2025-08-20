Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

El Banco Central ajusta el torniquete monetario: menos pesos en la calle y más presión sobre los bancos El mensaje es claro: el equipo económico prefiere apretar ahora con el objetivo de llegar al cierre del año con mayor estabilidad cambiaria y financiera

Un hombre mira su celular mientras camina frente al edificio del Banco Central en el centro financiero de Buenos Aires (REUTERS/Francisco Loureiro)

En un intento por estabilizar el mercado financiero y frenar la volatilidad de las tasas, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía desplegaron en las últimas semanas una serie de medidas que apuntan a absorber pesos del sistema, reforzar la demanda de títulos públicos y ordenar la curva de rendimientos en moneda local. Esta estrategia, que implica un endurecimiento de las condiciones monetarias, se consolida en un contexto de creciente nominalidad y tensiones en el mercado de deuda en pesos, tras la eliminación de las LEFI a comienzos de julio.