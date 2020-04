El emprendedor lamentó que el Gobierno no haya implementado una ayuda más rápida y directa para los que tienen comercios. “No se tomaron decisiones económicas en paralelo a la cuarentena para comerciantes o pymes. No hay sensibilidad. Hablan de una pyme como si fuera una empresa multinacional. Yo no puedo tomar un crédito si estoy cerrado y no sé cómo lo voy a pagar después . No es un tema de que te paguen la mitad de los salarios. El Estado no se hace cargo ni siquiera de la luz y el agua. Nuestros empleados son personas de entre 40 y 65, con hijos, que valoran tener un trabajo", señaló.