Sturzenegger, ante empresarios: “La motosierra es lo que va a permitir bajar los impuestos”

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger pidió a los empresarios que reclamen una baja del gasto en lugar de menos impuestos y aseguró que una aceleración del ajuste fiscal es lo que dará lugar a un recorte de la presión impositiva.

Ante empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el funcionario sostuvo que el equilibrio fiscal seguirá como elemento innegociable de gestión y vinculó la baja del gasto público con la marcha de la economía.

“Argentina alcanzó el superávit fiscal en un mes, bajando el gasto y no subiendo impuestos. Eso no es ajuste. Ajuste es cuando el gasto público crece y el peso de ese gasto recae sobre los empresarios y trabajadores”, afirmó. En ese sentido, pidió a los empresarios que “sean socios” de ese mensaje de ajuste del gasto pero que “si no lo hacen lo vamos a hacer igual”.

La desregulación, explicó, acompaña la estrategia de apertura económica al facilitar la competencia, favorecer al consumidor y reducir la informalidad. “Las regulaciones las puede soportar una gran empresa, pero son letales para un emprendedor que recién empieza. Por eso la agenda libertaria apunta a liberar a las pymes”, señaló. Como parte de ese proceso, mencionó medidas recientes como la eliminación de las restricciones a la plantación de yerba mate, la habilitación del autodespacho de combustibles, la reforma en el rol del Senasa y la cotización de pagarés producto en el mercado financiero.

Sturzenegger también criticó a las provincias que, según dijo, obstaculizan o revierten la desregulación impulsada por la Nación. “Nosotros eliminamos el RUTA para bajar los costos logísticos y la provincia de Buenos Aires creó el RUTA provincial. Lo mismo ocurre con la venta online de medicamentos o el autodespacho en estaciones de servicio. La libertad existe, pero cada provincia decide dónde pararse en ese espacio”, indicó. Anticipó que el Gobierno identificará públicamente a los distritos que eligen preservar restricciones.

Cómo sigue la motosierra

En su repaso sobre el futuro, Sturzenegger aseguró que la economía ingresó a la etapa en la que deberá buscar un crecimiento sostenido y señaló a sectores como energía y minería. “Tenemos un boom de energía evidente y se abre otro minero. La región entre Neuquén y Bahía Blanca será una de las más baratas del mundo en términos de energía”, afirmó.

Sturzenegger, junto al titular de la Sociedad Rural Nicolás Pino y el presidente de la Cámara de Comercio Mario Grinman (Adrián Escandar)

Sturzenegger hizo especial hincapié en que la baja de impuestos debe estar precedida por un recorte del gasto público y cuestionó las demandas sectoriales enfocadas exclusivamente en reducir la carga impositiva. “Está mal pensado arrancar la discusión viniendo a reclamar bajas de impuestos. Lo que ustedes tienen que reclamar es la baja del gasto”, sostuvo ante el auditorio empresario. Y remarcó que cualquier rebaja tributaria que no esté acompañada por una reducción del gasto implicaría trasladar la carga a otros contribuyentes: “Si el gasto no cambia, lo que ustedes nos están diciendo es: bajame el gasto a mí y cobrárselo a otro”.

Al abordar el vínculo entre desregulación y crecimiento, explicó que la baja del gasto público devuelve recursos al sector privado, aumenta la tasa de ahorro y mejora la acumulación de capital. También vinculó la competitividad al respeto por la propiedad privada, al facilitar decisiones de inversión en sectores como hidrocarburos o minería. “Una minera no hunde capital si no hay seguridad jurídica”, indicó, al tiempo que cuestionó leyes como la Ley de Tierras o la Ley del Fuego, por limitar el uso y resguardo de la propiedad.

En relación con la transformación del Estado, detalló que ya se recortaron 45.000 empleados públicos sobre un total de 300.000 en la administración nacional y empresas del Estado. Insistió en que no se afectaron servicios esenciales, y denunció que muchos organismos descentralizados generan trámites para autofinanciarse. “ANMAT tiene 900 trámites, te da el certificado en papel, duplicado y triplicado, y te cobra los tres”, ejemplificó.

Consultado por el presidente del Cicyp, Marcos Pereda, sobre las reformas prioritarias para mejorar la competitividad, Sturzenegger remarcó el decálogo presentado en el Pacto de Mayo. Mencionó el equilibrio fiscal, la desregulación laboral, la reforma educativa y la apertura comercial. Anticipó que tras las elecciones se reactivará el debate legislativo para impulsar lo que definió como “reformas libertarias”.

Sobre el final, defendió la “motosierra” como instrumento indispensable para reducir impuestos en forma sostenible. “Lo que permite bajar impuestos es bajar el gasto. Si se baja el gasto en 10 puntos del PBI, una provincia podría eliminar todos sus impuestos. Vamos a seguir bajando impuestos de manera criteriosa, cuidando el superávit”, concluyó. “La motosierra es lo que va a permitir bajar los impuestos”, subrayó Sturzenegger, que exhibió el pin que llevaba en su saco como símbolo de esa política, un ejemplar como el que le regaló hace algunos días a la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.