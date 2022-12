Vacaciones en el exterior: cómo usar las tarjetas y extraer dinero de los cajeros automáticos

A la hora de viajar al exterior es importante recordar cómo utilizar las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito

No suele ser una opción recomendable, principalmente porque tiene costos muchas veces inciertos, pero ante una emergencia puede resultar necesario extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos en medio de unas vacaciones en el exterior. Por eso, conocer el modo en el que operan las tarjetas de débito y crédito es fundamental para hacer un uso inteligente las cuentas bancarias fuera del país. Y eventualmente cómo hacer para pagar esos consumos posteriormente.

Cómo extraer dinero en cajeros automáticos fuera del país

Los argentinos deben saber que pueden emplear los cajeros automáticos para extraer dinero en efectivo fuera del país. (REUTERS/Juan Medina)

Es posible extraer dinero de cualquier cajero automático de moneda extranjera en el exterior, siempre y cuando se cuente con fondos en dólares en la cuenta bancaria. El límite de extracción dependerá de la habilitación de cada usuario, y el importe se convertirá al dólar oficial del día en que se realice el retiro de efectivo. La paridad que vale es la rige la moneda en lugar de destino, reales o pesos uruguayos o chilenos si se viajó a Brasil, Uruguay o Chile, por ejemplo, con el dólar.

Trabajar en el exterior: las mejores oportunidades laborales para los que quieran mudarse en 2023 Alemania, Canadá, Nueva Zelanda y otros países están en una búsqueda activa de profesionales y trabajadores extranjeros. Los requisitos para aplicar y las novedosas visas para nomádes digitales VER NOTA

El monto máximo permitido por operación es de 700 dólares; incluso si el monto habilitado de extracción por el banco para el usuario es superior a esa cifra en la Argentina, ese importe será de todos modos el máximo que se podrá retirar. Para estas operaciones es necesario utilizar la misma clave que se emplea en Argentina para estas operaciones. Y contar con caja de ahorro en dólares.

Ésa es una aclaración importante que hacen desde el sistema financiero: solo se puede hacer extracciones del saldo en dólares, sin importar cuánto dinero haya depositado en la cuenta en pesos del mismo usuario. Es decir, más allá del saldo, no se podrá sacar efectivo fuera del país si no hay dólares en la cuenta. No está permitido por normativa del BCRA sacar dólares u otra moneda extranjera de un cajero automático en el exterior contra el saldo de una cuenta en pesos.

Tendencias de viaje: las preferencias de los argentinos, los destinos más elegidos y el efecto del Mundial Con el cierre del año las empresas turísticas comparten sus balances de 2022 VER NOTA

También es clave saber que esta operación es costosa: algunos bancos aplican un cargo fijo por la utilización del servicio por cada extracción independientemente del monto mientras que otros utilizan un sistema de comisión, por el que cobran un porcentaje del monto extraído. A nivel internacional, los cargos fijos varían entre USD 1,5 a USD 3,5 por operación mientras que los porcentajes van del 0,5% al 3% de la suma extraída.

Cómo usar tarjetas de crédito en el exterior

Antes de emprender el viaje es importante cerciorarse de que la tarjeta esté habilitada para realizar consumo fuera del país. (Shutterstock)

Lo primero que hay que tener en cuenta es que es necesario habilitar las tarjetas de crédito para poder utilizarlas fuera del país, para ello, es necesario solicitárselo a la entidad bancaria emisora del plástico.

Vacaciones de verano: cuánto cuesta tomarse unos días en el país y en el exterior En esta época del año las familias argentinas definen sus destinos para descansar, la economía es un factor central a la hora de decidir VER NOTA

Las tarjetas se pueden utilizar hasta el limite disponible, el mismo puede consultarse a través de los diferentes servicios de homebanking o bien comunicándose con los diferentes bancos.

Es posible utilizar las tarjetas de crédito habilitadas para realizar compras en todo tipo de comercios, y al cierre del resumen se podrán visualizar los consumos más los impuestos que correspondan. Puede suceder que al momento de querer realizar un pago se solicite una autorización extra, en tales casos habrá que comunicarse con el banco para poder concluir la operación.

También se puede extraer dinero del cajero utilizando la tarjeta de crédito: en este caso, llegará en el resumen como un consumo en dólares al que se le aplica una tasa de interés nominal de 83% anual. Es clave contar con el PIN de la tarjeta para realizar esta operación. En todo caso, de acuerdo a las normas vigentes, en países limítrofes el monto a retirar, considerado “adelanto” no puede exceder los USD 50 diarios y los USD 200 para el resto de los países.

Cómo pagar los consumos con tarjeta de crédito en el exterior

Al cierre de la tarjeta, hay que elegir de qué forma se pagarán los consumos realizados. (Crédito Prensa Telecom)

Lo primero que hay que saber es en qué tipo de moneda se quiere pagar, y cuales son los impuestos que se le aplican a los consumos. Al momento del cierre de la tarjeta de crédito empleada, se podrán visualizar los consumos, tanto en la moneda extranjera original, como convertidos a pesos. Una vez que se tenga claro qué es lo que hay que pagar, hay dos métodos para hacerlo:

1. Proactivamente: es decir, pagando voluntariamente entre el cierre y el vencimiento de tu tarjeta, ya sea deuda en pesos cómo en dólares. Esto garantiza la cotización ya que se toman los valores del día en que se paga.

Para ello, se pueden pagar los consumos de pesos con pesos y los consumos de dólares con los dólares que se tengan en la cuenta. En este caso, se visualizará en el próximo resumen los impuestos reintegrados que se hayan generado.

Pero también es posible pagar todos los consumos (de pesos o de dólares) en pesos. En este caso se pesificará la deuda en dólares tomando la cotización del día del pago, con los impuestos vigentes. Cabe recordar que para un saldo total que supere los USD 300, se tomará el dólar Qatar, compuesto del valor del dólar oficial más 30% del Impuesto PAIS, un 45% a cuenta de Ganancias y un 25% a cuenta de Bienes Personales.

2. Esperar al vencimiento de la tarjeta: esto sirve para los casos en que se tenga habilitado el débito automático, el banco pesificará la deuda en dólares tomando la cotización del día de vencimiento de la tarjeta.

Ahora bien, es importante tener en cuenta la cotización del dólar, la cual va a depender del momento en que se realice el pago de los consumos. Es decir que: si se quiere pagar voluntariamente entre el cierre y vencimiento, se tomara la cotización vigente al momento que realices el pago; pero si se desea esperar al vencimiento de la tarjeta, se tomará la cotización al día de dicho vencimiento.

Los vencimientos de las tarjetas pueden consultarse por las diferentes vías de comunicación que ofrecen los bancos.

Seguir leyendo: