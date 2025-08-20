Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.310 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue sigue a $1.340

Guardar
13:20 hsHoy

¿A cuánto está el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó el martes con baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.310 para la venta en el Banco Nación. El billete anota una caída de 70 pesos o 5,1% en agosto. El Banco Central informó que en las entidades financieras la divisa minorista cerró a un promedio de $1.312,80 para la venta (baja de 1,44 peso o 0,1%) y a $1.271,81 para la compra.

13:19 hsHoy

Las reservas cayeron a USD 41.705 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 56 millones, a USD 41.705 millones. En la baja influyó la caída de 0,6% en la cotización del oro, que integra estos activos.

13:19 hsHoy

El volumen operado en el dólar despertó las sospechas de que hubo compras de dólares “en bloque” del Tesoro

El elevado monto de negocios mayoristas, con un agro que liquidó poco, hace pensar que el Gobierno se quedó con dólares para subir reservas

Luis Beldi

Por Luis Beldi

(AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
(AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Conviven dos tasas, dos mundos opuestos en donde el mercado financiero enfrenta hoy su primer test político. Los inversores aguardan la sesión de Diputados donde tratarán de alcanzar los dos tercios para bloquear el veto a los fondos de emergencia para Bahía Blanca y mantener las leyes de aumento de los jubilados y a los prestadores de servicios de emergencia en discapacidad. También intentarán crear una pensión no contributiva por discapacidad que represente 70% de la jubilación mínima.

Leer la nota completa
13:19 hsHoy

El dólar blue quedó a 1.340 pesos

La cotización del dólar blue terminó el martes sin variantes respecto del lunes, a $1.340 para la venta. Por la mañana la divisa informal llegó a negociarse a 1.335 pesos. El blue se mantiene como el precio del dólar más alto, con una brecha de 3,7% frente al mayorista.

13:18 hsHoy

El Banco Central ajusta el torniquete monetario: menos pesos en la calle y más presión sobre los bancos

El mensaje es claro: el equipo económico prefiere apretar ahora con el objetivo de llegar al cierre del año con mayor estabilidad cambiaria y financiera

Un hombre mira su celular
Un hombre mira su celular mientras camina frente al edificio del Banco Central en el centro financiero de Buenos Aires (REUTERS/Francisco Loureiro)

En un intento por estabilizar el mercado financiero y frenar la volatilidad de las tasas, el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía desplegaron en las últimas semanas una serie de medidas que apuntan a absorber pesos del sistema, reforzar la demanda de títulos públicos y ordenar la curva de rendimientos en moneda local. Esta estrategia, que implica un endurecimiento de las condiciones monetarias, se consolida en un contexto de creciente nominalidad y tensiones en el mercado de deuda en pesos, tras la eliminación de las LEFI a comienzos de julio.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

Son tres localidades de Bolivia, que atraen a consumidores del norte argentino con una oferta variada y valores muy competitivos respecto de los locales

Turismo de compras: qué ciudades

Ranking de precios de electricidad: cuáles son las provincias que pagan las boletas de luz más caras

Las tarifas entre las distintas jurisdicciones muestran fuertes disparidades incluso entre un mismo segmento de hogares

Ranking de precios de electricidad:

Adiós al efectivo: los peajes de las autopistas porteñas dejarán de aceptar pagos manuales a fines de este año

Desde 2026, sistemas automatizados y cobro digital serán las únicas alternativas en caminos urbanos e ingresos a la ciudad

Adiós al efectivo: los peajes

Brasil levantó las restricciones contra Aerolíneas Argentinas

La empresa podrá ampliar su oferta hacia los destinos de Brasil, lo que resulta clave para la aerolínea de bandera por la alta demanda para viajar a ese país

Brasil levantó las restricciones contra

Así funciona la red global de petroleros que evade sanciones y mueve crudo iraní, ruso y venezolano a China

Investigaciones internacionales revelaron mecanismos poco conocidos que involucran sociedades opacas y directores sin notoriedad en el comercio global de combustibles

Así funciona la red global

ÚLTIMAS NOTICIAS

Larry De Clay, candidato a

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

Claves para conservar una columna vertebral saludable a cualquier edad

Las raíces gruesas y las semillas grandes son la clave oculta de la biodiversidad global

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

Números ganadores del Mega Millions 19 de agosto de 2025

Zelensky denunció un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: “Necesitamos presionar a Moscú”

Irán volvió a lanzar amenazas contra Israel: dijo que utilizará misiles “mucho más avanzados” hay nuevos ataques

DEPORTES

La decisión que tomó Osasuna

La decisión que tomó Osasuna tras la polémica que se generó por la inclusión de Franco Mastantuono en Real Madrid

Luis Figo reveló su rutina de alimentación y ejercicio para mantenerse en forma a los 52 años

¿Fue penal? La lupa sobre la falta a Maravilla Martínez que le dio a Racing la llave para revertir una dramática serie de Copa Libertadores ante Peñarol

Explosivo informe en España sobre el cortocircuito entre Julián Álvarez y el Cholo: “Quizás nos equivocamos en ir a jugar al equipo de Simeone”

Era candidato al oro, protagonizó una aparatosa caída y sufrió una lesión que lo dejó afuera de los Panamericanos Junior