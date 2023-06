Aguinaldo 2023: cómo conviene invertir el SAC de junio para no perder con la inflación

El aguinaldo de junio estaré exento del pago de Ganancias hasta un salario bruto de $880 mil. (Getty Images)

Junio y diciembre son meses muy esperados por los trabajadores formales en relación de dependencia, por el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) o “aguinaldo”. Algunos lo usan para pagar deudas, otros los destinan a consumo y otros lo invierten para preservar su valor o generar una ganancia. Para estos últimos hay muchas opciones disponibles, pero la elección no es fácil en una economía tan cambiante.

Los primero a tener en cuenta es que, para muchos, el monto que tendrán en el bolsillo será mayor a lo usual, no por los ajustes, sino por el hecho de que el SAC estará exento del pago de Ganancias para todos aquellos que cobren un salario bruto de hasta $880.000, equivalente a un sueldo neto en torno a los $600.000 mensuales.

¿Qué hacer con el dinero? Hay muchas respuestas válidas a esa pregunta. Una opción siempre disponible es la del plazo fijo, que hoy ofrece una tasa nominal anual de 97%. Por tanto, por cada $100.000 que se invierten, se obtienen $8.083, una renta mensual de 8,08 por ciento. La incógnita, claro está, es si alcanza para ganarle o no a la inflación. Eso sólo el tiempo lo dirá, pero si se repitiera la variación del IPC de abril (7,8%), entonces sí la inversión permitiría preservar el valor del dinero y además sacar una pequeña renta, mientras la inflación no vuelva a aumentar.

Otra alternativa popular y usualmente segura, es la compra de dólares. Las opciones están condicionadas por la imposición del cepo cambiario y el cupo de USD 200 mensuales, al que sólo algunos argentinos pueden acceder y pagando una cotización 65% por encima del valor oficial, por el cobro del Impuestos PAIS y la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, aunque esto último luego es reintegrado durante el siguiente año fiscal.

El dólar es siempre una opción atractiva para los ahorristas e inversores. REUTERS

Fuera de ese mercado, la opción más accesible es actualmente la compra de dólar MEP, que hoy ronda los $481 y no tiene límites de compra. Para comprarlo, se debe recurrir a sociedades de Bolsa y, en algunos casos, a las propias plataformas online de bancos. Con dólar en mano, es factible pensar que, al menos, no se perderá el poder adquisitivo del aguinaldo. El riesgo, en ese caso, es que la cotización baje ocasionalmente, pero en el mediano y largo plazo ha demostrado ser una inversión segura.

Bonos ajustables por inflación

Hay muchas otras alternativas que están al alcance de la mano de cualquier inversor. Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL invertironline, recomendó invertir en instrumentos que se ajusten por CER, es decir, por la tasa de inflación. Eso garantiza al menos no perder contra las subas de precios.

Entre esos instrumentos, sugirió el bono del Gobierno nacional en pesos T2X3, que ajusta lo invertido (capital) por el CER, que acompaña la inflación. El T2X3 vence en agosto del 2023 y ofrece un 0,6% de ganancia adicional. Con la expectativa de inflación al alza en los próximos meses, es un reaseguro de que el dinero no perderá valor frente a la suba de precios.

Para quienes prefieren invertir a largo plazo, Donzelli recomendó inclinarse por el bono del Gobierno nacional DICP que también ajusta su capital por el CER, pero vence en 2033 y paga cupones semestrales a una tasa anual del 5,83 por ciento. El capital invertido, en tanto, se devuelve a partir de junio de 2024 en cuotas iguales hasta su vencimiento. A la fecha, ese título cuenta con un rendimiento anual de CER + 14 por ciento.

Fondos comunes

Los inversores conservadores tienen un mayor abanico de posibilidades, además del plazo fijo y el dólar. Paula Gándara, economista y Directora de Información de Adcap Asset Management, sostuvo que, para quienes no necesiten disponibilidad de fondos en el día, “lo recomendable es ingresar a fondos comunes de inversión (FCIs) T+1, que tienen grandes ventajas de rendimiento comparado contra los fondos Money Market (MM)”.

Los fondos comunes más conservadores ofrecen protección de capital y suelen estar solamente invertidos en instrumentos tales como plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas. “Es una recomendación para inversores muy conservadores, que no quieren sufrir volatilidad”, explicó Gándara.

Obligaciones negociables

Considerando horizontes de inversión de al menos doce meses, las recomendaciones incluyen obligaciones negociables (también conocidas como bonos de deuda emitidos por empresas privadas) denominadas en dólares.

Los inversores más arriesgados suelen acudir al mercado accionario en busca de mayores ganancias. REUTERS

“En nuestro caso, elaboramos un portafolio que se compone en un 47% de la obligación negociable (ON) de YPF bajo Ley Extranjera (Ymcho), un 27% de la ON de Cresud bajo Ley Local (CS38O), y un 26% de la ON de IRSA 2028 (Ircfo). Consideramos que esta cartera es adecuada para aquellos que deseen dolarizar sus ahorros y obtener una renta pasiva en dólares. Es posible invertir desde tan solo $20.000 con un rendimiento anual del 7,2% y un vencimiento ajustado de 2,3 años”, mencionó Donzelli.

Ariel Sbdar, de Cocos Capital, añade otro activo a la mezcla: la ON de Pampa Energía 2025 (Mgcho). “Este activo de corto plazo ofrece una tasa interna de retorno aproximada del 4% en dólares y vence el 4 de noviembre de 2025. Puede adquirirse en pesos o en dólares y paga en dólares MEP al momento de su vencimiento”, reveló.

Inversiones de mayor riesgo

Si no se teme al riesgo y se busca la posibilidad de obtener rendimientos más significativos, las acciones se presentan como una alternativa viable. Específicamente, las acciones de empresas listadas en Wall Street y otros mercados extranjeros ofrecen el beneficio adicional de una cierta protección cambiaria, ya que sus activos, valuados en moneda extranjera en sus mercados de origen, se traducen a la moneda local.

Estas acciones se han convertido en la inversión destacada del mercado local desde la reintroducción de las restricciones cambiarias a fines de 2019. Los Certificados de Depósito Argentino (Cedear) permiten invertir en acciones extranjeras, tanto en pesos como en dólares, sin necesidad de salir del país.

Estos certificados representan activos o fondos respaldados y se negocian en la Bolsa de Buenos Aires. Sus precios en pesos siguen el valor de las mismas acciones en sus mercados de origen, convirtiendo esos valores a pesos utilizando un tipo de cambio similar al contado con liquidación. Por lo tanto, además de los movimientos individuales de cada acción, se suma el hecho de que un Cedear aumenta su valor en moneda local ante un incremento en las cotizaciones de los dólares paralelos.

