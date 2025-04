Jornada financiera: el dólar cayó en todos los segmentos y mantuvo reducida la brecha cambiaria

Caputo aseguró que se "terminó la época de la Argentina regalada en dólares".

Antes de la apertura de los negocios financieros de este martes, el ministro de Economía Luis Caputo disertó en el marco de la 12° edición de Expo EFI, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Con la salida del cepo, se mostró que era lo correcto, porque como vimos no hubo ningún estrés y el dólar libre está tendiendo a converger a lo que era el dólar oficial”, expresó el funcionario. “Terminó la época de la Argentina regalada en dólares. No queremos eso, queremos un país donde los salarios en dólares sean razonables, donde no se asombre la gente porque alguien de clase media va a veranear a Brasil. Lo importante debe ser la eficiencia y continuar reduciendo el tamaño del Estado, porque eso va a hacer que le devolvamos más recursos al sector privado”, declaró Caputo.

El comportamiento del dólar este martes estuvo en regla con las expresiones del jefe del Palacio de Hacienda. La divisa cayó en todos los segmentos y mantuvo comprimida la brecha, con un horizonte inmediato de convergencia debajo de los 1.200 pesos, la línea de flotación dispuesta por el esquema de bandas de intervención oficial.

En la rueda mayorista se sostuvo un importante monto negociado de USD 775,5 millones en el segmento de contado, con mayores liquidaciones estacionales de empresas agroexportadoras. El dólar mayorista terminó operado a $1.165 para la venta, unos 13 pesos o 1,1% debajo del cierre anterior.

“El mercado sigue mostrando una importante volatilidad cambiaria, no sólo en las cotizaciones del dólar oficial y los paralelos, sino también en el mercado de futuros. Creemos que esto es natural en las primeras ruedas tras la flexibilización y que es importante que más temprano que tarde el mercado encuentre un valor del dólar estable a partir del cual puedan comenzar a anclarse expectativas nominales hacia adelante”, describió Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Recordamos que estamos en plena cosecha gruesa y que mayo suele ser el mes de mayores liquidaciones de exportaciones del agro, por lo que no puede descartarse que, efectivamente, suceda lo que dicen los funcionarios del Gobierno respecto al sendero a la baja del dólar hacia el piso de la banda. También habrá que monitorear si comienzan a entrar flujos de no residentes tras la normativa del BCRA de hace dos semanas”, subrayó Franco

Detrás de la leve baja del dólar mayorista, el dólar al público cerró con baja de diez pesos o 0,8%, a $1.180 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en el promedio de bancos el dólar minorista finalizó a $1.142,98 para la compra y a $1.194,45 para la venta.

Las reservas internacionales del Banco Central retrocedieron USD 181 millones o un 0,5%, a USD 39.098 millones, en la décima rueda consecutiva sin intervención oficial en el mercado de cambios. Fuentes del BCRA indicaron a Infobae que la salida de depósitos de cartera propia de los bancos, en cumplimiento de los límites de posición global neta de divisas dispuesta para las entidades, incidieron en la baja de reservas. “Comenzaron los movimientos habituales de fin de mes, que se completarán mañana, para subir nuevamente el primer día hábil”, recordaron desde el BCRA.

El precio del dólar “blue” restó cinco pesos o un 0,4%, a $1.200 para la venta. Desde la flexibilización del cepo cambiario a partir del lunes 14 de abril, la divisa en el mercado informal pierde 175 pesos o un 12,7 por ciento. La brecha con el dólar mayorista quedó en 3 por ciento.

Los dólares financieros finalizaron con baja entre cuatro y cinco pesos en el día. El dólar MEP mediante bonos quedó a $1.172,17, apenas 0,6% por encima del oficial.

Según datos de la plataforma A3 Mercados, los contratos de dólar futuro -en pesos atados a la evolución del dólar mayorista- cayeron en todos los segmentos en un rango de 0,4% a 2%, siendo aquellos a mayor plazo los que acusaron mayores bajas. Las posturas para fines de abril se pactaron a $1.165,50 (-0,4%) y para fines de diciembre, a $1.367 (-1,5%), por debajo del límite superior de intervención del BCRA en el mercado de cambios.

Bajó la Bolsa y los bonos

Mientras que los indicadores de Wall Street arrojaron al cierre cifras positivas este martes, en un rango de 0,6% a 0,8%, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió el sesgo positivo y cerró con una pérdida de 0,9% en pesos, en los 2.158.848 puntos.

Medida en dólares, la baja de la Bolsa porteña quedó atenuada por el retroceso de 0,5% en el dólar “contado con liquidación” (a $1.186,57) implícito en activos bursátiles, en una rueda con baja de 1,1% para el dólar mayorista.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York hubo resultados dispares. Del lado ganador encabezó Mercado Libre (+2,6%). En las bajas destacó Vista Energy (-3,2%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“El Merval de Argentina sigue estancado en medio de la media móvil exponencial de 200 días y la media móvil exponencial de 55 días, en los 2.195.000 puntos. Sobre el gráfico diario del Merval podemos ver que el índice no tiene una dirección clara a corto plazo, hasta que no rompa por encima de la media móvil exponencial de 55 días o por debajo de la media móvil exponencial de 200 días”, explicó Alexander Londoño, analista de Mercados de ActivTrades.

“Hay un convencimiento que este panorama en el mercado local se extenderá, al menos, hasta las elecciones (de medio término en octubre), aunque la mayor influencia a seguir será el impacto de la crisis global con los aranceles de Donald Trump”, dijo a Reuters un agente financiero de la banca privada externa.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares -Bonares y Globales- terminaron negociados con una pérdida promedio de 0,8%, con un riesgo país aún próximo a los 700 puntos básicos.

La actividad financiera será acotada esta semana en Argentina por un feriado nacional el jueves (Día del Trabajador) y otro día laborable optativo el viernes, con fines turísticos.