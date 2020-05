Por último, es interesante destacar que, desde nuestro rol, no solo podemos seguir contribuyendo a frenar la pandemia sino también la “infodemia”. Las fake news y las teorías de conspiración sobre COVID-19 han generado mucha confusión entre la gente y han causado obstáculos a empresas y gobiernos para garantizar que todos cumplan con sus iniciativas (por ejemplo, la cuarentena). Esto no es nuevo ya que las noticias falsas abundaban en las redes sociales y las aplicaciones de chat populares. Compañías como WhatsApp han tomado varias medidas para limitar la capacidad de los usuarios de compartir sobre la marcha, y tanto Facebook como Youtube también han reducido la recomendación de teorías de conspiración. Pero estos no eliminaron todo contenido falso de las redes sociales debido a la naturaleza extenuante del procesamiento del lenguaje natural. Los investigadores podrían centrarse ampliamente en la creación de soluciones para identificarlas con precisión sin ayuda humana.