Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE: “Estamos viviendo una hiperinflación que está tratando de resolverse”

Bulgheroni dio su apoyo al plan económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que si no se aprueban las leyes en el Congreso “el cambio va a tardar más”

El presidente de Pan American Energy Alejandro Bulgheroni aseguró que la economía experimenta “una hiperinflación” y aclaró que “está tratando de resolverse”, mientras apoyó la dirección del plan económico del gobierno de Javier Milei. Además, pidió al Congreso aprobar las leyes que envía el Poder Ejecutivo porque, de lo contrario, “no habrá una buena situación en el futuro”.

En una exposición que realizó ante el foro empresario IEFA Latam Forum, Bulgheroni dio su opinión sobre la coyuntura económica, además de una perspectiva sectorial en la Argentina y a nivel global. “Argentina tiene una matriz energética bastante limpia”, dijo y aseguró que todavía hay una ventana de tiempo para desarrollar la industria del gas y petróleo antes de que se concrete la transición hacia energías más limpias en todo el mundo.

En términos políticos, el mandamás de PAE, una de las compañías del sector energético más importantes entre las que operan en la Argentina, consideró que en el país “los problemas de los recursos es que están disponibles mucho mas de lo que podemos usar”. “El tema son las condiciones de superficie, de la macroeconomía. Se están llevando adelante rápido los cambios macro, pero no va a ser tan directo y tan fácil”, mencionó Bulgheroni.

“Si bien (Javier) Milei hace lo mejor que se puede hacer, tengo que ser claro. Cuando lo conocí y supe lo que pensaba como economista, vi que la oportunidad de que la Argentina salga adelante estaba, ya que propone cambios que van en la dirección correcta, aunque por ahora no tienen el apoyo del Congreso. Pero si no se votan las leyes, el cambio va a tardar más, no va a haber una buena situación en el futuro”, señaló. Y agregó que “están las cosas dadas, la mente clara en el Presidente y es un factor muy importante porque a la larga los otros miembros del Gobierno se van a dar cuenta de que ese es el camino”.

Por otra parte, comentó que “el sistema de elecciones cada 2 años es muy inestable para algunas inversiones. Los últimos 60 años han sido todas políticas de parche. Solo con Frondizi y Menem hubo políticas razonables. Estamos viviendo una hiperinflación que está tratando de resolverse. Se está yendo al fondo de la cosa, que es combatir lo que genera este problema y se está haciendo muy bien”, dijo Bulgheroni.

“Acá hubo siempre piedras en el camino para que las cosas no se hicieran. Ahora eso está cambiando. Hacen falta decenas de miles de dólares en inversión y estamos esperando que nos bajen la bandera para invertir más, porque la oportunidad más grande y más urgente de Argentina es el desarrollo de reservas de gas e hidrocarburos, ya que hoy hay más consumo que hace 2 o 3 años”, continuó Bulgheroni.

Con respecto al sector energético, el presidente de PAEG explicó que “hay que tener ganas de hacer las cosas, de llevar adelante los proyectos que tiene. Las inversiones en energía llevan 4 a 5 años. El gas natural y el petróleo que tenemos son importantes. El potencial es enorme, nosotros en PAEG invertimos 1,000 millones de dólares al año en la situación anterior de la macro argentina, llena de incertidumbre. Y si se generan reglas claras y se convence a los inversores de que van a permanecer, van a llegar”.

Por último, el principal ejecutivo de PAE aseveró que “todos los consumos han bajado y hay recesión, pero esto va a cambiar en tanto y en cuanto se desarrollen los proyectos que hay”. “Para mí la recuperación va a depender mucho de las regulaciones que se cambien, que hagan venir la inversión. Esto ya lo vimos en los 90, en poco tiempo se cambiaron las condiciones y se empezó a invertir. Los primeros que invertimos somos los petroleros y la minería, son inversiones a largo plazo”, concluyó.