Jornada financiera: bajó el dólar y subió la Bolsa, en otra rueda en la que se recalentaron las tasas

Las altas tasas en pesos ayudan a mantener contenido al dólar, ahora más cerca de los 1.300 pesos.

En la antesala de la licitación de bonos en pesos de corto plazo que efectuará el Tesoro, las tasas en pesos se dispararon y llegaron a superar el 70% nominal anual en los negocios de cauciones bursátiles.

Estos altos rendimientos marcan el pulso del nivel de tasas que deberá avalar el Ministerio de Economía en la colocación de deuda de este miércoles, donde también será un dato fundamental el nivel de “rollover” o renovación de los vencimientos que alcanzará el Gobierno.

Un efecto positivo de las altas tasas fue el de la calma cambiaria, hasta ahora sostenida en el transcurso de agosto, luego del salto de 14% que tuvo el dólar en el mes de julio.

El dólar al público cayó cinco pesos este martes, a $1.330 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo desde el 30 de julio. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa terminó negociada a $1.330,76 para la venta (baja de 8,40 pesos o 0,6%) y a $1.289,72 para la compra.

El dólar en el mercado mayorista recortó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.317,50 para la venta, en una sesión con negocios de contado por 530,3 millones de dólares. En lo que va de agosto el tipo de cambio oficial registra un descenso de 56,5 pesos o 4,1 por ciento.

Se trató de la “octava rueda consecutiva con bajas del dólar mayorista que lo acercaron a los mínimos de la última semana de julio", según comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Los dólares financieros descendieron entre cuatro y seis pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos finalizó a $1.322,48 (-0,3%), mientras que el MEP quedó a $1.319,86 (-0,5%).

Los contratos de dólar futuro ofrecieron escasas variaciones, con leves bajas en las posiciones más cortas y alzas marginales para fin de año. Según la plataforma A3 Mercados, los contratos más negociados, para fin de agosto, quedaron operados a $1.349, con un descenso de siete pesos o 0,5 por ciento.

La cotización blue del dólar retrocedió otros cinco pesos, a $1.330 para la venta. La brecha con el mayorista alcanzó el 0,9 por ciento.

En otra rueda sin intervención del BCRA en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas sumaron USD 12 millones, en los USD 41.988 millones.

La referencia de las operaciones de cauciones bursátiles entre privados arrojó rendimientos de 50% nominal anual a un día de plazo -llegaron a tocar 75% en la última hora de negocios-, y a 47% a siete días, cifras que permiten anticipar el nivel de tasas que avalaría el Tesoro en las licitaciones de bonos de corto plazo de agosto.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, resaltó que “las últimas ruedas siguieron marcadas por la presión al alza en las tasas cortas en pesos, consecuencia del incremento en los requerimientos de encajes bancarios en agosto que redujo la liquidez del sistema. En este contexto, el Tesoro anunció para mañana miércoles una licitación en la que los títulos tasa fija mas cortos tienen límite de emisión, con el objetivo, creemos, de no tener que convalidar una tasa tan alta como en licitaciones anteriores, aunque seguramente persista en terreno real positivo”.

Los operadores del mercado están atentos al nivel de tasas y de renovación de vencimientos que dejará la licitación del Tesoro

“Estaremos atentos no solo a la tasa sino al rollover, para ver qué tanto se modifican las condiciones de liquidez, que tendrá consecuencia sobre tasas de mercado y también sobre el dólar, que en las últimas ruedas tuvo presión bajista precisamente por la suba de tasas”, expresó Franco.

El Tesoro afrontará este miércoles una licitación de Letras clave por el vencimiento de unos 15 billones de pesos en deuda interna en manos privadas, donde se verá hasta dónde se convalidará una tasa alta desde el 65% (efectiva) que debió pagar en la última transacción de 15 días atrás.

Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) explicó que la “caución sigue firme en la zona de 45%. Sin embargo, sobre el final se voló y termina en la zona de 70%. De todas maneras ponderado por volumen esta en la zona de 46% por lo que debería tratarse algo puntual de esta rueda. La duda radica en qué pasará con la tasa de caución post licitación. Si vuelve la zona de 30% o no. Veremos cómo se acomoda todo la semana que viene”.

En este sentido, Cappella indicó que la licitación de bonos del Tesoro de este miércoles “vino con novedad: hay monto máximo en las Lecap cortas”, con lo cual “el Gobierno ya está avisando que esta dispuesto a dejar más de 7 billones de pesos afuera de la licitación, para resolver temas de liquidez. Esto puede generar mucha competencia por la tasa para quienes quieran ir al tramo corto, generando una baja de tasas”, ya sea “en el mercado secundario -ya que muchos querrán anticiparse a la licitación- o bien mismo en la licitación, por la competencia en el precio de las ordenes”.

Los negocios bursátiles terminaron con una tendencia positiva, aunque lejos de los máximos intradiarios, con impuso de las alzas de Wall Street, para sobreponerse de la evidente prudencia inversora frente a temas medulares vinculados a la causa en EEUU por la estatización de YPF y la firmeza en la tasa de interés.

“La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU, en Nueva York, decidirá si mantiene la suspensión de la orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. El 30 de junio, la jueza Preska había ordenado la transferencia de las acciones y, el 15 de julio, rechazó el pedido de Argentina para suspender la medida. Si el fallo no resulta favorable, la última instancia de apelación para Argentina sería llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU”, precisaron los analistas de Max Capital.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió 0,4%, en los 2.311.836 puntos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaron las alzas de hasta 3,3%, lideradas por Edenor. Los títulos de YPF cayeron 1,1%, en los 33,95 dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- cerraron con leve alza de 0,1% en promedio, con un riesgo país en la zona de los 730 puntos básicos.