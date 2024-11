Efecto Trump: ¿qué riesgos persisten para la economía argentina en medio del optimismo?

La segunda preocupación, más repetida en un debate que lleva ya casi un año, es el del atraso cambiario . Muchos precios (los no transables) lucen altos y la definición de “la Argentina está cara en dólares” no deja de repetirse. Si hay atraso o no y en qué magnitud es, en todo caso, una pregunta muy compleja de responder con plena vigencia del cepo cambiario, que no permite identificar cuál sería el “precio real” del dólar en la Argentina.