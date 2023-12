Dólar hoy en vivo: la cotización libre se negocia a $1.150 y la brecha cambiaria se reduce a 44%

La salida del cepo importador será gradual: sin dólares, por ahora seguirán los pagos diferidos El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desaparecerá el sistema SIRA y será reemplazado por otro meramente informativo. Autorizaciones automáticas pero sin acceso a las divisas por ahora

El Gobierno no podrá liberar los pagos de importaciones de una vez, ya que la delicada situación de las reservas no lo permite. Será gradual

“Reemplazaremos el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto”, enfatizó este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del anuncio del paquete de medidas de urgencia económica. Lo que no mencionó públicamente es que liberarán el permiso pero no el pago inmediato; no porque no quieran, sino porque hoy es inviable por la delicada situación de las reservas del Banco Central.