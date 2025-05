La política aplastó el domingo el incipiente buen humor de los inversores

Las idas y vueltas de Donald Trump proyectan volatilidad desde EEUU REUTERS/Nathan Howard

Comienza otra semana intensa para los mercados financieros locales: los inversores siguen sin hacer pie por falta de referencias. La Argentina no solo padece la volatilidad que exporta Estados Unidos, sino las señales contradictorias de la política.

No hay inversor en el planeta que haya podido pronosticar que un día se hablaría del riesgo país norteamericano. Tras la baja de calificación de la deuda, o sea de los Bonos del Tesoro, la venta de los títulos por parte de Bancos Centrales e inversores, hizo subir el rendimiento de los bonos a 10 a 4,5% y a tocar 5,2% el de 30 años.

Por supuesto, no solo fue un bono que bajó, sino que se perdió uno de los pocos refugios de última instancia de los inversores.

El impacto fue alto. El Bitcoin superó los USD 110 mil y el oro llegó su máximo histórico. La respuestas está en la suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que eleva la deuda de EEUU y la caída del dólar frente a casi todas las monedas del mundo, aunque el domingo Donald Trump desaceleró su enfrentamiento con Europa a la que había amenazado el viernes con aplicarle más aranceles: anunció que seguirán negociando hasta el 9 de julio.

En tanto, los inversores argentinos celebraron entre el viernes y el sábado la posibilidad de una alianza del oficialismo con el Pro y otros partidos para derrotar al kirchnerismo en setiembre y octubre. El fracaso de la sanción de la Ley de ficha Limpia, parecía superarse. Pero los gestos del presidente Javier Milei en la Catedral, al rechazar el saludo de Jorge Macri, desalojaron las esperanzas. La semana empieza con inversores cautos y en pausa, que no quieren saber de riesgos. Las acciones no dieron respuestas en las últimas ruedas y los Bonos soberanos registraron leves subas.

Tal vez hoy la tasa fija sea la más buscada porque supera el alza del dólar. Pero hay un actor nuevo en el escenario y es la ley que libera el uso de dólares “bajo el colchón”, como se llama a las divisas que no aparecieron en las declaraciones juradas de impuestos.

El desaire de Milei a Jorge Macri, el jefe de Gobierno de CABA, volvió a proyectar dudas políticas sobre octubre

En ese sentido, los bancos y fondos de inversión comenzaron a prepararse para esta suerte de dolarización. Lucas Silva, Head Portfolio del Banco Ciudad, dijo que “estamos trabajando en las nuevas opciones de fondos en dólares. Esto nos llevará unos meses hasta que la Comisión Nacional de Valores (CNV) nos dé su aprobación. Más allá que los gestos estén enfocados en el consumo de los dólares más que en las alternativas de inversión. Es la famosa dolarización endógena de la economía”.

Silva agregó que “el inversor está viendo que, si estos anuncios son exitosos, podría mejorar el riesgo país, dado que la demanda de pesos se va a calmar por que las personas van a usar los ahorros en dólares”.

Las consultoras aportaron datos a este panorama. Por caso, FMyA, la consultora de Fernando Marull indicó que “se confirmó que el dato de actividad de marzo fue malo (por la incertidumbre del dólar), pero esperamos que abril y mayo sean mejores, y mantenemos el +5% para 2025. Y el saldo comercial viene siendo más flojo que el esperado (solo USD 200 millones) por la suba de importaciones. Proyectamos que se acelere el superávit en los próximos meses por la cosecha (hasta julio). Hoy los dólares comerciales alcanzan para que el dólar se mantenga estable “cerca del punto medio” de la banda. Con el dólar estable, la inflación en la tercera semana dio 0,4% y para mayo proyectamos 2% (pero puede ser 1,9%). Para el segundo semestre, sin la cosecha, vemos el dólar arriba del punto medio (pero nunca llegando a $1.400); dependerá de la política”.

Por su parte, la consultora F2 de Andrés Reschini indica que “el escenario internacional luce desafiante. El dólar se debilita mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se incrementan en medio de una guerra comercial y preocupaciones por un déficit fiscal creciente, a todo esto, hay que sumarle la suba de rendimientos de bonos del gobierno de Japón que le imprime más presión al delicado cuadro que presenta la economía norteamericana”.

