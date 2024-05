Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE aseguró que “Milei va por buen camino, esta nueva Argentina es una tierra de oportunidades”

Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy.

El presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, aseguró que el Gobierno de Javier Milei “va por buen camino” en su hoja de ruta de desregulación que transformaron a “esta nueva Argentina en una tierra de oportunidades”. También destacó la importancia de la aprobación en el Congreso del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases, proyecto que por estas horas es debatido en el Senado.

El empresario, uno de los hombres más ricos del país, participó del VI Foro Nacional de Energía, Libertad & Seguridad Energética organizado por LIDE, celebrado en el Alvear Palace Hotel.

“El Gobierno del presidente Milei va por buen camino. Es el primer presidente que veo en 60 años que tiene en claro cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones y tiene la firmeza para avanzar en ellas”, dijo Bulgheroni. En ese sentido, se refirió a los potenciales de los sectores “dinamizadores de la economía para los próximos años” como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento.

Bulgheroni destacó el rumbo del Gobierno.

“Milei habló de liberar mercados y permitir la libertad que necesitan los inversores. Esta nueva Argentina es una tierra de oportunidades por el cual hay sectores económicos con ganas de desarrollarse e invertir”, sostuvo.

“Esto no será posible si el Congreso no será posible si el Congreso no sanciona las leyes para dar previsibilidad a las inversiones”, afirmó Bulgheroni en referencia al RIGI contenido en la Ley Bases.

Horas antes, en el mismo evento, el presidente de YPF Horacio Marín había dicho que sin el régimen de inversiones no sería posible materializar el proyecto con Petronas para una planta de gas natural licuado, GNL, para exportar gas y potenciar definitivamente a Vaca Muerta.

Recientemente, en una exposición que realizó ante el foro empresario IEFA Latam Forum, Bulgheroni había dado su opinión sobre la coyuntura económica, además de una perspectiva sectorial en la Argentina y a nivel global. “Argentina tiene una matriz energética bastante limpia”, dijo y aseguró que todavía hay una ventana de tiempo para desarrollar la industria del gas y petróleo antes de que se concrete la transición hacia energías más limpias en todo el mundo.

En términos políticos, el mandamás de PAE, una de las compañías del sector energético más importantes entre las que operan en la Argentina, consideró que en el país “los problemas de los recursos es que están disponibles mucho mas de lo que podemos usar”. “El tema son las condiciones de superficie, de la macroeconomía. Se están llevando adelante rápido los cambios macro, pero no va a ser tan directo y tan fácil”, mencionó Bulgheroni.

“Si bien (Javier) Milei hace lo mejor que se puede hacer, tengo que ser claro. Cuando lo conocí y supe lo que pensaba como economista, vi que la oportunidad de que la Argentina salga adelante estaba, ya que propone cambios que van en la dirección correcta, aunque por ahora no tienen el apoyo del Congreso. Pero si no se votan las leyes, el cambio va a tardar más, no va a haber una buena situación en el futuro”, señaló. Y agregó que “están las cosas dadas, la mente clara en el Presidente y es un factor muy importante porque a la larga los otros miembros del Gobierno se van a dar cuenta de que ese es el camino”.

Por otra parte, había comentado que “el sistema de elecciones cada 2 años es muy inestable para algunas inversiones. Los últimos 60 años han sido todas políticas de parche. Solo con Frondizi y Menem hubo políticas razonables. Estamos viviendo una hiperinflación que está tratando de resolverse. Se está yendo al fondo de la cosa, que es combatir lo que genera este problema y se está haciendo muy bien”, dijo Bulgheroni.