Las primeras horas de la economía de Milei presidente electo: reuniones, agenda urgente y los mercados “volando”

El presidente electo de Argentina, Javier Milei (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El escrutinio provisorio arrojó un contundente 55,69% y Javier Milei se convirtió en presidente electo de la Argentina.

Desde la noche del domingo el plan económico del libertario se convirtió en el eje de todas miradas: lo poco que se sabe del “qué va a hacer”, más allá de la mentada idea de la dolarización, copó la agenda urgente de las últimas horas. Además, los detalles de la transición, que comenzará a delinearse en reuniones desde este mediodía –entre el propio Milei y Alberto Fernández y de Sergio Massa con su equipo– empezarán a configurar un escenario clave en un contexto dramático de 40% de pobreza y la inflación interanual en más de 140%, por mencionar apenas dos variables de las tantas del tembladeral económico local.

Massa reunirá a su equipo este mediodía y “no va tomar ninguna decisión hasta después de la charla entre Alberto y Milei”, dicen en su entorno.

El candidato electo, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, según él mismo definió (hay dudas con Liz Truss, exprimera ministra del Reino Unido que duró 40 días en el cargo el año pasado), dejó ayer algunas ideas de lo que hará, que completó con entrevistas esta mañana. Igual, no son pocos los interrogantes.

A continuación, qué se sabe del “plan Milei”, un proyecto económico que nació con la idea de dolarizar en algún momento de su mandato –probablemente no de inmediato– y cerrar el Banco Central, mojones que a pesar de sus dichos parecen haberse atemperado luego de la primera vuelta. ¿Será así? El candidato tiene a favor que sus posturas económicas más extremas las expuso con todas las palabras en la campaña.

Devaluación

Una de las incógnitas, en medio de dudas sobre una licencia de Massa en la transición –hubo marcha y contramarchas anoche–, es saber si en las próximas horas habrá una devaluación.

Emilio Ocampo, candidato el BCRA

Massa no lo tenía planeado si ganaba, al menos no de manera brusca. Buena parte del mercado no le creyó en la previa y descontaba un salto cambiario brusco si ganaba el tigrense. Milei, por su parte, quiere que el “trabajo sucio” lo haga este gobierno. No es un tema menor: en el mejor de los casos tendría que comenzar a resolverse luego del mediodía.

“Primero hay que arreglar el problema de las leliqs. Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”, le dijo esta mañana a Radio Rivadavia.

Dólar y cepo

“¿Vas a dolarizar o no la economía?”, lo chicaneó varias veces Massa en el debate. Milei tardó, pero al final respondió: “Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación”, contestó.

Ayer, en su discurso, no mencionó el tema.

Se estima que para dolarizar se necesitan unos USD 40.000 millones y en su momento preocupó que Milei hubiera dicho que era mucho más conveniente hacerlo en medio de una hiper. “El momento complejo podría ser ahora. En el medio de una híper sería mucho más fácil hacerlo, desaparecen todos… tenés una gran licuación de pasivos y sería muy fácil hacerlo. Por estar tomando lugar la dolarización de hecho en un caso así, donde los argentinos decidieran unilateralmente empezar a usar otra moneda, que para mí sin dudas va a ser el dólar, que es la moneda que eligieron históricamente”, mencionó el presidente electo.

Federico Sturzenegger (Guille Llamos)

También reconfirmó que quiere cerrar el Banco Central: “Es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal. Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”. aseguró hoy.

La consultora Abeceb, del ex ministro de Macri, Dante Sica, planteó un escenario post balotaje con tres preguntas que sobrevuelan: qué hará el ganador con el problema del faltante de dólares, con la salida del cepo y qué tan viable es el ajuste según cada propuesta.

Respecto al desarme del cepo, Abeceb cree que el libertario “tendría mayor ansiedad por terminar con el cepo y podría favorecer una estrategia de shock con recortes fuertes de gasto público. Pero para avanzar más rápido tendría que reconstituir reservas velozmente, lo que obligaría a una corrección mayor del tipo de cambio”, lo que implicaría mayor inflación y caída del salario.

En un guiño al campo, volvió a hablar de quita de retenciones. “Pero para eso es fundamental volver a abrir el mercado de cambios y eso solamente lo podés hacer arreglando el problema del balance del Banco Central en términos de las leliqs”, dijo.

¿Quién será el ministro?

Más dudas, al menos públicas. Milei y parte de su entorno parecen tenerlo claro, según dicen.

