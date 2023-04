Mercados: baja Wall Street tras proyecciones del FMI, pero los bonos argentinos se recuperan

En Argentina hay feriado, pero Wall Street opera con normalidad.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el jueves que el crecimiento global se expandirá menos del 3% este año, antes de las reuniones del FMI y el Banco Mundial de la próxima semana. “Con el aumento de las tensiones geopolíticas y la inflación aún alta, una recuperación sólida sigue siendo difícil de lograr”, afirmó Georgieva en un discurso en Washington.

Las palabras de la directora del FMI aportaron cierto pesimismo a los negocios en Wall Street, donde los principales indicadores bajan un 0,2%, en la última sesión operativa de la semana antes del feriado cristiano del Viernes Santo este 7 de abril.

En ese contexto, las acciones y ADR de empresas argentinas que son negociadas en dólares en Nueva York operan con números mixtos. Del lado ganador, destacan Telecom y Central Puerto (+3,5%), mientras que entre los títulos perdedores resalta Despegar (-2,7%).

En cuanto a los títulos públicos argentinos, los bonos Globales del canje -en dólares con ley extranjera- ganan un leve 0,3% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que resta once unidades para Argentina, a 2.436 puntos básicos.

El FMI proyecta que el crecimiento mundial se mantenga en torno al 3% durante los próximos cinco años, el pronóstico de crecimiento a mediano plazo más bajo desde 1990 y muy por debajo del promedio del 3,8% de las últimas dos décadas.

El FMI dará a conocer más detalles sobre su perspectiva de crecimiento cuando publique su última Perspectiva de la economía mundial la próxima semana. Una perspectiva de crecimiento inferior al 3% este año estaría en línea con la estimación de enero del 2,9%, que fue un 0,2% más alta que la previsión anterior en octubre.

Georgieva dijo que para 2023, las economías emergentes son el punto brillante, y se espera que India y China representen la mitad del crecimiento mundial. El FMI prevé una desaceleración de las economías de EEUU y Europa, donde las tasas de interés más altas pesan sobre la demanda. Se proyecta que alrededor del 90% de las economías avanzadas experimenten una disminución en su tasa de crecimiento este año, afirmó Georgieva.

El director gerente también intervino en cómo navegar la inflación en medio de los problemas bancarios globales luego de las quiebras de Silicon Valley Bank en los EEUU y el colapso de Credit Suisse, que condujo a una adquisición organizada apresuradamente por UBS . Georgieva dijo que mientras se contengan las presiones financieras, los bancos centrales deberían “mantener el rumbo”, lo que implica aumentos continuos de las tasas para reducir la inflación.

Pero al mismo tiempo, dijo que los bancos centrales “deben abordar los riesgos de estabilidad financiera cuando surjan a través de una adecuada provisión de liquidez. La clave es monitorear cuidadosamente los riesgos en los bancos y las instituciones financieras no bancarias, así como las debilidades en sectores como el comercial”. bienes raíces”.

“Siguen existiendo preocupaciones sobre las vulnerabilidades que pueden estar ocultas, no solo en los bancos sino también en los no bancarios; ahora no es el momento para la autocomplacencia”, agregó.

