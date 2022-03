En medio del faltante de 0km, el Gobierno autorizó la importación de autos eléctricos, híbridos y con combustible de hidrógeno

Serán un total de 939 unidades las que llegarán a la Argentina

En medio de la faltante de autos 0 kilómetro debido a que la demanda se disparó en la Argentina desde que la brecha cambiaria saltó a niveles récord por la emisión monetaria masiva, el Gobierno autorizó la importación de 939 vehículos con nuevas motorizaciones, es decir, eléctricos, híbridos y los que funcionan con hidrógeno. Así lo anunció a través de la Disposición 159/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo que se detalló en el documento firmado por el director nacional de Gestión de Política Industrial, José Ignacio Bruera Grifoni, estos rodados podrán ingresar al país con la reducción arancelaria prevista para estos productos, “por un plazo de 18 meses, correspondiente al tercer trimestre de este último”, es decir al período comprendido entre los días 15 de marzo y 14 de junio de 2022.

El cupo total se distribuyó entre las diferentes marcas interesadas, por lo que cuatro plazas fueron para la firma Nordenwagen S.A., que tiene previsto importar el modelo Porsche Taycan 45.

En tanto, para Peugeot Citroën Argentina le corresponden 115 unidades, que repartirá entre los modelos DS 7 Crossback y Peugeot 3008, mientras que la empresa Volkswagen Argentina traerá al país 30 vehículos de la firma Audi con nuevas motorizaciones: son los Audi A4, A4 Avant, A4 Allroad, A5, A5 Coupe, A5 Sportback, A5 Cabrio, A6, A6 Allroad, A7, A7 Sportback, Q7, Q8, RSQ8, A8, A8L, E-Tron y RS E-Tron GT.

Audi RS e-tron GT, uno de los modelos que llegará a la Argentina (REUTERS/Victoria Klesty)

Por su parte, Mercedes Benz se reservó 54 cupos que se distribuirán en los modelos Clase C (206) y el 167, al tiempo que Ford traerá 442 vehículos Kuga FHEV y F-150.

Por último, a Toyota Argentina le permitirán ingresar 269 unidades de los autos Luxus UX250H, IS30H, ES300H, RX450H y NX350H, y Toyota RAV4, C-HR, Camry y Prius, y a Nissan 25 de la serie Leaf.

Por otra parte, en esta oportunidad las autoridades nacionales también informaron que las empresas interesadas en la importación tienen como fecha límite el 16 de mayo próximo presentar la solicitud de cupo para el cuarto trimestre correspondiente al período comprendido entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2022.

En los considerandos de la Disposición publicada este martes, el Gobierno señaló que “el Decreto N° 331/17 estableció un régimen de importación de vehículos con nuevas motorizaciones, esto es vehículos híbridos, eléctricos o a celdas de combustible (hidrógeno), con arancel de importación reducido”.

Al respecto, se aclaró que para el tercer trimestre del último período extendido, “se presentaron solicitudes de cupo de importación promovidas por las firmas Nordenwagen S.A., Peugeit Citroen Argentina S.A., Volkswagen Argentina S.A., Mercedes-Benz Argentina S.A.U., Ford Argentina S.C.A., Toyota Argentina S.A., Nissan Argentina S.A. y Renault Argentina S.A.”.

“En atención a las solicitudes de cupo formuladas y dado que no se alcanza el cupo total establecido para este tercer trimestre del Decreto N° 617/21, de 1.208 unidades para las terminales radicadas en el país y de 76 unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el país, corresponde asignar el cupo de 935 unidades a las empresas radicadas en el país y 4 unidades para las empresas representantes de terminales no radicadas en el país”, se precisó.

De esta manera, todavía queda un remanente de 345 unidades a importar que no fue solicitado por ninguna compañía.

La entrada de estos vehículos especiales se da en un contexto en el que el problema de la mora en los períodos de entrega de los autos adjudicados y pedidos, que persiste desde el año pasado, se está volviendo cada vez más preocupante para todo el sector, en particular para quienes completaron los pagos y no disponen de su unidad.

