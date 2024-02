Fuerte demanda por el Bonar 2030: por qué es el bono más negociado del mercado financiero

Precio atractivo. Los expertos de TSA Bursátil enfatizaron que “es menester evaluar el segmento de activos que, según el consenso de analistas locales, cuenta con una de las mejores relaciones entre su riesgo y rentabilidad esperada : los bonos soberanos argentinos en dólares. Vale la pena destacar que, actualmente, no se da una situación donde las paridades se encuentran en el rango de entre 20% y 30%, el cual, si bien denota un importante estrés, es un intervalo de valuaciones donde los espacios al alza son marcadamente superiores que aquellos a la baja”. El analista financiero José Ignacio Bano afirmó que “como alternativa de inversión, me gustan más los bonos con ley extranjera que los de ley local, por la cobertura que da una legislación más inviolable. O sea, yo preferiría el GD30 al AL30 aunque el rendimiento sea algo menor. Hoy el AL30 tiene una TIR (tasa interna de retorno) de casi 36% (anual en dólares) mientras que el GD30 tiene una TIR de casi 32%. Esos 4 puntos de diferencial se explican por el mayor riesgo que ven los inversores en el AL30 por sobre el GD30″.

Amplia liquidez. El muy importante volumen diario que concentra el Bonar 2030 no necesariamente corresponde a un genuino interés inversor. Hay que tener en cuenta que la vigencia del “cepo” hizo que los ahorristas ya naturalizaran la compra de divisas a través del dólar MEP, que se cursa por el AL30D y hoy se paga a menos de 1.200 pesos. También incide que el 20% de las exportaciones es liquidada a través del mercado de “contado con liquidación”, también con este bono. José Ignacio Bano recordó que el AL30 “es el activo preferido para hacer dólar MEP o dólar Cable, por eso opera tanto. No necesariamente es el preferido para invertir. Hay restricciones en algunos casos para operar los ley extranjera (los GD) que no aplica para los ley local. Además, dentro de los ley local, tiene la mejor combinación de monto emitido -emisión grande que ayuda a la liquidez- y menor plazo -lo que lo hace menos volátil que los otros-. El AL29 es más corto que el AL30 pero con una emisión más chica”.