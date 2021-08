Cómo ganar dinero a través de un videojuego en la criptomoneda que nació como un meme

A representation of cryptocurrency Dogecoin is seen in this illustration taken August 6, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una nueva ola de videojuegos con tecnología blockchain se aceleró en los últimos tiempos. A raíz de esto, surgieron nuevos métodos de inversión, como los inmuebles digitales, que se han vendido por más del equivalente a 1,5 millones de dólares.

El objetivo de estos juegos es que se pueda ganar dinero mientras se juega. Existe una gran variedad de ellos, como el Axie Infinity, Plant Versus Undead, Mist, Dragonary, y el más reciente, Dogemon.

Tras la fuerte fama generada este año por la moneda digital basada en memes, Dogecoin (DOGE), un equipo de desarrolladores reveló el lanzamiento de un juego móvil de realidad aumentada (AR) llamado “Dogemon Go”. Al igual que en el juego de realidad aumentada Pokémon Go, los jugadores capturan personajes virtuales llamados “Dogemons” y, mientras los personajes suben de nivel, pueden ganar Dogecoin para obtener recompensas. Luego, estos se pueden vender por dinero real.

Los desarrolladores del juego revelaron recientemente que el juego se lanzó para dispositivos iOS y que actualmente se está programando una aplicación para Android. Y en su sitio web dogemongo.com dice: “Empiece ahora y atrape su primer Dogemon. Combina la experiencia de juego con tus Dogemons favoritos. Comienza a atrapar Dogemons hoy, puedes encontrar criptomonedas como presa entre otros Dogemons. Los Dogemons te están esperando. ¡Empieza ahora y atrápalos a todos!”

La aplicación en la App Store de Apple muestra que el juego fue desarrollado por un programador llamado Shemie Suarez. El sitio web explica que el juego fue producido por un equipo llamado Frozen Limited y el sitio web también alberga un avance de video del juego.

Por qué se gana dinero jugando

Los juegos desarrollados sobre cadenas de bloques, que permiten ganar dinero a los jugadores, lo hacen a través de tokens no fungibles (NFT). Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, o un sonido. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

Los jugadores, compran estos activos digitales para utilizarlos en los juegos, y ganar criptomonedas haciéndolo. Luego, a través de intercambios, convierten sus criptomonedas en dólares, pesos, euros, u otra moneda. La mayoría de los videojuegos, tienen su propio token diseñado especificamente para ellos, pero hay otros, como el Dogemon Go, que utilizan criptomonedas ya existentes.

Dogemon go, el juego para ganar dogecoins

Cuanto se puede llegar a ganar

Las ganancias posibles varían dependiendo de distintos factores, entre los cuales se destacan: la inversión inicial, las horas de juego, y el precio de la criptomoneda que se gana jugando. Las ganancias dependen de cada juego, por ejemplo, en Descentraland, un “multiverso” o mundo virtual, una empresa de inversiones llamada Republic Realm, gastó más de 913 mil dólares en 259 parcelas virtuales. En su cuenta de Twitter, la compañía expresó: “¡Republic Realm acaba de cerrar la mayor adquisición de tierras en la historia de @decentraland! No podemos esperar a anunciar nuestros grandes planes para esta finca. Nuestro compromiso de construir y desarrollar el metaverso es más fuerte que nunca”. Mostrando así su apoyo, y dándole más exposición y crecimiento a las inversiones en proyectos blockchain.

Finalmente, el retorno de inversión esperado por los jugadores, es por lo general de menos de 6 meses. Este valor puede sufrir variaciones a lo largo del tiempo, haciendo que se acorte a tan solo unas pocas semanas, se alargue algunos meses, o se termine perdiendo el dinero.

Cuál es el mínimo para comenzar a jugar

Todos los juegos ofrecen un método barato de entrada, o hasta incluso gratis. Por ejemplo, PlantVersusUndead permite a los jugadores ingresar con una inversión mínima de cinco tokens del juego, llamados PVU, que representarían un aproximado de 55 dólares en total. Otra posibilidad, es ingresar con un mínimo de 1100 PVU, adquiriendo un terreno virtual y una planta del juego, pagando el equivalente a 12,1 mil dólares. Otros juegos, como el Axie Infinity, permiten a sus jugadores ingresar gratis, si juegan con los “axies” prestados por otro jugador.

Cuáles son los riesgos de este tipo de juegos NFT

Los riesgos más grandes en este tipo de juegos son tres. Si el juego es confiable, el riesgo está en el movimiento de su criptomoneda. Por ejemplo, SLP, una de las dos criptos de Axie Infinity, ha caído más de un 55 por ciento en las últimas semanas, mientras que su otra criptomoneda, AXS, subió más de un 650 por ciento en el mismo periodo. Por lo que el primer riesgo es en función a la criptomoneda del juego en cuestión.

El dogemon go, basado en el Pokemon

Por otra parte, existe la posibilidad de que las criptomonedas que no son propias del juego, pero se utilicen para comerciar, bajen de precio. En el caso de Dogemon Go, si el token DOGE baja de precio, se reducirían las ganancias por jugar. Y en Axie Infinity, si baja el precio de Ethereum, los axies costarían menos dinero, y, por ende, si se compró recientemente y se quisiera vender, se habría perdido dinero.

Por último, existe la posibilidad de que el juego no sea seguro; no existe una manera de determinar a ciencia exacta cual es un buen proyecto y cual no lo es, allí está el desafío de los inversores. La mayoría, buscan proyectos que estén respaldados por empresas. Compañías como Binance, Ubisoft, y hasta Samsung han invertido en juegos de este tipo, lo que da credibilidad y fortaleza a los proyectos emergentes.

Qué se necesita para jugar

En la mayoría de los juegos NFT se necesita una cuenta en el propio juego para poder acceder, aunque no en todos. Lo que, si se requiere siempre, es una cuenta en al menos una billetera de criptomonedas, denominadas “wallets”. La más utilizada y aceptada por los juegos, es MetaMask, una billetera gratuita, que se une al navegador que se utilice, como Brave, Google Chrome, Mozilla Firefox y otros.

