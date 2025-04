Analistas del Citi dieron sus expectativas para el dólar tras el acuerdo con el FMI: “El foco va a estar en la cantidad de reservas”

Economistas del Citi valoraron la atención internacional que está recibiendo Argentina en el nuevo contexto geopolítico (Bloomberg)

Durante una charla organizada por Citibank con clientes y periodistas de la región, el economista jefe para América Latina del banco, Ernesto Revilla, y el director para el clúster sur de Latinoamérica, Ricardo Dessy, analizaron la coyuntura financiera internacional y sus implicancias para la región, con especial foco en Argentina. Las declaraciones de ambos aportaron definiciones clave sobre el futuro del tipo de cambio, la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el programa de estabilización y el régimen cambiario que se espera hacia adelante.

Uno de los temas centrales fue la perspectiva sobre el dólar en Argentina. Según Revilla, en el escenario base que contempla el Citibank, se prevé “un dólar relativamente débil hacia el resto del 2025 y 2026″ y eso, explicó, “no le debería poner mucha presión al peso argentino”. En ese marco, el banco consideró que, si el país logra mantener el equilibrio macroeconómico actual, “no debería haber demasiados vientos en contra”.

Revilla estimó además que el peso argentino ya se encuentra caro en términos reales y que una presión adicional al alza, asociada a una mayor apreciación de monedas emergentes por una depreciación global del dólar, podría generar “mayor dificultad en el manejo macroeconómico” y afectar la competitividad de las exportaciones, un componente clave en esta etapa del programa económico argentino.

En cuanto a la transición hacia un nuevo régimen cambiario, Dessy advirtió que “pensamos que no vamos a ir a una libre flotación, que el cepo probablemente continúe y que vaya a haber una unificación que pueda llevar algo más de tiempo”. En su análisis, el ejecutivo del Citi explicó que, a pesar del consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema cambiario más flexible, las condiciones todavía no están dadas para levantar completamente las restricciones.

“La discusión está en cambiar un poco el foco de la lupa y enfocar más en lo que es cantidad de reservas que el nivel de precios del tipo de cambio”, agregó Dessy. Esa lectura coincide con la perspectiva de que, más allá del valor nominal del tipo de cambio, lo que verdaderamente observan los analistas y el mercado es la capacidad del Banco Central para sostener un esquema con mínima intervención y sin sobresaltos.

Dessy también destacó que el gobierno actual “ha reducido significativamente la emisión espuria”, y que eso, junto con el superávit fiscal, reduce el riesgo de que una corrección del tipo de cambio genere un traspaso automático a los precios internos. “Ese famoso pass-through que tanto le tememos los argentinos quizás no sea tanto”, afirmó.

En línea con esa posición, Revilla consideró que hay un cierto consenso de mercado en que, tarde o temprano, el tipo de cambio se va a unificar, aunque aclaró que “esto no sucederá hasta después de las elecciones”. Según su visión, el esquema de controles se mantendrá en lo inmediato, pero se avanzará hacia una mayor normalización cuando el clima político sea más estable.

Respecto de los recursos necesarios para implementar una política cambiaria más libre, Revilla estimó que el país necesitará como mínimo “cinco mil millones de dólares de reservas internacionales netas positivas”, aunque mencionó que “un rango entre cinco y diez eventualmente” sería razonable. “Más que el nivel puntual inicial, al mercado no le importa tanto el stock de reservas por sí, sino el flujo futuro que le va a dar credibilidad a que se va a mantener la estabilidad monetaria y cambiaria en Argentina”, agregó.

Además de lo estrictamente técnico, la política internacional también ocupó un lugar relevante en la charla. Revilla consideró como un buen signo la visita anunciada del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Vincent, a la Argentina. “Si el secretario del Tesoro [...] le dedica atención, ya no digamos a América Latina como un todo, sino a Argentina en particular, me parece estrictamente positivo”, afirmó.

Revilla también relacionó ese acercamiento con la buena relación entre Javier Milei y Donald Trump, lo que a su criterio eleva la probabilidad de que el acuerdo con el FMI avance sin mayores sobresaltos. “Da confianza de que los acuerdos seguirán viniendo, serán buenos, que el Fondo Monetario Internacional aprobará sin problemas un programa que el mercado interpretó como favorable para Argentina”, afirmó.

Dessy, por su parte, retomó el análisis político-económico con una lectura local. Señaló que el mandato popular de Milei, especialmente en sectores de menores ingresos, se construyó sobre la promesa de derrotar a la inflación. “Yo vivo acá y lo veo [...] le dijo a la gente: ‘Yo te voy a matar la inflación’. Eso fue un poco la promesa. Promesa que honró”, sostuvo. Según él, ese capital político se sostiene siempre que no haya “una dinámica disruptiva del tipo de cambio del dólar”.

Más allá de la cuestión cambiaria, ambos economistas señalaron que Argentina podría beneficiarse en este contexto global por su rol como proveedor de alimentos y energía, siempre y cuando las condiciones internacionales no deriven en un mundo más cerrado. “Argentina es una economía chica: explica menos del 1% del PBI global”, recordó Dessy. Y agregó: “Nuestro atractivo está no solo en nuestros recursos naturales, en nuestro capital humano [...] pero la competitividad requiere infraestructura y, sobre todas las cosas, economías de escala”.

“Argentina con el programa del Fondo Monetario Internacional [...] puede mantenerse con este equilibrio macroeconómico que tiene por lo menos hasta las elecciones”

En ese sentido, advirtió que si el mundo se fragmenta en múltiples bloques cerrados, como una suerte de “muchos Mercosur”, eso puede perjudicar a países como Argentina. “Eso no sería una buena noticia para nuestros países”, afirmó.

Durante la charla también se analizó el efecto de las tarifas recíprocas impulsadas por Estados Unidos. Revilla explicó que América Latina fue relativamente favorecida por el nuevo esquema, ya que recibió tarifas del 10%, bastante por debajo de las impuestas a otras regiones. En particular, marcó que Argentina tiene una moneda que en términos reales se encuentra relativamente fuerte, lo que complica su competitividad externa si se produjera una apreciación adicional por el debilitamiento del dólar.

Respecto al programa con el FMI, Dessy aclaró que no existen precisiones sobre los montos ni los desembolsos. “La realidad es que no tenemos esas precisiones. No las tiene nadie aún porque todavía lo tiene que aprobar el board en Washington”, dijo. Aunque también señaló que “el fondo va a exigir un poquito más, mover la lupa hacia cantidad de reservas”.

Ambos coincidieron en que el camino hacia la estabilización todavía tiene etapas por recorrer. “Nos estamos acercando a la segunda o, ojalá, última etapa de la estabilización macroeconómica de Argentina”, dijo Revilla. La charla, organizada de manera virtual, reunió a periodistas y clientes institucionales de Citi de toda la región.