Ya no se consiguen autos por menos de $20 millones: cuáles son los modelos más accesibles del mercado

Con aumentos que oscilan entre el 1% y el 3,5%, los precios de los autos más accesibles no cambiaron mucho de octubre a noviembre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las listas de precios de autos cero kilómetro de noviembre ya se publicaron con un aumento que oscila entre el 1% y el 3,5%, dependiendo de las marcas y los modelos.

Se trata del incremento que impacta en los vehículos más baratos pero no en los de gama media, sobre los que se agregó un incremento adicional debido a la actualización del impuesto interno, el famoso gravamen a los autos de lujo, que entró en vigencia el primer día del mes y permanecerá hasta fin de enero de 2025. A causa de ello, algunos modelos que estaban topeados en el límite para no pagarlo, incrementaron cerca de 5% su valor.

Así, aunque la mayoría de los modelos superan los $20 millones, las marcas apuntaron en los últimos meses a adoptar una política de bajar los precios de algunas versiones o mantener la versión más barata en un precio competitivo, en busca de clientes que van por su primer cero kilómetro.

El auto más barato del mercado sigue siendo el Fiat Mobi Trekking, que Stellantis mantuvo con un aumento de sólo el 1,3% respecto de octubre y ahora cuesta $19,5 millones. Es el único vehículo que se mantiene debajo de la línea de los 20 millones.

En la lista aparecen peleando por muy poca diferencia de precio el Toyota Yaris XS con caja manual en versión Hatchback y el Citroën C3 de idéntica especificación mecánica. Ambos vienen de Brasil y mientras el primero tuvo un aumento del 3,2% para quedar con un precio de $21,7 millones, el auto de la marca francesa subió sólo un 2% para dejar su versión más económica en los $22,3 millones.

El Fiat Mobi Trekking sigue siendo el único modelo por debajo de los 20 millones, aunque Stellantis Argentina importa un bajo volumen de unidades

En esa puja por vender el segundo auto más barato pero de mayor volumen (el Fiat Mobi viene con pocas unidades todavía), entra también el Fiat Cronos, que en su versión de acceso tuvo un incremento de precio del 2,5% y ahora se ofrece en $22,2 millones. Probablemente, sea ésta la razón por la que tuvo una recuperación de ventas en octubre, ya que frente a sus dos competidores directos, es un vehículo de mayores dimensiones y tiene la ventaja de tener baúl.

Peugeot entra en el ranking de los autos más accesibles con la versión de caja manual del 208 Active, que entre octubre y noviembre tuvo un incremento de precio del 2,3% y pasó de $22,5 millones al valor actual de $23 millones.

Renault mantiene en el Logan su apuesta de precio más bajo, apostando a que por su cualidad de sedán, es decir de auto con baúl, puede captar un público que busca una opción a los populares hatchback que pueblan la franja de los autos accesibles. El Logan en su versión 1.6 litros atmosférico con caja manual tuvo un aumento del 3,4% y quedó situado en $23.7 millones. Quienes quieran un auto de dos volúmenes, siguen contando con el Sandero, misma plataforma y mecánica, que tiene un precio de $24 millones.

El Toyota Yaris de 5 puertas es el auto masivo más accesible del mercado con un precio de 21,7 millones de pesos

General Motors mantiene en sus listas de precios los Chevrolet Onix Joy que ya se dejaron de fabricar. Lo hace por el remanente de unidades que hay en la red, pero es un caso como el que vivió el Toyota Etios entre septiembre de 2023 y el mes pasado, con una presencia casi testimonial en las listas mientras se agotaba el stock de autos en los concesionarios. Quienes consigan algún Joy tendrán ese auto por $21,8 millones en la versión hatchback.

Algo similar ocurre con las versiones Onix Plus con motor 1.2 atmosférico, que tampoco se fabrican más y están con un precio de $24,7 millones para el stock de la red de concesionarios. De ese modo, el modelo actual que puede ofrecer Chevrolet al mercado es el Onix Plus, que de octubre a noviembre no tuvo incremento del precio y mantiene la versión 1.0 turbo con caja manual en $25,5 millones.

Nissan entra en escena en esa franja de autos con un precio por encima de los $25 millones. En el caso de la marca japonesa, con la oferta de un sedán -al igual que Toyota Yaris, Fiat Cronos, Renault Logan y Chevrolet Onix Plus-, la apuesta es a vender autos para un usuario que necesita del baúl para transporte de pasajeros. El Nissan Versa en su versión Sense 1.6 con caja manual tuvo un incremento de precio del 2% para quedar en $25,7 millones.

Volkswagen, finalmente, mantiene el Polo como su auto de acceso a los cero kilómetro de la marca. La versión Polo Track MSI incrementó su precio un 3% entre octubre y noviembre, lo que dejó posicionado al modelo en los $27,2 millones.