Sin acuerdo por Vicentin: los directores se negaron a renunciar y entregar sus acciones a un fideicomiso como exigió Santa Fe

No hubo acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y la empresa Vicentin para el armado del Fideicomiso (Pablo Lupa)

El juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, encabezó hoy la segunda audiencia de conciliación en el marco del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, luego que el gobierno de esa provincia propusiera la conformación de un triunvirato con los interventores designados por el Gobierno nacional más uno provincial.

Durante el primer encuentro, las partes acordaron avanzar con la conformación de un fideicomiso. En este sentido, se planteó la posibilidad de que los acreedores capitalicen su deuda y la llegada de nuevos inversores. Pero la provincia puso dos condiciones para conformarlo: la renuncia del directorio y el traspaso de las acciones para que sean administradas por ese instrumento.

Frente al pedido que realizó la provincia de que el directorio de la empresa –los herederos de los fundadores, básicamente– debía renunciar y ante la negativa de los integrantes del mismo de acceder al mismo y negarse a traspasar las acciones para que sean administradas por el fideicomiso, el Secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, anunció que la provincia se retira del ámbito de diálogo y aguardarán la resolución de la justicia sobre el reclamo de la intervención judicial de la agroexportadora.

Para nosotros es un capítulo cerrado hasta ahora, e hicimos saber ante el magistrado que hasta aquí llegamos (Somaglia)

“ Fue una reunión cordial, pero lamentablemente no hubo acuerdo fructífero con la empresa, ya que las únicas dos condiciones que había solicitado el gobierno provincial y nacional para poder articular gestiones los acreedores que permitiría recobrar la confianza, no tuvieron una respuesta positiva y me parece que no es menester continuar con esta serie de reuniones. Para nosotros es un capítulo cerrado hasta ahora, e hicimos saber ante el magistrado que hasta aquí llegamos”, dijo Somaglia a los medios de Reconquista en la puerta del juzgado de Lorenzini.

Fabián Lorenzini, Juez de Reconquista

Y agregó: “Nosotros insistimos que la herramienta de salida es el fideicomiso, porque es un contrato que permite dar viabilidad a todas las partes, tanto a la empresa como a los futuros acreedores. Ahora todo queda en manos del Juez para resolver el pedido de la provincia”.

La empresa

Fuentes cercanas a la empresa, en diálogo con este medio, aseguraron que seguirán ajustándose a derecho en el marco del concurso de acreedores y siempre dispuestos a participar de las instancias de diálogo, pero que no aceptaron la propuesta del gobierno de Santa Fe, ya que la consideran una “intervención y expropiación encubierta”.

Además, expresaron que la empresa entregaría las acciones, pero en garantía, como así también los balances y las impugnaciones de créditos, entre otra documentación solicitada. Por otro lado, buscan participar del directorio del fideicomiso que permita realizar la propuesta a los acreedores, y aseguraron que no están dispuestos a avanzar como lo propone el gobierno de Santa Fe, ya que no hay un plan específico que permita salir de la difícil situación.

Desde la empresa , y en otro orden de cosas, desmintieron que hoy se haya realizado un allanamiento a la sede de la agroexportadora, por orden del Fiscal, Gerardo Pollicita , para acceder a los libros contables, en el marco de la causa por la denuncia sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos a Vicentin por parte del Banco de la Nación Argentina. Aunque si reconocieron que recibieron una orden para presentación de documentación.

A todo esto, hay que recordar que la semana pasada y mediante una Resolución, el juez Lorenzini solicitó a la Sindicatura más información sobre las operaciones del grupo Vicentin, para “brindar a los acreedores y al Juzgado, un panorama completo del estado patrimonial y la evolución de sus negocios”.

