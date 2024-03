Cómo impactará el aumento en los haberes de jubilados y pensionados sobre los consumos esenciales

Las ventas en farmacias cayeron 39% anual en febrero y acumulan una baja de 42,4% interanual en el primer bimestre de 2024 (CAME)

La caída del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados se profundizó en los últimos meses, lo que redujo el consumo y generó severas limitaciones para poder acceder a productos básicos. El nuevo aumento en los haberes con la recomposición y el bono en abril les podría dar algo de oxígeno para la compra de alimentos y medicamentos.

Según la consultora Idesa, en marzo, las jubilaciones (sin considerar el bono) se ubicarían 23% por debajo en términos reales respecto del promedio de 2023 y 50% si se compara con el de 2017. De ahí que el nuevo aumento sólo contribuiría a comenzar a cortar esa brecha negativa.

En este marco, el Gobierno decidió cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria y que los aumentos se otorguen mensualmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Si bien comenzará a regir oficialmente en julio, se decidió anticipar el aumento en abril con la inflación de febrero, que fue de 13,2%, y un 12,5% en concepto de recomposición por lo perdido en enero. También, habrá un bono de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo. Así, el nuevo umbral garantizado es de 241.283 pesos.

El Ejecutivo calculó que la recomposición respecto a diciembre de 2023 es del 62% si se considera el aumento del 27,2% en marzo que arrojó la fórmula anterior.

“El punto es que la inflación entre diciembre y abril será de 68%, o sea, por encima de lo que crecieron las jubilaciones”, destacó el economista de Idesa Jorge Colina.

Cabe destacar que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) observó que en el primer bimestre 2024 los jubilados y pensionados tuvieron la mayor participación en el recorte del gasto primario, con una caída del 34% interanual real.

El especialista agregó que, con la nueva fórmula, “en abril, las jubilaciones serán un 11% inferior al promedio de 2023 y se ubicarán 44% por debajo del promedio de 2017, antes que se desatara la crisis cambiaria que todavía estamos atravesando”.

En esa línea, Julio Rodríguez Rabellini, economista de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo a Infobae: “El aumento de las jubilaciones no va a implicar un crecimiento real del consumo. La magnitud del incremento de los haberes no es una mejora suficiente para que en los próximos meses veamos un crecimiento del consumo real. Sí es una ayuda importante para reducir gran parte de la pérdida que sufrieron durante este primer trimestre, pero no significará una recuperación total”.

Por su parte, Javier González, director comercial de Nielsen, consultora especializada en el análisis del consumo masivo, dijo a este medio: “Seguramente el aumento vaya en gran parte al consumo. No obstante, puede frenar un poco la caída pero no creo que traccione. A su vez, si en abril aumentan los servicios públicos y privados, es muy probable que dicho aumento se destine a ese gasto”.

Los rubros en los cuales el consumo podría presentar mejoras, según Rabellini, serían alimentos y bebidas y medicamentos. “No mucho más porque, dada la magnitud de la pérdida, no implicará un crecimiento en esparcimiento, en recreación, etcétera”, aseguró.

Por su parte, Damián Di Pace, director de Focus Market, afirmó que los que reciben el aumento es un universo de más de 8 millones de personas y va a impactar fuerte en consumo masivo, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. “Estos son bienes de demanda inelástica, que no deberían caer independientemente del nivel de ingreso y sin embargo venían cayendo producto de la pérdida de poder adquisitivo en este segmento de la población. Probablemente el aumento de jubilaciones le dé una inyección positiva al consumo masivo”, precisó.

Asimismo, Di Pace sostuvo que la suba les va a dar oxígeno a los jubilados para, de alguna manera, compensar la variación de precios de los medicamentos, a los cuales estaban teniendo problemas para acceder.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de alimentos y bebidas cayeron 33,3% anual en febrero y acumularon una baja de 35,2% en los primeros dos meses del año frente al mismo periodo de 2023. En el caso de las farmacias, el desplome alcanzó el 39% anual y la retracción acumulada en el primer bimestre fue de 42,4 por ciento.