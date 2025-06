Jornada financiera: la Bolsa y el dólar operaron estables, mientras que los índices de Wall Street batieron récords

Los activos argentinos, desacoplados de la tendencia internacional.

La plaza financiera argentina negoció este viernes con estabilidad en los precios y cierta cautela inversora, con la mirada puesta en lo que va a venir en el segundo semestre del año en el que las elecciones legislativas de octubre son el evento principal.

Los activos argentinos, que está atravesando un 2025 negativo, vienen desacoplados del movimiento de los mercados del exterior.

Los índices de Wall Street avanzaron entre 0,5% y 1% este viernes, una ganancia que consolidan un mes de junio positivo para las bolsas globales. Las acciones estadounidenses se recuperaron por la tarde para alcanzar nuevos récord a pesar de las renovadas tensiones comerciales después de que el presidente Donald Trump dijera que estaba terminando las conversaciones con Canadá por los aranceles cruzados.

El S&P 500 (+0,5%, en 6.163 puntos) cerró en un máximo histórico por primera vez desde febrero. El índice de referencia cotizó cerca del récord durante gran parte de la sesión, impulsado por el optimismo en el ámbito comercial -EEUU y China alcanzaron una tregua comercial)-y la esperanza de un recorte de tasas por parte de la Fed (Reserva Federal de EEUU) más pronto que tarde.

El Nasdaq Composite (+0,5%, en 20.273 puntos) también alcanzó un máximo histórico. Mientras tanto, el Dow Jones de Industriales ganó un 1%, o unos 400 puntos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 0,1%, a 2.041.078 puntos. En la semana el panel de acciones líderes restó 1,1 por ciento. En lo que va de junio, el Merval recorta un fuerte 13 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) avanzaron un 0,2% en promedio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se observaron cifras mixtas y de escasa relevancia.

Una misión técnica del FMI (Fondo Monetario Internacional) permanece en el país austral en una primera revisión de objetivos del acuerdo crediticio otorgado al país por 20.000 millones de dólares.

“Los inversores continúan valorando los importantes progresos ‘macro’, aún en medio de una creciente atención sobre la ‘micro’”, dijo el economista Gustavo Ber.

“Ocurre el ordenamiento económico, la decidida agenda de reformas y un escenario político que aún luce favorable para el oficialismo -camino hacia las próximas escalas electorales de septiembre y octubre- despiertan positivas expectativas”, agregó Ber.

El país celebrará elecciones de medio término en octubre para renovar bancas del Congreso. Recientes encuestas de opinión señalan que el oficialismo cuenta con un importante apoyo por parte de la ciudadanía.

Dólar estable

El dólar al público en el Banco Nación terminó este viernes sin variantes a $1.205 para la venta. El Banco Central informó que en el promedio de bancos el dólar minorista quedó a $1.204,62 para la venta (bajó 5,16 pesos o 0,4%) y a $1.160,11 para la compra.

Con un volumen de USD 504 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó 50 centavos en el día y cerró a 1.189 pesos.

El economista Salvado Vitelli, head of research de Romano Group, indicó que “el Tesoro confirma que estuvo comprando dólares en bloques por USD 200 millones la semana pasada”. A través de su cuenta en la red social “X” el analista expresó que “esto no se está viendo reflejado” en los depósitos del Gobierno en moneda extranjera. Y deslizó dos hipótesis: ”O compran y se usan para algo", como el pago de deuda, “o compran y los depositan en bancos comerciales”, aunque los depósitos del sector publico no variaron demasiado la semana pasada.

Las reservas internacionales del Banco Central cedieron USD 75 millones, a USD 41.453 millones, en una rueda donde destacó la caída del oro de 1,9%, que también integra este stock de activos.

Tras haberse negociado a $1.215 por la mañana, el dólar blue terminó por tercer día seguido a $1.210 para la venta. El billete informal se sostiene como el de precio más alto, con una brecha cambiaria de 1,8% respecto del dólar mayorista.