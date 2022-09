Un paro de empleados estatales generó demoras y cancelaciones en Aeroparque y otras terminales del país

Un paro de trabajadores de ATE causó demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Por un paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se lleva adelante este martes se suspendió la salida de vuelos en varios aeropuertos del país. El cese de actividades incluye a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y afecta a quienes prestan servicios a las aerolíneas y aeropuertos, por lo tanto, no se pueden cumplir con los requisitos necesarios para la salida de los aviones.

Al menos una docena de vuelos fueron cancelados esta mañana, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en Ezeiza, por las medidas de fuerza dispuestas por ATE en reclamo de mejoras salariales, que afectaron las operaciones en aeropuertos del interior del país, lo que impide la partida o arribos desde esos destinos.

Los vuelos se cancelan porque la adhesión en cuatro aeropuertos -San Luis, Formos, Jujuy y Río Grande- no permite operar ni arribos ni partidas

En Aeroparque fueron cancelados tres vuelos que debían partir hacia Jujuy, donde el paro decretado por los trabajadores Anac paralizó todas las operaciones, en tanto que también se cancelaron los dos vuelos del día a Formosa, uno a Tucumán, otro a Rosario, uno más a San Luis y otro a Bariloche.

A su vez en Ezeiza, fueron cancelados tres vuelos a Bariloche y uno a Río Grande, mientras que por otros motivos se encuentran demorados un vuelo a San Pablo y otro a Porto Seguro.

El paro no abarca a los empleados de Aerolíneas Argentinas y, entre otras medidas, afecta al servicio de incendio: por normativa si no hay autobombas las aerolíneas no vuelan. En el interior, ese servicio lo brinda Anac, mientras que en Aeroparque está a cargo de la Policía Federal. Los vuelos podrían salir de la ciudad de Buenos Aires, pero luego no podrían aterrizar en su aeropuerto de destino.

El paro afecta a todas las aerolíneas que operan en el mercado doméstico

“Queremos aclarar que la afectación de vuelos del día de hoy se debe a una medida de fuerza de ATE Nacional. No es un conflicto puntual en Aerolíneas, ni específico del sector aéreo. Lamentablemente, este paro afecta a todas las aerolíneas”, dijo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas a través de su cuenta de Twitter.

“Los aeropuertos afectados son Río Grande, Jujuy, San Luis, Formosa, Rosario, Bahía Blanca y San Rafael. En el día de ayer, los pasajeros fueron notificados de las reprogramaciones correspondientes. Les solicitamos a todos ellos que chequeen su casilla de correo”, agregó Ceriani.

No es un conflicto puntual en Aerolíneas, ni específico del sector aéreo. Lamentablemente, este paro afecta a todas las aerolíneas (Ceriani)

“Los vuelos se cancelan porque la adhesión en esos cuatro aeropuertos no permite operar ni arribos ni partidas. Ayer, fueron notificados los pasajeros de los vuelos y recibieron instrucciones de cómo deben hacer para reprogramar su vuelo”, indicaron fuentes de la empresa. Y anticiparon que también serán cancelados vuelos desde Buenos Aires a Rosario y a Bahía Blanca.

Paro con movilización

ATE realiza este martes un paro con movilizaciones en todo el país. Desde el sindicato que agrupa a trabajadores estatales señalaron que valoraron la decisión del Gobierno de adelantar la paritaria para el mes de septiembre, pero ante la falta de una propuesta concreta la medida de fuerza continúa su curso.

Entre los motivos que argumentaron para tomar la medida de fuerza se destacó la situación de trabajadores provinciales y municipales que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y no cuentan con Convenios Colectivos de Trabajo para avanzar en una negociación entre las partes.

Los pedidos incluyen aumento de emergencia, aumento de la paritaria por encima de la inflación, el adelantamiento de los tramos del 2023 al 2022 y el cumplimiento de los 30.000 pases a planta permanente.

