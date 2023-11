Qué esperan los economistas sobre la transición y los primeros meses del gobierno de Javier Milei

En el corto plazo los consultores esperan una aceleración de la inflación, la cual ya se encuentra en los niveles más altos en tres décadas (EFE)

En medio de la expectativa por la definición del equipo económico del presidente electo Javier Milei, en particular de su Ministro de Economía y el presidente del Banco Central, los analistas comienzan a trazar lo que será la transición económica hasta el 10 de diciembre y los primeros meses del nuevo Gobierno. Los desequilibrios que heredará La Libertad Avanza implican grandes desafíos para el comienzo de la gestión.

Te puede interesar: Las primeras medidas que deberá tomar el presidente electo, según 8 economistas

Los economistas consultados por Infobae contaron que en el corto plazo se espera una aceleración de la inflación, la cual ya se encuentra en los niveles más altos en tres décadas. También coincidieron en que La Libertad Avanza deberá primero dar a conocer su gabinete económico, pero además su plan de ajuste fiscal, de ordenamiento monetario enfocado en el problema de las Leliq, la corrección de precios relativos y, hacia adelante, cómo piensa desarmar el cepo cambiario.

Se considera clave el respaldo político que pueda llegar a tener ese programa que, por el momento, no se detalló.

Te puede interesar: Inflación, déficit y dólar: los duros desafíos para Milei, según una importante calificadora de riesgo global

El ex viceministro de Economía y consultor, Orlando Ferreres, dijo que imagina una transición tranquila en el mercado de cambios debido a la oferta de divisas que puede aportar el dólar exportador y anticipó que los primeros meses de mandato de Milei serán de alta inflación.

Los ajustes de precios, fiscales y monetarios se van a hacer lo más drástico posible en base a las circunstancias (Ferreres)

“Los ajustes de precios, fiscales y monetarios se van a hacer lo más drástico posible en base a las circunstancias. El recorte del gasto del que habla me parece una buena señal. Cuentan con una proporción de votos bastante buena para comenzar a gobernar. Deberían dar una señal sobre cómo piensan desarmar el problema de las Leliqs para saber cómo van a abrir el cepo”, comentó el economista fundador de OJF y Asociados Asesores.

Te puede interesar: Un influyente think tank de EEUU apoyó a Milei: “Es talentoso para transmitir el liberalismo y podrá dolarizar”

“En principio tendrá que llegar a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional con un acuerdo en el que se puedan cumplir las metas del organismo. Tiene un vencimiento de USD1.500 millones con bonistas privados en enero. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo pueden dar aire en la inversiones de capital”, destacó Ferreres.

Luis Caputo y Demian Reidel surgieron como los grandes candidatos a encabezar el Ministerio de Economía y el Banco Central, respectivamente

Para el ex director del BCRA durante la presidencia de Raúl Alfonsín y negociador de la deuda externa por la Argentina, Daniel Marx, el país se encuentra en un momento de transición e incertidumbre a la vez.

“Transición porque se estima que el funcionamiento de la economía del año que viene va a ser distinto a lo que vemos hoy e incertidumbre porque no sabemos cómo se van a ir enfrentando algunos cambios hasta dónde se quiera llegar. En particular, cómo será la secuencia y quienes van a ejecutar la política económica”, explicó.

“Una de las señales importantes que deberá dar Milei es el nombre del ministro de Economía y del presidente del BCRA. La secuencia en términos de ajuste fiscal y salido del cepo van a ser importantes. En las próximas semanas deberían trabajar en simplificar la multiplicidad de tipos de cambio. El mismo Milei está anticipando que puede haber un golpe de inflación al principio, aún cuando haya una política monetaria restrictiva. Eso se va a dar por una liberación de precios reprimidos” advirtió el actual director ejecutivo de Quantum Finanzas.

En las próximas semanas deberían trabajar en simplificar la multiplicidad de tipos de cambio (Marx)

En cuanto a la negociación con el FMI, en la que hay pendiente un desembolso de USD 3.300 millones, Marx dijo a este medio: “El Fondo tratará de recibir precisiones lo antes posible del programa de Milei y con eso hacer su evaluación. Hay que ver cuánto piden de entrada y cuánto permiten hacer a lo largo del tiempo. No va a ser fácil llegar a un acuerdo, el organismo primero va a querer escuchar”.

El ex director ejecutivo en el BID y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Producción, Federico Poli, resaltó el desafío económico que asumirá el nuevo gobierno: “La herencia que enfrenta la nueva administración es la peor desde el 2002, con distorsiones en los precios relativos, problemas de deuda interna y externa, sistema cambiario, cuestión fiscal y monetaria. No hay colchones disponibles para suavizar estos desequilibrios. Es un panorama complejo también desde lo social por el 40% de pobreza. Sin embargo, la Argentina tiene muchas oportunidades por delante si se ordena la macro”.

El alejamiento de Emilio Ocampo como posible presidente del Banco Central despeja la posibilidad de una dolarización en el corto plazo (Nicolás Stulberg)

El economista, autor del libro “Más allá del Liberalismo y el Populismo”, evitó referirse a la posible llegada de Luis Caputo como ministro de Economía y Demian Reidel como presidente del Banco Central, ni el alejamiento de Emilio Ocampo. De todos modos, puntualizó: “Que se diluya la idea de dolarización es una gran noticia, pero eso no significa que puedan estar bien o mal las designaciones. No se sabe cuál es el programa todavía. Pero sí dejar atrás una medida tan disruptiva puede despejar algo de la incertidumbre, además no me parece que dolarizar la economía sea el camino correcto”.

La herencia que enfrenta la nueva administración es la peor desde el 2002 (Poli)

El director asociado de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi, estimó que los desequilibrios de la economía se van a acumular más en los días que faltan hasta el 10 de diciembre. Pero también destacó que los rumores de acercamiento de Caputo generan buenas expectativas positivas en los mercados, aunque aseguró que el respaldo político del PRO y el peronismo cordobés pueden ser clave en el futuro.

“Lo primero que hay que confirmar es el equipo y el plan que tienen en mente. El éxito se va a medir por lo que más nos molesta que es la inflación, pero a largo plazo porque en lo inmediato se va a acelerar fuerte. Las dos patas iniciales son el fiscal y el monetario, sobre todo por el tema de las Leliqs. Posteriormente, tienen que mostrar cómo piensan salir del cepo”, concluyó Menescaldi.