Demian Reidel

Como contó Infobae días atrás, el principal candidato es Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central de Mauricio Macri, con quien no terminó del todo bien. Por eso la alianza Macri-Milei debilitó, en parte, su posición.

“Prefiero todavía no darlo porque la estrategia de desgaste por parte del actual gobierno respecto a su sucesor, al cual le echa la culpa por las aberraciones causadas por ellos mismos, es de una canallada nunca vista”, dijo Milei esta mañana. “Yo no voy a ser ministro de Economía de mi propio gobierno, pero soy economista y me hice popular siendo economista, la gente está harta de la inflación, quiere que termine y eligió su primer presidente economista de la historia”, agregó.

“Sturzenegger es una persona que admiro y al que le tengo mucho respeto. A Luis ‘Toto’ Caputo lo tendría en mi equipo y Luciano Laspina es alguien con el que podría hablar”, aseguró Milei.

Otros nombres que podrían sumarse al equipo económico. Emilio Ocampo, al Central... siempre y cuando se lleve adelante su plan dolarizador. ¿Si la receta es otra, la llevaría él adelante? No parece una opción. Otro que talla fuerte en los equipos técnicos de LLA es el santafesino Héctor Rubini, profesor de UCEMA, que estuvo a cargo de equipos técnicos del área en la campaña. Tiene perfil muy bajo, es experto en campo y es amigo de Milei.

También se nombra, para el equipo del Central o como parte Economía, a un ex vice de la autoridad monetaria: Demián Reidel, otro hombre cercano a Sturzenegger. Es un físico en el Instituto Balseiro, que tiene un master en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard (donde es investigador), con estrechos contactos en Wall Street. Ya le dijo que no, que no está de acuerdo con la dolarización, pero hizo una fuerte campaña en redes por el libertario y ayer se lo vio en el búnker ganador. ¿Repensará su postura?

Eduardo Rodríguez Chirillo, referente de Milei en temas energéticos

Más nombres posibles para un gabinete económico: Eduardo Rodríguez Chirillo, será su referente energético, Guillermo Nielsen, ex presidente de YPF de este gobierno podría tener un lugar y también Federico Ovejero, ex General Motors y Alejandro Cosentino, experto fintech y fundador de Afluenta.

Milei no quiere hablar de medidas ni ministro hasta que se resuelva la transición y, sobre todo, hasta ver el impacto en los mercados de su victoria. “Tiene que pasar el martes”, dijeron anoche cerca del presidente electo.

Mercados

En una jornada sin cotizaciones de los diferentes dólares por el feriado, hoy “volaron” los bonos y las acciones locales que cotizan en Wall Street. Los bancos, por ejemplo, escalaron hasta 20% en dólares e YPF casi 25 por ciento. Milei planteó que podría privatizar a la petrolera de bandera.

“Creo que la reacción se debe a la expectativa que generan las primeras señales de la nueva administración, a la espera de detalles sobre el gabinete y el urgente plan de estabilización integral con el cual se buscaría corregir los serios desequilibrios acumulados”, agregó el analista Gustavo Ber.

Empresarios

Ayer en el búnker se vio a Eduardo Elsztain, Gerardo Werthein y Bettina Bulgheroni, que tiene muy buena relación con Karina Milei.

Javier Milei, el jueves pasado con los empresarios del Cicyp

Anoche hubo desfile de felicitaciones al ganador por parte de las cámaras empresarias. La poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños de las grandes empresas locales, dijo que “con gran satisfacción destacamos que hoy, una vez más, la democracia se ha visto consolidada en nuestro país. Felicitamos al Presidente electo Javier Milei, y le deseamos el mayor de los éxitos en poner a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social”.

El Grupo de los 6, CAME, IDEA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio (CAC), también saludaron.

Las Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) también publicó un comunicado que “celebra que la jornada electoral se haya realizado en paz y tranquilidad en momentos en que los argentinos conmemoramos los 40 años de democracia ininterrumpida”.

“Conocido el resultado soberano de las urnas, Camarco felicita al presidente electo Javier Milei y se pone a disposición para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del país, con la mirada puesta en el futuro. En Camarco estamos convencidos que el diálogo es imprescindible para superar las dificultades que enfrenta la Argentina y en esta jornada electoral reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones de la República”, mencionaron.

Ponerse a disposición y hablar de diálogo fue el eje de la postura de los constructores, un sector que Milei defenestró y señaló cuando pudo. Más de una vez prometió “barrer a la obra pública”, centro del negocio de buena parte de las compañías de Camarco.