Bono Anses: qué deben hacer quienes todavía no tienen fecha de pago para cobrar el IFE de $ 10.000 de julio

Este viernes termina de cobrar los beneficiarios que ya informaron una CBU al organismo

La Anses termina este viernes de depositar los $ 10.000 correspondientes al segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que informaron al organismo sus cuentas bancarias en los últimos días. Quienes todavía no tienen cuenta bancaria o no la cargaron en la web del ente previsional, tienen hasta ese mismo 17 de julio para hacerlo , de manera tal de poder percibir el beneficio a partir de la semana que viene. En el organismo explican, además, que quienes no carguen los datos de una cuenta bancaria para ese momento deberán esperar un mensaje de texto que les indicará qué día y en qué banco deberán retirar la asignación extraordinaria, en las que además se les creará una cuenta para futuros pagos.

El pago de la segunda edición del IFE sigue su marcha. Hoy recibirán el depósito en sus cuentas los beneficiarios que hayan informado una Clave Bancaria Única en la web de la Anses y que tenga DNI terminado en 6. El cronograma para esos beneficiarios -el segundo grupo en cobrar, luego de que en un principio se completara el pago a quienes también son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo- conluye el viernes 17 de julio y, a partir de ese momento, la entidad conducida por Fernanda Raverta se abocará al pago del grupo remanente.

Quienes no tuvieron asignada fecha de pago por no ser beneficiarios de AUH ni haber cargado los datos de una cuenta bancaria antes del 23 de junio, podrán cobrar en el último tramo. Para facilitar el proceso, tienen hasta el 17 para informar una cuenta bancaria en la web de Anses.

Para informar una CBU es necesario ingresar en la sección “Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago” (www.anses.gob.ar/ife). Deberán ingresar su número de DNI y luego la web los derivará al portal Mi Anses, donde deberán colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social (en caso de no tener se puede tramitar la clave online).

A partir de allí, lo que sigue es confirmar -o modificar, si fuese necesario- sus datos de contacto: su número de teléfono celular y su correo electrónico. Luego, la Anses le enviará un “código de verificación” a su mail, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite.

A las personas que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses les mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.

La cuenta tiene que estar a nombre del titular del beneficio: no se puede usar cuentas de familiares o prestadas.

¿Qué pasa si no cargo una cuenta bancaria?

A los beneficiarios del IFE que hayan recibido el pago, todavía no hayan cobrado el segundo y no hayan informado una cuenta bancaria para recibir el depósito se les abonará de todas formas el beneficio. Para estos casos, la Anses comunicará por mensaje de texto tipo “SMS” cuando y donde cobrarán, sin cronograma.

El plan de la entidad es transferir el dinero al banco más cercano a su domicilio para que la extracción de dinero se haga en esa sucursal. Como uno de los objetivos que se planteó la Anses para este refuerzo del IFE es lograr que todos los beneficiarios tengan una cuenta bancaria gratuita, en la propia entidad se generará una y se le dará el CBU para que en adelante pueda manejarse dentro del sistema financiero, por ejemplo, para el tercer pago del beneficio previsto para el mes que viene.