F2 recuerda que el tipo de cambio “tuvo una semana de fortalecimiento luego de los anuncios de no renovación de la baja temporal de retenciones a la soja, maíz y girasol y de “tus dólares, tu decisión”. El ministro Caputo habló de conseguir dólares a través de la cuenta “Capital” y las medidas van en ese sentido. Relajación del cepo para no residentes, sumado los anuncios de esta semana y el “Peso Linked”, que se baraja por estos días, dan cuenta de una estrategia inclinada a obtener financiamiento en moneda extranjera. Mientras tanto, el Gobierno parece ocuparse de generar las condiciones para ello y los préstamos de privados en dólares siguen creciendo”.

El valor del dólar sigue generando dudas entre los inversores REUTERS/Agustin Marcarian/

El informe indica que el viernes el dólar futuro “fue a contramano del comportamiento del dólar oficial, dado que este volvió a ceder mientras toda la tira de futuros desde fin de julio en adelante ajustó al alza y junio sin cambios. Esto derivó en tasas implícitas ligeramente más altas, aunque en perspectiva se mantienen relativamente estables”.

La consultora advierte que “el Gobierno dejó de intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y habría comenzado a hacerlo en futuros procurando mantener la curva de implícitas por debajo de la curva pesos con el objetivo de mantener el dólar en calma. Este viernes fin de año tuvo la mayor pérdida desde que cotiza y esto coincide con futuros cotizando al alza mientras el subyacente caía. De todos modos, la curva pesos se mantiene por encima y con mayor volumen en MLC logró aplacar al tipo de cambio oficial”.

La suba del Bitcoin y las demás criptomonedas fue analizada por la plataforma inteligente Buenbit que señala que “Bitcoin avanzó casi 8% hasta el jueves, impulsado por un fuerte aumento en el volumen de operaciones y señales técnicas claras de un rally alcista. Sin embargo, el viernes corrigió ante un frente global adverso para los activos de riesgo. Al mismo tiempo, el rendimiento del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años se mantuvo al filo del umbral crítico de 5,2%, lo que generó tensiones en los activos de riesgo.

La combinación de un dólar fuerte y salidas netas de fondos cripto (aproximadamente USD 150 millones en la semana) sugiere que la correlación entre acciones tecnológicas -como el Nasdaq 100- y criptomonedas se mantiene latente”.

El bitcoin volvió a brillar como si fuera oro, metal precioso que también alcanzó un nuevo récord REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Buenbit indica que “el rendimiento del bono a 30 años actúa como barómetro de las condiciones financieras a largo plazo. La proximidad al 5,2 % genera un efecto mixto: por un lado, estrecha el margen para activos más especulativos; por otro, ofrece posibles puntos de inflexión si los rendimientos no sostienen niveles elevados. Un quiebre sostenido por encima de ese calor clave fortalecería al dólar y podría provocar un giro bajista en Bitcoin hacia soportes de USD 65.000. En contraste, un rechazo en esa zona favorecería un repunte de activos de riesgo, lo que daría oxígeno a las criptomonedas”.

El informe agrega que “los activos considerados “alternativos” -oro y Bitcoin- han dado muestras de apetito sostenido. El metal precioso se acerca a su máximo de abril, apoyado en flujos de inversores que buscan cobertura contra eventuales sorpresas inflacionarias o volatilidad en renta fija”.

Lo cierto, es que el anuncio de Trump poniendo en suspenso el enfrentamiento comercial con Europa, alienta una recuperación de las Bolsas de Nueva York que en el after market cotizaban cerca del 1% arriba. El oro, a su vez, retrocedía 0,90% y el Bitcoin intentaba recuperar terreno y se acercaba a USD 109.000 con dificultades.

El petróleo subía sin consistencia 0,40% y cotizaba a USD 64,50, un nivel que no favorece a explotaciones como Vaca Muerta y atrasa el plan de Donald Trump de convertir a Estados Unidos en líder petrolero porque la explotación del crudo de esquisto elevó sus costos y por el momento no es rentable. Los productores del petróleo tradicional son los grandes interesados en no tener competencia, de allí la sobre oferta de la OPEP.

Con estos datos, se espera un lunes que descifre el humor de los inversores que está lejos de favorecer a los activos de riesgo como las acciones.