La Bolsa porteña cae cerca de 5% en un día en el que Wall Street permanece cerrado por feriado en EEUU

Las consecuencias políticas por el escándalo de $LIBRA preocupan al mercado

Las acciones argentinas son negociadas con descensos este lunes, en un día en el que no hay operaciones en Wall Street, tras el revuelo generado en el mercado financiero por las denuncias suscitadas por la emisión de la criptomoneda $LIBRA, que fue promocionada por el presidente Javier Milei a través de su cuenta oficial en la red social “X”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera a las 14:50 horas con una pérdida de 4,8%, en los 2.290.000 puntos. Este lunes no hay referencia de negocios en Wall Street, donde se transan acciones y bonos argentinos. En los EEUU recién se reiniciarán las operaciones el martes 18, tras el feriado por la celebración del Día de los Presidentes en el país norteamericano.

La mayor parte del volumen operado en activos locales surge de cuentas basadas en los EEUU, por lo que el cierre de la Bolsa de Nueva York este lunes 17 de febrero en el que se celebra el “Día de los Presidentes” en memoria del cumpleaños de George Washington reduce la relevancia de los negocios en la plaza porteña.

Esta mañana se conoció que la jueza federal María Servini quedó a cargo por sorteo de las denuncias presentadas contra el mandatario por esta acción.

Así se determinó en el citado sorteo luego de denuncias contra Milei por supuesta estafa y asociación ilícita al promocionar en sus redes sociales la citada cripto que sumó capital e inmediatamente se desplomó.

Los funcionarios del equipo económico efectuaron una defensa cerrada de la gestión económica del gobierno libertario. Por lo pronto, el Ministerio de Economía buscará retomar la iniciativa con los datos fiscales que mostrará este lunes y, la semana próxima, un nuevo capítulo en la negociación con el FMI.

El ministro de Economía Luis Caputo durante el fin de semana replicó los posteos de Milei con sus explicaciones sobre los señalamientos por haber publicitado una criptomoneda cuya cotización escaló rápidamente tras su lanzamiento pero se desplomó en minutos, lo que dejó ganancias estimadas en más de 80 millones de dólares para un puñado de inversores y miles de otros con pérdidas casi totales.

“El presidente Milei es lo mejor que le pasó al país en 100 años”, lo defendió horas después Caputo. Asesores del ministro también salieron en bloque a defender al jefe de Estado y los resultados del plan económico.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- acusan una caída en torno al 3%, aunque no hay variaciones en el riesgo país de JP Morgan -en los 675 puntos básicos- por la ausencia de operaciones en Wall Street.

“El Gobierno de Milei sufre la crisis reputacional más grande de su Gobierno después de que el presidente promocionara un proyecto con un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana llamado $LIBRA, que posteriormente fue catalogado como un engaño con varios usuarios perjudicados. Si bien el presidente horas después borró la publicación y se desligó del proyecto, miles de personas en las horas en la cual estuvo fijada la recomendación, realizaron inversiones y perdieron luego de que se retirara liquidez del proyecto y se destruyera el valor del token”, describió un reporte de Wise Capital.

“Que hay ruidos, no cabe ninguna duda, por suerte los perjudicados no son del país, los que se tiran de cabeza son esos del exterior que saben perfectamente bien donde se meten y hacen su juego. Desde luego que a la industria crypto esto no le conviene y es una mancha más al tigre, de tantas que tiene. Son tan frágiles que con un tweet pueden desmoronarse”, comentó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

Desde Max Capital indicaron que “la empresa detrás del token, KIP Protocol, publicó en ‘X’ que Milei no estaba involucrado en el proyecto, aunque uno de sus fundadores afirmó que estaba asesorando al presidente. Por el momento, el gobierno ha solicitado la intervención inmediata de la Oficina Anticorrupción para determinar si algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente, incurrió en una conducta indebida”.