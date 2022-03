Martín Tetaz: “Por supuesto que hay riesgo de hiperinflación”

Martin Tetaz

El diputado nacional y economista Martín Tetaz afirmó que “no hay ninguna guerra contra la inflación, porque el Gobierno tiene un plan inflacionario”.

En declaraciones al programa de Jonathan Viale en radio Rivadavia, Tetaz advirtió que “por supuesto que hay riesgos” de que se registre una hiperinflación por la aceleración de los precios y el deseo de la gente de “deshacerse de los pesos”, aunque aclaró que no será inminente.

Tras el elogio que recibió del ex presidente Mauricio Macri –quien lo calificó como “la mejor aparición en la política” de los últimos tiempos- Tetaz dijo que las palabras del líder del PRO no generan discordia dentro del radicalismo. “Al contrario, por supuesto soy un agradecido del reconocimiento. Creo que en el radicalismo hay muchas figuras: Facundo Manes, Martín Lousteau, los gobernadores y ex gobernadores, los intendentes y legisladores. Un radicalismo fuerte le hace muy bien a Juntos por el Cambio para volver en 2023 con más fuerza y capacidad de transformación”.

Respecto de la denominada “guerra contra la inflación”, Tetaz expresó que “no hay ninguna guerra contra la inflación, porque el Gobierno tiene un plan inflacionario; es la única variable de ajuste en el acuerdo con el FMI, en el que no se fija una meta fija”.

“Si anualizamos la inflación de febrero, estaría en 73 puntos porcentuales; y marzo sería peor. En el caso de alimentos, te daría el 130 por ciento anualizado”, explicó.

“Ninguna medida del Gobierno está destinada a atacar el problema de la inflación; esto es como si tuvieras un problema de salud y te prendo una macumba; cada uno puede creer en lo que quiera, pero no es una solución al problema de salud que tenés. Acá pasa exactamente lo mismo”, indicó.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner

Respecto de la influencia de las peleas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner sobre este problema, el diputado sostuvo que “lamentablemente van a quedar dos años muy difíciles por delante en la Argentina, porque además que nadie se haga ilusiones”.

“Escucho a algunos que se les hace agua la boca deseando que todo se vaya a la mierda; pero esta gente tiene que terminar su mandato en 2023, pagar todo el desastre de la gestión que hacen y se tienen que ir con una elección con el voto popular, como corresponde”, afirmó.

“La última vez que se fue todo a la mierda, eso implicó que la pobreza saltara del 35% en 2001 al 60% en 2002, que saltara el desempleo al 12%; el deterioro en términos económicos fue dramático, y no se fueron todos: no se fue nadie y te pusieron un (Eduardo) Duhalde”, recordó en relación al presidente interino que asumió luego de la renuncia del mandatario Fernando De la Rúa.

“Yo esta película ya la vi en la Argentina; después se martirizan, son los incomprendidos que se los llevó puesto un golpe cívico-político-militar, pero no es así; que esto termine como debe terminar: con una elección, que hagan lo que deben hacer mientras tanto y tendremos una elección en el cual la gente elegirá el programa económico”

Ante la consulta de los periodistas acerca si veía un riesgo de que se registre una hiperinflación, afirmó: “Por supuesto que hay un riesgo. Estás en la Argentina; no estoy diciendo que va a haber una híper la semana que viene, quiero ser prudente. Pero la hiper en general es cuando la gente sale corriendo a deshacerse de los pesos que tiene en el bolsillo a lo que dé”, afirmó.

“Se suele considerar una hiper arriba de 100, pero en realidad una hiper es cuando el dinero quema en los bolsillos y la gente corre a deshacerse de la demanda de dinero, ésta se desploma y la gente quiere cosas; si puede ser un dólar es ideal, pero si no te dejan comprar dólares materiales de construcción y si no te dejan, un auto. Y, si no hay más autos, dame latas de atún. Hubo una en 1989 y otra a fines de 1990″, recordó Tetaz.

Martín Tetaz (Nicolás Stulberg)

“La economía de todos modos está muy encepada (sic), no es tan fácil deshacer todos los depósitos, la gente no puede comprar dólares y por eso el gobierno ahora quiere controlar las criptomonedas, porque es una forma en que se puede caer la demanda de dinero al irse a otro activo como el Bitcoin”, advirtió.

“Si la confianza en el gobierno sigue cayendo; la realidad es que estamos emitiendo un papelito pintado que no tiene valor intrínsecto, no vale nada; es una promesa. Una promesa en boca que, como dice el dicho que: promesa de un mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, indicó.

“Y el inicio de la aceleración inflacionaria se dio con la foto de Olivos, porque hasta esa foto la gente criticabas pero estabas convencido que lo hacían de buena fe; pero con la foto te diste cuenta que te estaban mintiendo. Y cuando te mienten, ese que te miente y emite una promesa de pago, ¿por qué le vas a creer a una promesa de pago?; eso es lo que genera una aceleración inflacionaria”, concluyó.

