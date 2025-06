Cerró la segunda licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel y quedó agotado el cupo de 50.000 unidades habilitadas

Tras la segunda licitación, se completó el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos para importar exentos de pagar el arancel del 35%. REUTERS/Anderson Cohelo/File Photo

Tal como se comunicó oficialmente el día de la apertura para la segunda licitación, este jueves cerró el plazo de diez días hábiles para pedir automóviles dentro del cupo que el Gobierno habilitó para importar desde destinos de extrazona con la exención del arancel común Mercosur del 35%.

Este segundo llamado tenía por finalidad completar el cupo de 50.000 vehículos que deberán ingresar al país en 2025, y el objetivo se cumplió, ya que tras el cierre del plazo para hacer el trámite, el cupo se agotó y no quedaron saldos para una tercera licitación.

Qué cambió en la segunda licitación

Las dos principales novedades que se implementaron para esta segunda licitación en relación con la primera de marzo son que ya no se contempla la posibilidad de importación por parte de personas físicas, es decir de particulares, sino sólo de empresas o personas jurídicas.

La segunda diferencia está dada en que ahora sí se contempló la inclusión de vehículos microhíbridos que no tenían posición arancelaria propia, es decir, el código de producto que permite su identificación técnica, lo que permitirá que esta tecnología pueda importarse oficialmente y no ingresar como un híbrido, que efectivamente no es.

El cupo total que había quedado libre tras la primera licitación era de 21.738 unidades, un 28% más que el remanente original del primer llamado. Esto se debe a que varias empresas redujeron el volumen o directamente renunciaron al pedido que ya tenían adjudicado por no poder cumplir en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la reglamentación, especialmente el de la fecha límite para entrar los autos al país, que es el 31 de enero de 2026.

Quedaron por adjudicarse 15.715 unidades para las empresas automotrices con fábricas locales, y 6.023 vehículos para los importadores que representan a marcas sin presencia industrial en el país. Todos los volúmenes se completaron en estos diez días que estuvo habilitada la plataforma para inscribirse.

El Ford Territory Híbrido es uno de los modelos que llegará para fin de año aprovechando este programa del gobierno

Las marcas que licitaron

Si bien no hay aún información oficial con el detalle de las marcas, modelos y volúmenes de cada uno, el dato más saliente es que el cupo mayor que estaba pendiente, el de los fabricantes, quedó agotado, lo que confirma que las automotrices argentinas traerán finalmente más productos electrificados y no quedará sólo en un programa que habilite la llegada masiva de autos chinos de marcas importadas poco conocidas por los consumidores.

En cuanto a las marcas, Renault ya había anunciado que en esta segunda licitación se concentraría en importar un volumen significativo del SUV Arkana Mild-Hybrid; Stellantis tenía previsto ampliar el pedido de modelos de Peugeot y Citroën para complementar el Fiat 600 MIld-Hybrid que ya habían licitado en la primera convocatoria, aunque también podrían sumar más modelos de la marca china Leapmotor y otro modelo de las marcas tradicionales del grupo; Ford reforzó el pedido de Territory Híbrida que llegará para fin de año; y General Motors tiene que anunciar todavía -lo haría en las próximas semanas- la decisión de importar la versión Plug-in Hybrid del nuevo Chevrolet Captiva, que en versión 100% eléctrica ya está llegando desde China a la región. También Suzuki tenía programado licitar con el modelo Swift híbrido en esta segunda llamada para aprovechar el cupo.

El objetivo de traer 50.000 autos a menor precio se cumplió. Ahora hay que ver la respuesta del mercado y el impacto en la ventas de vehículos convencionales

Objetivo inicial cumplido

Este programa del gobierno fue creado con la finalidad de bajar el costo de importación de vehículos que provienen de regiones externas al Mercosur y los países con los que Argentina tiene convenios de complementación económica sin arancel como son Brasil, Uruguay, Colombia y México.

Debido a que el acuerdo prohíbe bajar el arancel común del 35% a las importaciones desde extrazona para vehículos convencionales, la única opción de hacerlo es bajo el encuadre técnico de ser automotores sustentables. Por ese motivo, primero Brasil, y ahora Argentina, diseñaron programas limitados en tiempo o cupo para que se puedan traer vehículos híbridos y eléctricos sin pagar ese derecho de importación.

La confirmación del cierre del primer cupo sin remanentes permitirá incrementar el potencial mercado de autos cero kilómetro proyectado para 2025. Si bien se sabe que habrá 50.000 unidades adicionales, es todavía incierto cuánto será incremental sobre los cálculos de la industria y cuánto suplementario de los autos que ya estaban en las previsiones del sector, que ya se calcula, superarían los 650.000 automóviles este año.

Sin embargo, el dato que sí se puede establecer es que habrá 50.000 vehículos que se venderán en Argentina a un precio menor del que hubieran tenido sin la exención impositiva. El efecto en el mercado se podrá comprobar con el correr de los meses, pero probablemente recién ocurra para fin de año, porque el mayor volumen de unidades llegará después de octubre.