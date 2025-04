La demanda de dólar cripto se disparó en el primer día sin cepo cambiario: cuál fue su cotización

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el primer día sin cepo para las personas físicas, la cotización del dólar cripto acompañó la baja registrada en los dólares financieros y en el dólar libre, con un valor que osciló entre los $1.245 y $1.267, según los portales Criptoya y Dolarito que promedian lo operado en los exchanges. El viernes, el día en que se confirmó el nuevo esquema cambiario y el acuerdo con el FMI, había llegado a tocar los $1.380.

Pero el dato más llamativo no fue el descenso en el precio sino la fuerte demanda para dolarizarse vía criptomonedas. Todas las apps coincidieron en que al mismo tiempo en que se habilitó la operación en los bancos, hubo mucha operación de USDC y USDT, las stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) más utilizadas en el mercado argentino.

Tal como es habitual, en momentos de incertidumbre el mercado volvió a mirar el dólar cripto como una referencia, sencillamente porque opera 7 por 24. Aún cuando ninguna de las medidas oficiales impactaba sobre su diseño, ni el ecosistema cripto debió hacer ningún cambio, todos le prestaron atención durante el fin de semana.

A partir de los anuncios del viernes, hubo “gran volatilidad y un muy alto volumen de compra venta de USDC/USDT, con operaciones que se triplicaron con respecto a un fin de semana normal”, dijo Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, que ofreció cotizaciones de $1.370 en esas horas pero cuando se abrió el mercado oficial se ubicó en $1.250.

“Las medidas no afectan al mundo cripto, que ofrece el mismo servicio que antes, no se tuvo que adaptar a la nueva regulación, sigue siendo un mercado que funciona 24/7 con liquidez internacional y al que no lo afecta el cepo ni estas medidas”, señaló.

Desde Lemon, una de las billeteras más utilizadas en el mercado, destacaron que hubo “un récord histórico de volumen de compra de stablecoins” en el momento de la apertura del mercado oficial. “Se levantó el cepo y el mercado cripto se activó”, explicaron la empresa. Sobre el mediodía del lunes, el volumen operado ya superaba un 53% la operación del día previo y avanzaba por encima del promedio de los lunes.

El movimiento del dólar cripto en Lemon se disparó a partir de la conferencia de Luis Caputo y Santiago Bausili en la última hora del viernes. “El volumen operado en criptomonedas estables se duplicó en una hora y cerró el día con un aumento del 30% frente al jueves. Durante esa jornada, el volumen de compra fue un 48% más alto que el de venta y se registró el mayor volumen de compra diaria de stablecoins de los últimos 45 días, cuando el dólar cripto rondaba entre los $1.300 y $1.380, alcanzando niveles similares a los de agosto de 2024″, explicaron en Lemon.

Las especulaciones del fin de semana generaron cruces: mientras algunos usuarios anticipaban una baja y decidieron vender, otros apostaron a una suba y salieron a comprar. “Además, las diferencias de precio entre exchanges generaron oportunidades de arbitraje, lo que también potenció la actividad entre plataformas”, explicó Federico Goldberg, CEO de Manteca, una empresa que ofrece las APIs para que bancos y fintech puedan ofrecer operaciones de cambio.

El nuevo escenario abre además la posibilidad de integrar el mercado cambiario con el mundo fintech. “Con la salida del cepo, las personas podrán acceder a la compra de dólares sin restricciones, siempre que se utilicen fondos bancarizados. Esto habilita una oportunidad concreta para que bancos, fintech y Alycs ofrezcan dólares a través del mercado oficial, sin necesidad de operar vía dólar MEP como ocurría hasta ahora”, explicó Goldberg.

La apertura del cepo, más allá de ser una señal de normalización económica, puede transformarse también en una chance para abrir nuevos negocios. “Desde el ecosistema cripto vemos una oportunidad clara: un entorno más abierto puede facilitar las inversiones internacionales, impulsar la innovación financiera y hacer más fluidas las operaciones de personas y empresas”, apuntó Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.

Destacó que el mercado “reaccionó rápidamente a los anuncios con una baja del dólar cripto, pero eso no significa que pierda relevancia. Todo lo contrario: en contextos de transformación e incertidumbre, las criptomonedas siguen siendo una herramienta clave para resguardar valor”.