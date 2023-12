Los economistas analizaron el impacto de las medidas de Caputo con el foco en la inflación y la recesión

ARCHIVO - El entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, asiste a una conferencia de prensa en el palacio presidencial de la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2016. El ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, anunció el martes 12 de diciembre de 2023 un plan de fuertes ajustes económicos que incluye una devaluación del peso argentino de más de la mitad. (AP Foto/Víctor R. Caivano, Archivo)

Las medidas que anunció ayer el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, generaron rápidamente un gran número reacciones en todos los sectores de la economía, ante el fuerte impacto que tendrán no solo para macroeconomía del país, pero principalmente para la vida cotidiana.

En ese marco, cuatro de los principales economistas del país dieron su visión respecto del anuncio de Caputo, que hoy ratificó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y pusieron el foco, principalmente, en la inflación y la recesión que sufrirá el país en los próximos meses.

Martín Redrado, Carlos Melconian, Enrique Szewach y Gabriel Rubinstein, reciente viceministro de Economía, analizaron la presentación general que hizo el ministro ayer, y advirtieron por los efectos que pueden producir las medidas en el corto plazo

Enrique Szewach: “Es un ajuste brutal, un ajuste brutalmente ortodoxo”

El exdirector del Banco Central, Enrique Szewach, aseguró que las medidas económicas que anunció Caputo son un “ajuste brutal”, aunque dijo que “hay que entender las circunstancias”.

“Es un ajuste brutal, no es un ajuste ortodoxo. O, en todo caso, es un ajuste brutalmente ortodoxo. Hay que entender las circunstancias: el diagnóstico que dio el presidente Milei, estemos de acuerdo o no, fue ‘heredamos una inflación del 15.000% anual, tenemos que evitar la hiperinflación. Y para eso, tenemos un programa de emergencia que es el que acaba de anunciar el ministro Caputo’. En un programa de emergencia, cuando vos tenés este diagnóstico, es un ajuste fiscal machazo, decía un amigo mío”, afirmó.

Enrique Szewach, ex director del Banco Central

En diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia, Szewach advirtió que habrá “meses de fuerte recesión y fuerte inflación” y que eso tendrá “efectos para los importadores, para los jubilados, para los que reciben el plan Potenciar, para las empresas de obras públicas”.

Szewach reveló que anoche participó de una reunión organizada por Caputo a la que convooó a varios economistas para dar detalles del plan que se implementará en las próximas semanas. “La explicación que dio el ministro fue que sus asesores públicos le pidieron que hablara solamente para la gente, que diera solo los títulos a la gente para no marearla”, contó el economista al ser consultado sobre las características del anuncio grabado de Caputo.

Melconian advierte por el aumento de la inflación

Carlos Melconian, quien iba a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, advirtió que lo más preocupante tras los anuncios es el tema de la inflación.

“Se ha cambiado la motosierra por la licuadora. La pregunta central que hay detrás de lo anunciado hasta acá es cuánto da la inflación y cuánto da la recesión. Hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación, porque va a venir por arriba de lo que me imaginaba, porque no me imaginaba semejante saque cambiario. No me lo imaginaba porque en nuestra estrategia teníamos un régimen cambiario alternativo a esto”, afirmó.

En declaraciones a radio Mitre. el ex titular del Banco Nación dijo que tras los anuncios de Caputo “ha quedado abierto un conjunto de riesgos”

“Hay un riesgo de tipo de cambio: tenemos que ver que no se escape pero que tampoco se atrase, hay un riesgo inflacionario y por supuesto acá falta la heterodoxia salarial. El plan israelí y cualquier plan mirar para otro lado salarialmente no alcanza”, advirtió.

Carlos Melconian advirtió por la inflación. Foto: Matias Arbotto

En ese sentido, dijo que el Gobierno deberá dar alguna señal en cuanto al tema salarial: “En el camino transitorio en el que estamos acá va a venir algo salarial, no tengo ninguna duda, un paliativo, algo. Todos estos programas en el durante tienen una pata heterodoxa. Si vos no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización, si no tenés vergüenza en cambiar motosierra por licuadora, y no tenés vergüenza en ir por un aumento de la demanda de pesos que querías enterrar, tampoco te tiene que temblar el pulso por la heterodoxia salarial”.

Martín Redrado: “No es un programa integral que nos dé previsibilidad”

El ex titular del Banco Central Martín Redrado advirtió que los anuncios de Caputo “no dan previsibilidad a la Argentina” y dijo que son “un conjunto de medidas de emergencia porque no está dando un horizonte quizás hasta un año”.

“Tenemos un conjunto de medidas que no le brindan previsibilidad a la Argentina. Un programa económico lo que busca es darle previsibilidad en materia de precios, en materia cambiaria y se ha quedado solo en una parte que es buscar el ajuste fiscal. No es un programa integral que nos dé previsibilidad, lo llamaría conjunto de medidas de emergencia porque no está dando un horizonte quizás hasta un año, no hay medidas estructurales para darle un horizonte a los sectores productivos que les permita producir y crecer”, afirmó.

Latam Economic Forum: bajo el lema “Dónde estamos, hacia dónde vamos”, comenzó la novena edición de evento solidario Entre los oradores se destaca el candidato presidencial Javier Milei. También, José Ignacio De Mendiguren, Marina Dal Poggeto, Diana Mondino, Martín Redrado y Darío Epstein (Adrián Escandar)

En declaraciones con radio Urbana Play, el economista explicó que “es un ajuste de 5 puntos del producto que está compuesto en un 60% de un recorte del gasto y el 40% del paquete es aumento de ingresos con impuestos como retenciones, Impuesto país, la vuelta de ganancias que tiene que ir al Congreso. También se plantea un blanqueo, una moratoria”.

“Hay quita de subsidios, eso quiere decir que el ajuste no lo está pagando la política sino que lo está pagando la gente que va a pagar más el colectivo, la luz y el gas. También hay licuación por inflación de los salarios del sector público, que aparentemente quedan congelados”, aseguró.

Rubinstein: “Primero era la casta pero finalmente el ajuste lo paga la gente”

El ex viceministro de Economía de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, destacó la “racionalidad” de las medidas económicas anunciadas ayer por el Gobierno, y apuntó contra el discurso de campaña de La Libertad Avanza (LLA): “Primero era la casta pero finalmente el ajuste lo paga la gente, cosa que era un poco inevitable”.

En sus primeras observaciones sobre el plan económico, Rubinstein señaló que hubo “contradicciones y desprolijidades” en las primeras horas del Gobierno de Javier Milei hasta que “La Realidad Avanza” (sic). “Hubo más realismo en el cuadro del Ministerio de Economía que se publicó”, dijo en diálogo con Urbana Play, al señalar el impacto que tendrán las medidas en el equilibrio fiscal, aunque advirtió “el éxito técnico de la devaluación es que no suba el dólar paralelo y eso no está muy claro”.

Según el ex número 2 de Sergio Massa, se supo que “lo de la casta es completamente simbólico”. “Todas las medidas de ajuste son impositivas, de baja de subsidios y jubilaciones”, indicó Rubinstein, y concluyó: “Si querés ordenar las cuentas fiscales, era un poco inevitable tener que aumentar impuestos”.