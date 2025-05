Combustibles más baratos: por qué el impacto sobre los precios será marginal

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X: “En esta nueva Argentina, los precios no son inflexibles a la baja"

La petrolera YPF, que capta más del 50% del mercado de expendio de combustibles, rebajó 4% en promedio los precios de la nafta y el gasoil el 1º de mayo. Esto implicaría una reducción en el costo logístico de las empresas para transportar mercaderías. Sin embargo, la influencia en los precios que pagan los consumidores sería limitada.

La compañía tomó esta decisión considerando la caída en el valor internacional del crudo Brent, el tipo de cambio, el precio de los biocombustibles y la carga impositiva.

Sobre esto último cabe mencionar que el Gobierno postergó la actualización prevista en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) para “sostener la estabilidad de precios”, comunicaron fuentes oficiales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X: “En esta nueva Argentina, los precios no son inflexibles a la baja. Con esta reducción, el precio del combustible en YPF queda un 9% más barato que la competencia”.

El Gobierno postergó la actualización prevista en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) (Foto: Shutterstock)

La medida de la petrolera estatal ayudaría a contener la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, al compensar algunos aumentos, pero no tendría efectos deflacionarios. Es importante tener en cuenta que los combustibles representan solo una parte del valor del transporte y al mismo tiempo, la incidencia de la logística en la estructura de costos de los productos es acotada.

El rubro Combustibles es uno de los 11 que componen el Índice de Costos del Transporte (Rivero)

Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), dijo que el rubro Combustibles es uno de los 11 que componen el Índice de Costos del Transporte (ICT). “Este tiene una ponderación relevante y puede producir una merma si no suben otros, como salarios”, explicó.

Además, aseguró que el costo logístico tiene un peso reducido en los precios de los bienes finales. “En el peor de los casos llega al 5%”, precisó Rivero.

Fadeeac explica que el costo logístico tiene un peso reducido en el precio de los bienes finales (Foto: Shutterstock)

Vale recordar que en marzo mover un camión fue 2% más caro que el mes previo. En el primer trimestre el ICT acumuló un alza del 6,3% y en los últimos 12 meses escaló 41,7%, luego de cerrar 2024 con un incremento de casi 85% y marcar un récord en 2023 de 248%, el más elevado de los últimos 30 años.

Efecto sobre la inflación

Emmanuel Álvarez Agis, economista socio fundador de PxQ Consultora y ex viceministro de Economía, observó: “La disminución del 4% en el precio de los combustibles reduce el IPC de mayo en 0,17 puntos porcentuales. Esto es bajo el supuesto de que la competencia acompañe la medida. Si solo fuera YPF, el efecto sería 0,1 puntos porcentuales”.

El efecto aislado es bajo y está afectado por todo el resto de variables que se mueven en sentidos opuestos (Álvarez Agis)

Consultado por la posibilidad de una baja de precios en algunos rubros, afirmó: “El efecto aislado es bajo y está afectado por todo el resto de variables que se mueven en sentidos opuestos”.

Por su parte, Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, apuntó: “Efectos deflacionarios no vamos a ver. Sí me parece un instrumento importante para darle estabilidad a la tasa de inflación. Es un elemento de contención en la dinámica de precios, más que de caídas absolutas. En el corto plazo son rígidos a la baja y este tipo de correcciones no tienen impacto en el IPC, más allá de la incidencia que tiene el propio rubro de combustible”.

Delgado: "En el corto plazo los precios son rígidos a la baja y este tipo de correcciones no tienen impacto en el IPC" (Foto: Reuters)

El economista agregó que en algunos casos mejora el tipo de cambio efectivo porque reduce costos.

Orlando Ferreres, director de la consultora OJF Asociados, señaló que el descenso compensa el aumento que van tener los servicios públicos (gas y electricidad). En el caso de los alimentos, tendría cierta influencia pero distribuida en dos meses. No acarrearía una retracción ya que el peso de combustibles en los precios de los productos de la división es muy bajo, aunque sí tiene efecto en su evolución.

En marzo la inflación en alimentos y bebidas fue uno de los principales impulsores del IPC, que alcanzó el 3,7%. El rubro avanzó 5,9% debido a los fuertes incrementos en verduras, tubérculos, legumbres y carnes. En abril, según C&T Asesores Económicos, presentó una suba del 2,2 por ciento.

Tarifas del transporte de pasajeros

En lo que respecta a colectivos, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) dijeron que a las empresas no le trasladaron ninguna disminución en las naftas, que solo es para los surtidores minoristas, y por lo tanto el boleto aumentará tal como estaba previsto.

Este mes los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires ascenderán casi 6% en ambos distritos, quedando la tarifa mínima en $450,63 y $451,01, respectivamente.