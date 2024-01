“True”: otro elogio de Musk a Milei por su dichos en Davos sobre que occidente está en peligro por los experimentos colectivistas

Elon Musk y Javier Milei

Hay buena onda, se sabe. La relación entre el presidente Javier Milei y Elon Musk, el multimillonario dueño de X, SpaceX y Tesla, es buena: hablaron por teléfono luego de que argentino fuera electo y el empresario lo elogió varias veces en la redes sociales. Hoy llegó otro de esos elogios virtuales.

Luego de que Milei hablara en el foro de Davos, otro emprendedor muy conocido de Silicon Valley, tuiteó un mensaje con un fragmento en video de los dichos del libertario.

“El mundo occidental está en peligro... los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que afligen a los ciudadanos del mundo”. Milei en Davos”, escribió en X Joe Lonsdale, quien se define como emprendedor, inversor y filántropo.

El tuit de Lonsdle con el comentario de Musk

“¡Esto incluye ESG, DEI, un estado regulador que no rinde cuentas, educación o atención médica administrada por el gobierno y otras ideas equivocadas!”, agregó Lonsdle. ESG son los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se suelen tener en cuenta a la hora de invertir en una empresa, y DEI sin las normas también corporativas para Diversidad, la Equidad y la Inclusión.

“True”, o verdad, agregó Musk en el posteo del emprendedor.

Lonsdle es un emprendedor texano que fundó la empresa de big data Palantir, que cotiza en bolsa y vale unos USD 35.000 millones –palantir es una suerte de “piedra que todo lo ve” de la saga fantasiosa “El señor de los Anillos”–, Addepar, 8VC y otras empresas tech. Nació en Texas y también suele estar envuelto en algunas polémicas: el Instituto Cicero, que él fundó y tiene sede en Austin, planteó el año pasado un proyecto para criminalizar los campamentos de homeless en EEUU.

Llamada

El 6 de diciembre pasado, a pocos días de su asunción, Milei se comunicó telefónicamente con Musk y hablaron sobre economía y las ideas que tiene para la Argentina, en medio de negociaciones por posibles inversiones.

Según detalló Infobae en ese momento, luego de varios intercambios de mensajes en las redes sociales, el dueño de Tesla llamó al líder de La Libertad Avanza, con quien dialogó unos minutos, con la ayuda de traductores que aportó la futura canciller, Diana Mondino.

La charla se dio en el Hotel Libertador, donde estuvo instalado Milei. “Hoy mantuve una gran conversación con Elon Musk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”, escribió el futuro jefe de Estado en su cuenta de X.

Y agregó: “Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante”.

Starlink es la empresa de internet satelital de Musk

Por esos días, el magnate norteamericano había posteado un fragmento de una entrevista en la que el presidente electo habla con el escritor y analista político Jorge Asís sobre Milton Friedman y la idea de la igualdad y el rol del Estado en la sociedad.

Inmediatamente, el argentino reposteó este video y le comentó “We need to talk, Elon...”, traducido al español como “Necesitamos hablar, Elon...”.

El domingo 19 de noviembre tras el resultado electoral local Musk dijo “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.

Luego, cuando anunció su DNU, el Presidente hizo otro gesto para el empresario. Cuando anunció la desregulación de los servicios de internet satelital. dijo, puntualmente, “para permitir el ingreso de empresa como Starlink”.

Starlink es la empresa global de servicios de internet por satélite que fundó en 2015 Musk, como parte de su compañía espacial SpaceX.

El decreto de Milei incluye en su Capítulo II modificaciones a la ley Argentina Digital (Ley N° 27.078) indica que “la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre”.