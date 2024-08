El Banco Central extendió su racha de compras y embolsó USD 88 millones en el mercado de cambios

En agosto el BCRA anota compras por casi USD 400 millones en el mercado.

El monto operado en la rueda mayorista mejoró en más de USD 100 millones respecto del viernes, a USD 316,4 millones en el segmento de contado, con compras de parte del Banco Central del orden de los 88 millones de dólares. Se trató del segundo monto positivo más amplio en agosto, desde los USD 145 millones absorbidos el 2 de agosto.

El Banco Central encadenó así diez ruedas consecutiva con saldo positivo para la entidad. Las compras del BCRA acumulan en agosto USD 395 millones, para interrumpir una serie de dos meses con saldo negativo por la participación cambiaria.

Las reservas internacionales brutas recortaron USD 29 millones a USD 27.511 millones, básicamente por la variación en la cotización de activos, dado que el viernes el BCRA solo había comprado un millón de dólares en el segmento de contado. En lo que va de agosto las reservas mejoran en 989 millones de dólares.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.365 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 6.331 millones o 29,9%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

La compra de contado de USD 88 millones significó la emisión de $83.072 millones para tal fin a un tipo e cambiado e 944 pesos. Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central mantiene una absorción neta de pesos por sus compraventas en el mercado de cambios, pues lleva esterilizados desde el lunes 15 de julio unos $56.374 millones. Esto es un sobrecumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Además, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones).

Ante una nutrida audiencia de empresarios congregados en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que “todavía no están dadas las condiciones, y como este es un proyecto a largo plazo, independientemente del color político, no hay que preocuparse si se sale del cepo un mes antes o después. Tienen que saber que hay un rumbo y eso es lo que no va a cambiar. No es cierto que no se pueda crecer con cepo, porque estamos viendo que el país se empieza a recuperar”.

“El blanqueo no tiene un fin recaudatorio. No estamos pensando en la multa y en la recaudación, estamos pensando en que vuelva a la dinámica a la economía, a generar más financiamiento, puestos de trabajo, recaudación que se va a traducir en baja de impuestos”, afirmó Luis Caputo.

“El objetivo del Gobierno es reducir la brecha cambiaria. Sin embargo, esto entra en conflicto con las recomendaciones del FMI, que sugieren que los dólares destinados a esta reducción deberían, en cambio, utilizarse para el pago de la deuda. Adicionalmente, se busca atraer dólares frescos mediante un proceso de blanqueo, lo cual puede mejorar la situación financiera y fortalecer las reservas para el próximo año”, indicaron los analistas de Rava Bursátil.

“Agosto, septiembre y octubre probablemente vayan a ser meses magros en materia de ingreso de divisas de exportación”, proyectó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, en diálogo con radio Rivadavia.

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, expresó que la caída del precio de la soja, que se ubicó por debajo de los USD 350 millones la tonelada, “no se trasladó con toda su fuerza al mercado local, pero claramente tuvo un impacto” Apuntó que “los precios están en niveles que disuaden ventas de cosecha vieja, y ponen en riesgo la rentabilidad del nuevo ciclo”. Y subrayó que desde el agro “se despertaron voces pidiendo baja en derechos de exportación, pero parece difícil dada la situación fiscal”.